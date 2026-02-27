एक्सप्लोरर
इंदौर में शराब के एक ठेके की कीमत 50 करोड़, जानें एक साल में कितनी हो जाती है कमाई?
इंदौर में नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों की कीमत 20% बढ़ी है. 173 दुकानों की नीलामी हो रही है और कुछ की बेस प्राइस 50 करोड़ रुपये तक है. आइए जानें कि वहां पर दुकानों की कितनी बिक्री होती है.
मध्य प्रदेश के इंदौर में शराब दुकानों की कीमतें इस बार काफी बढ़ गई हैं. आबकारी विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की 173 शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है. नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत राज्य की सभी दुकानों की कीमतों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इंदौर की 173 दुकानों को 56 समूहों में बांटा गया है. इनका कुल न्यूनतम आरक्षित मूल्य 2102 करोड़ रुपये तय किया गया है. शहर की कई दुकानों की बेस प्राइस 40 से 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. एमआर-9 दुकान को सबसे महंगी दुकान घोषित किया गया है, जबकि स्कीम नंबर-54 सबसे महंगा समूह है. आइए जानें कि यहां साल में कितनी कमाई होती है.
Published at : 27 Feb 2026 06:49 PM (IST)
