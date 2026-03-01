सऊदी अरब में होली पर किया यह काम तो हो जाती है जेल, 99% लोग नहीं जानते यह बात

होली का त्योहार आने वाला है. होली भारत का ऐसा त्योहार है, जो रंगों, हंसी-मजाक और आपसी मेल-मिलाप का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग पुराने गिले-शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुलकर जश्न मनाते हैं. लेकिन दुनिया के कुछ देशों में होली को लेकर हालात भारत से बहुत अलग है. खासकर उन जगहों पर जहां धार्मिक कानून बहुत सख्त है. वहां होली जैसे त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाना आसान नहीं होता है. इन्हीं देशों में सऊदी अरब का नाम भी अक्सर सामने आता है, यहां के कानून इस्लामी नियमों के आधार पर बने हैं और सार्वजनिक जीवन में धार्मिक अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है. ऐसे में होली जैसे गैर इस्लामिक त्योहार को यहां खुलेआम मनाने की इजाजत नहीं है. बहुत से लोग यह बात नहीं जानते हैं कि अगर कोई यहां सड़क पर रंग खेलते हैं या सार्वजनिक रूप से त्योहार मानता दिख जाए तो उसे जेल भी हो सकती है.



सऊदी अरब में क्या होता है सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर?



सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से किसी भी गैर इस्लामी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं है. गैर मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक कार्यक्रम निजी जगह या एंबेसी जैसे सीमित परिसरों में ही मना सकते हैं. खुले में रंग फेंकना, जुलूस निकालना या धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन करना कानून के दायरे में आता है. यहां सार्वजनिक व्यवस्था, धार्मिक मूल्य और सामाजिक मर्यादाओं को लेकर सख्त नियम है. किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जिससे शांति भंग हो या धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका हो उसे अपराध माना जा सकता है. यही वजह है की होली जैसे रंगों वाले त्योहार को खुले आम मनाने की यहां पर छूट नहीं है.



होली खेलने पर हो सकती है गिरफ्तारी



अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब में रंग खेलते या धार्मिक उत्सव मनाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है. मामले की गंभीरता के आधार पर जुर्माना या जेल भी हो सकते हैं. वहीं विदेशी नागरिकों के मामले में डिपोर्ट यानी देश से बाहर भेजे जाने की कार्रवाई भी हो सकती है. सऊदी अरब में सोशल मीडिया पोस्ट तक पर कड़ी नजर रखी जाती है. सार्वजनिक व्यवस्था, धर्म या शासक परिवार के खिलाफ टिप्पणी करना भी कानून के खिलाफ माना जाता है. ऐसे में त्योहार से जुड़ी कोई एक्टिविटी अगर नियमों के खिलाफ मानी जाती है तो यहां कानूनी कार्रवाई होती है.



क्या कहता है सऊदी अरब का कानून?

सऊदी अरब की कानूनी व्यवस्था सरिया लॉ के हिसाब से चलती है. यहां गैर मुस्लिम धर्म का सार्वजनिक प्रचार या प्रदर्शन मान्य नहीं है. सार्वजनिक जगह पर सादगी से कपड़े पहनने से लेकर निजी व्यवहार तक के लिए स्पष्ट नियम बने हुए है. शराब, नशे और कई दूसरे सामाजिक मामलों में भी यहां कानून बहुत कड़े माने जाते हैं.