भारत के इस शहर को कहा जाता है केले की राजधानी, जानकार भी नहीं जानते होंगे जवाब

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभारत के इस शहर को कहा जाता है केले की राजधानी, जानकार भी नहीं जानते होंगे जवाब

भारत का एक ऐसा शहर जिसे केले की राजधानी कहा जाता है. यहां बड़े स्तर पर केले की खेती होती है. किसान ड्रिप इरिगेशन से कम पानी में ज्यादा उत्पादन लेते हैं. हर साल करीब 70 टन प्रति हेक्टेयर केला होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 27 Feb 2026 08:04 AM (IST)
भारत के अलग-अलग शहर अपनी खास पहचान के लिए जाने जाते हैं. इसी तरह देश के एक शहर को केले की राजधानी के नाम से जाना जाता है. यहां बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है और उत्पादन के मामले में यह प्रमुख जिलों में गिना जाता है. इसी वजह से इसे बनाना सिटी भी कहा जाता है.

महाराष्ट्र के जलगांव का मौसम सामान्य तौर पर शुष्क माना जाता है, लेकिन यहां की जमीन और खेती के तरीके केले की फसल के लिए अनुकूल हैं. जिले में हजारों हेक्टेयर जमीन पर केले की खेती की जाती है.
यहां उगाया गया केला महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों में भेजा जाता है. थोक बाजारों में जलगांव का केला बड़ी मात्रा में सप्लाई होता है. केला ऐसा फल है जिसकी मांग पूरे साल रहती है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग इसे खाते हैं. भारत दुनिया के बड़े केला उत्पादक देशों में शामिल है, और इस उत्पादन में जलगांव का अहम योगदान है.
Published at : 27 Feb 2026 08:04 AM (IST)
