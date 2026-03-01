हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
US-Israel Iran War: ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद

US-Israel Iran War Latest News: मिडिल ईस्ट में इस समय भयंकर तनाव का माहौल है. ईरान से लेकर इजरायल और कतर से अबू धाबी तक हाहाकार मचा हुआ है. एयरस्पेस बंद होने के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 Mar 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में इस समय भयंकर तनाव का माहौल है. हर तरफ बमबारी की गूंज सुनाई दे रही है. ईरान से लेकर इजरायल और कतर से अबू धाबी तक हाहाकार मचा हुआ है. ईरान, इजरायल, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और सीरिया ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है, जिससे हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है. एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है. एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट जाने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है. 

कई एयरलाइंस कंपनियों ने एक हफ्ते तक सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं. कंपनियां लगातार हालात पर नजर रख रही हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी बदलाव करने की बात कही है. फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइटरडार 24 ने बताया कि एक साथ कई एयरलाइंस पर असर पड़ा है, जिससे साफ है कि तनाव का वैश्विक विमान सेवा पर बड़ा प्रभाव पड़ा है.

इजरायल, दुबई, अबू धाबी और अम्मान के लिए उड़ानों पर रोक 
एमिरेट्स ने कहा कि एयरस्पेस बंद होने के कारण दुबई एयरपोर्ट से उनकी सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं और वह हालात पर नजर रखे हुए हैं. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं. आइबेरिया एक्सप्रेस ने शनिवार शाम को तेल अवीव उड़ान की रद्द कर दी. दोहा का एयरस्पेस बंद होने के कारण मैड्रिड की एक फ्लाइट को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा. केएलएम ने एम्स्टर्डम-तेल अवीव सेवा सस्पेंड कर दी है. विज एयर ने 7 मार्च तक इजरायल, दुबई, अबू धाबी और अम्मान के लिए सभी उड़ानें रोक दी हैं.

एयर इंडिया ने क्या बताया
एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट कर मिडिल ईस्ट में जाने वाली सभी फ्लाइट्स सस्पेंड किए जाने की जानकारी दी है. उन्होंने पोस्ट में कहा कि हम अपने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम अपने फ्लाइट ऑपरेशन्स के लिए सुरक्षा स्थिति का लगातार आकलन करेंगे और जरूरत के मुताबिक परिचालन में बदलाव करेंगे. एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 1 मार्च 2026 रात 11.59 बजे तक पश्चिम की ओर जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सस्पेंड की हैं.

यात्री ले सकते हैं रिफंड
28 फरवरी तक बुकिंग वाले यात्री 5 मार्च 2026 तक की यात्रा बिना शुल्क बदले या पूरा रिफंड लेकर रद्द कर सकते हैं. इंडिगो ने ईरान और आस-पास के एयरस्पेस को लेकर एडवाइजरी जारी की है और यात्रियों से उड़ान का स्टेटस चेक करने को कहा है. लुफ्थांसा ने दुबई, बेरूत और ओमान की उड़ानें रद्द की हैं. तुर्किश एयरलाइंस ने 2 मार्च तक लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान और जॉर्डन की उड़ानें रद्द कर दी हैं. 

7 मार्च तक तेल अवीव की उड़ानें सस्पेंड 
कतर एयरवेज ने कतर का एयरस्पेस बंद होने के बाद अस्थायी रूप से उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं. जापान एयरलाइंस ने टोक्यो हनेडा-दोहा सेवा और 1 मार्च की वापसी उड़ान रद्द कर दी है. स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 7 मार्च तक तेल अवीव की उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं और ज्यूरिख-दुबई सेवा भी रद्द कर दी है. स्पाइसजेट ने दुबई एयरस्पेस बंद होने के कारण कुछ उड़ानों में बाधा की आशंका जताई है.

