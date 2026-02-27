इंदौर में शराब के एक ठेके की कीमत 50 करोड़, जानें एक साल में कितनी हो जाती है कमाई?

शराब दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी या नीलामी के जरिए दिया जाता है. इसमें लाइसेंस फीस के अलावा शुरुआती निवेश भी करना होता है. कई मामलों में शुरुआत में 50 से 60 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि व्यवस्था, स्टॉक और संचालन के लिए लग सकती है.