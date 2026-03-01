30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके

डॉक्टर के अनुसार युवा वयस्कों में ब्रेन फोग मानसिक थकान, कन्फ्यूजन और खराब एकाग्रता के रूप में दिखाई देता है. यह डिमेंशिया नहीं है, बल्कि अक्सर तनाव, बर्नआउट, एंग्जायटी या पोस्ट कोविड रिकवरी का असर होता है. वहीं इस उम्र में काम का दबाव, आर्थिक बोझ, बच्चों की परवरिश, सोशल स्टेटस और लगातार डिजिटल एक्स्पोजर बढ़ गया है.ऐसे में लंबे काम के घंटे मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं, जिससे ध्यान और वर्किंग मेमोरी प्रभावित होती है.