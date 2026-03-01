हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसऊदी अरब में होली पर किया यह काम तो हो जाती है जेल, 99% लोग नहीं जानते यह बात

सऊदी अरब में होली पर किया यह काम तो हो जाती है जेल, 99% लोग नहीं जानते यह बात

सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से किसी भी गैर इस्लामी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं है. गैर मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक कार्यक्रम निजी जगह या एंबेसी जैसे सीमित परिसरों में ही मना सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 Mar 2026 08:35 AM (IST)
Preferred Sources
होली का त्योहार आने वाला है. होली भारत का ऐसा त्योहार है, जो रंगों, हंसी-मजाक और आपसी मेल-मिलाप का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग पुराने गिले-शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुलकर जश्न मनाते हैं. लेकिन दुनिया के कुछ देशों में होली को लेकर हालात  भारत से बहुत अलग है. खासकर उन जगहों पर जहां धार्मिक कानून बहुत सख्त है. वहां होली जैसे त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाना आसान नहीं होता है. इन्हीं देशों में सऊदी अरब का नाम भी अक्सर सामने आता है, यहां के कानून इस्लामी नियमों के आधार पर बने हैं और सार्वजनिक जीवन में धार्मिक अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है. ऐसे में होली जैसे गैर इस्लामिक त्योहार को यहां खुलेआम मनाने की इजाजत नहीं है. बहुत से लोग यह बात नहीं जानते हैं कि अगर कोई यहां सड़क पर रंग खेलते हैं या सार्वजनिक रूप से त्योहार मानता दिख जाए तो उसे जेल भी हो सकती है.

सऊदी अरब में क्या होता है सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर?

सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से किसी भी गैर इस्लामी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं है. गैर मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक कार्यक्रम निजी जगह या एंबेसी जैसे सीमित परिसरों में ही मना सकते हैं. खुले में रंग फेंकना, जुलूस निकालना या धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन करना कानून के दायरे में आता है. यहां सार्वजनिक व्यवस्था, धार्मिक मूल्य और सामाजिक मर्यादाओं को लेकर सख्त नियम है. किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जिससे शांति भंग हो या धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका हो उसे अपराध माना जा सकता है. यही वजह है की होली जैसे रंगों वाले त्योहार को खुले आम मनाने की यहां पर छूट नहीं है.

होली खेलने पर हो सकती है गिरफ्तारी

अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब में रंग खेलते या धार्मिक उत्सव मनाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है. मामले की गंभीरता के आधार पर जुर्माना या जेल भी हो सकते हैं. वहीं विदेशी नागरिकों के मामले में डिपोर्ट यानी देश से बाहर भेजे जाने की कार्रवाई भी हो सकती है. सऊदी अरब में सोशल मीडिया पोस्ट तक पर कड़ी नजर रखी जाती है. सार्वजनिक व्यवस्था, धर्म या शासक परिवार के खिलाफ टिप्पणी करना भी कानून के खिलाफ माना जाता है. ऐसे में त्योहार से जुड़ी कोई एक्टिविटी अगर नियमों के खिलाफ मानी जाती है तो यहां कानूनी कार्रवाई होती है.

क्या कहता है सऊदी अरब का कानून?
 
सऊदी अरब की कानूनी व्यवस्था सरिया लॉ के हिसाब से चलती है. यहां गैर मुस्लिम धर्म का सार्वजनिक प्रचार या  प्रदर्शन मान्य नहीं है. सार्वजनिक जगह पर सादगी से कपड़े पहनने से लेकर निजी व्यवहार तक के लिए स्पष्ट नियम बने हुए है. शराब, नशे और कई दूसरे सामाजिक मामलों में भी यहां कानून बहुत कड़े माने जाते हैं.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
HOLI Saudi Arabia Holi Holi Ban Public Festival Ban
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
सऊदी अरब में होली पर किया यह काम तो हो जाती है जेल, 99% लोग नहीं जानते यह बात
सऊदी अरब में होली पर किया यह काम तो हो जाती है जेल, 99% लोग नहीं जानते यह बात
जनरल नॉलेज
Sheermal History: भारत तक कैसे आया शीरमाल, जानें क्या है इस अमीरों की रोटी का इतिहास?
भारत तक कैसे आया शीरमाल, जानें क्या है इस अमीरों की रोटी का इतिहास?
जनरल नॉलेज
Guerrilla Warfare: क्या होता है गोरिल्ला वॉर और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, जिसके माहिर हैं तालिबानी लड़ाके
क्या होता है गोरिल्ला वॉर और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, जिसके माहिर हैं तालिबानी लड़ाके
जनरल नॉलेज
Pakistan Flour Price: पाकिस्तान में कितने का मिल रहा 1 किलो आटा, अफगानिस्तान से कम या ज्यादा है महंगाई?
पाकिस्तान में कितने का मिल रहा 1 किलो आटा, अफगानिस्तान से कम या ज्यादा है महंगाई?
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu | Donlad Trump
US-Israel Iran War: इजरायल ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले | Khamenei | Netanyahu | Donlad Trump
US-Israel Iran War: Khamenei की मौत पर Netanyahu का आया बयान | Donlad Trump | Breaking | ABP News
US-Israel Iran War: Khamenei के परिवार के 2 सदस्यों की मौत | Donlad Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
बिहार
PUSU Elections: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
क्रिकेट
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
विश्व
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
नौकरी
यहां निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समेत कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
यहां निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समेत कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Sheermal History: भारत तक कैसे आया शीरमाल, जानें क्या है इस अमीरों की रोटी का इतिहास?
भारत तक कैसे आया शीरमाल, जानें क्या है इस अमीरों की रोटी का इतिहास?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget