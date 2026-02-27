पुराने और मिडिल एज के समय में पक्के रंग बनाना काफी मुश्किल था. लाल और नीले रंग सबसे ज्यादा टिकाऊ थे और धूप, बारिश और खराब मौसम से फीके नहीं पड़ते थे. कपड़े को ब्लीच करके आसानी से सफेद कपड़ा बनाया जा सकता था. इसी के साथ पीले या फिर काले जैसे रंगों को बनाए रखना काफी मुश्किल था और बनाना भी महंगा था.