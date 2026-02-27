क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह

सफेद पासपोर्ट उन लोगों को दिया जाता है जो ऑफीशियली सरकारी ड्यूटी पर विदेश जाते हैं. यह उन सरकारी कर्मचारियों को जारी किया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल हैसियत से भारत को लीड करते हैं. इस टाइप S या सर्विस पासपोर्ट के नाम से जाना जाता है.