The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट

द केरला स्टोरी 2 थिएटर में रिलीज हो गई है. फिल्म बहुत विवादों में रही. आइए जानते हैं फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 01 Mar 2026 07:36 AM (IST)
विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी 2 विवादों में घिरी रही. फिल्म की रिलीज को भी बैन करने की मांग की गई. फिल्म की रिलीज भी पोस्टपोन हुई. हालांकि, अब द केरला स्टोरी 2 थिएटर में रिलीज हो गई है. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिला.

द केरला स्टोरी 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को पहले दिन 11.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. दिल्ली में फिल्म को 473 शोज में 14 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं मुंबई में 538 शोज में 8.75 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पहले दिन 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया. बुक माय शो पर फिल्म की टिकट सेल 20K रजिस्टर हुई. इतने विवादों के बाद भी फिल्म 2026 की बेस्ट ओपनर्स की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है.

इस लिस्ट में बॉर्डर 2 सबसे ऊपर है. बॉर्डर 2ने पहले दिन 32.10 करोड़ कमाए थे. वहीं ओ रोमियो ने दूसरे दिन 9.01 करोड़ से ओपनिंग की. इक्कीस ने 7.28 करोड़ की ओपनिंग की. फिल्म तीसरे नंबर पर है. चौथे नंबर पर मर्दानी 3 है. फिल्म ने 4 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं 3.5 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म द केरला स्टोरी 2 पांचवें नंबर पर है.

 
 
 
 
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म द केरला स्टोरी 2 के बजट की बात करे तो फिल्म 30 करोड़ के बजट में बनी हैं. फिल्म ने पहले दिन दिन 11 परसेंट का बजट रिकवर कर लिया है. पहले दिन डबल डिजिट में रिकवरी अपने आप में हेल्दी साइन है. फिल्म को रिव्यूज भी अच्छे मिले हैं और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म के आगे के दिनों में और अच्छी कमाई के चांसेस बढ़ सकते हैं.

फिल्म की बात करें तो इसे कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में 3 यंग लड़कियों की कहानी हैं जो दूसरे धर्म में शादी करती हैं और फिर मुश्किल में फंस जाती हैं. इस फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया और ऐश्वर्या ओझा लीड रोल में हैं.

Published at : 01 Mar 2026 07:36 AM (IST)
The Kerala Story 2
