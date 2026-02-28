तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन

तेहरान पर हमले के बाद इजरायल और ईरान में जंग शुरू हो गई है. अल-जजीरा की मानें तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है. सबसे पहले इजरायल ने शनिवार को अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त हमला करते हुए तेहरान के कई इलाकों में मिसाइलें दागी, इसके जवाब में ईरान ने एक साथ कई देशों पर हमला किया है, साथ ही अमेरिका के ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा भी ईरान की तरफ से किया गया है. ईरान और इजरायल में जंग के हालात क्यों बने हैं. कब से दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हुआ. आइए समझते हैं पूरी टाइमलाइन...

अमेरिका/ इजराइल-ईरान तनाव की मुख्य टाइमलाइन

जुलाई 2015

ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी सीमाएं स्वीकार कीं और बदले में अमेरिका-यूरोपीय संघ से प्रतिबंध राहत मिली, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन प्राप्त था.

मई 2018

US राष्ट्रपति ट्रम्प पहले कार्यकाल में अमेरिका को JCPOA से एकतरफा बाहर निकालते हुए “अधिकतम दबाव” अभियान शुरू किया और कड़े प्रतिबंध दोबारा लागू किए, जिससे ईरानी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा

जनवरी 2020

अमेरिका ने बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी, कमांडर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (Islamic Revolutionary Guard Corps) की क़ुद्स फ़ोर्स, की हत्या कर दी.

जनवरी 2020

ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जवाबी कार्रवाई की.

जनवरी 2021–जनवरी 2025

जो बाइडेन प्रशासन ने परमाणु समझौता पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन वार्ताएँ लंबी खिंचकर गतिरोध में बदल गईं, जबकि ईरान ने अपने “शांतिपूर्ण” परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया.

फरवरी 2025

व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप ने फिर से “अधिकतम दबाव” नीति लागू की, नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए और अपनी हत्या की किसी भी कोशिश पर ईरान के “पूर्ण विनाश” की चेतावनी दी.

13–24 जून 2025

इजरायल और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव हुआ, जिसे Iran–Israel War या “ट्वेल्व-डे वॉर” कहा गया, जिसमें अमेरिका ने इजरायल को महत्वपूर्ण रक्षात्मक समर्थन दिया.

अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर फोर्दो, नतांज़ और इस्फहान स्थित ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया, जो 1979 के बाद ईरान के भीतर अमेरिकी सीधा हमला पहली बार था.

ईरान ने कतर स्थित अल उदीद एयर बेस पर मिसाइल हमले किए , और कतर की मध्यस्थता से इजरायल-ईरान युद्धविराम हुआ, जिससे 12-दिवसीय युद्ध समाप्त हुआ.

दिसंबर 2025

तेहरान में महंगाई के खिलाफ विरोध शुरू, पूरे देश में फैला, ट्रम्प ने चेतावनी दी कि अमेरिका स्थिति देख रहा है.

फरवरी 2026