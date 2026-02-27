हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFlag Colors Meaning: ज्यादातर झंडों में लाल-सफेद और नीले रंग ही क्यों होता है इस्तेमाल? जानें इसके पीछे का इतिहास

Flag Colors Meaning: ज्यादातर झंडों में लाल-सफेद और नीले रंग ही क्यों होता है इस्तेमाल? जानें इसके पीछे का इतिहास

Flag Colors Meaning: दुनिया भर के ज्यादातर देश अपने झंडो में लाल, सफेद और नीले रंग का ही इस्तेमाल करते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Feb 2026 09:13 AM (IST)
Flag Colors Meaning: अगर आप दुनिया भर के झंडों को देखें तो आपको एक खास पैटर्न नजर आएगा. दरअसल कई देश लाल, सफेद और नीले रंग का ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

पुराने और मिडिल एज के समय में पक्के रंग बनाना काफी मुश्किल था. लाल और नीले रंग सबसे ज्यादा टिकाऊ थे और धूप, बारिश और खराब मौसम से फीके नहीं पड़ते थे. कपड़े को ब्लीच करके आसानी से सफेद कपड़ा बनाया जा सकता था. इसी के साथ पीले या फिर काले जैसे रंगों को बनाए रखना काफी मुश्किल था और बनाना भी महंगा था.
पहले झंडे जहाज और लड़ाई के मैदानों में इस्तेमाल होते थे. यहां विजिबिलिटी काफी जरूरी थी. लाल, सफेद और नीला रंग मिलकर एक मजबूत कंट्रास्ट बनाते हैं. जिससे लंबी दूरी से या खराब मौसम में भी झंडों को पहचानना आसान हो जाता है.
