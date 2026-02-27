भारत के इस शहर को कहा जाता है केले की राजधानी, जानकार भी नहीं जानते होंगे जवाब

यहां उगाया गया केला महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों में भेजा जाता है. थोक बाजारों में जलगांव का केला बड़ी मात्रा में सप्लाई होता है. केला ऐसा फल है जिसकी मांग पूरे साल रहती है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग इसे खाते हैं. भारत दुनिया के बड़े केला उत्पादक देशों में शामिल है, और इस उत्पादन में जलगांव का अहम योगदान है.