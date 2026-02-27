एक्सप्लोरर
भारत के इस शहर को कहा जाता है केले की राजधानी, जानकार भी नहीं जानते होंगे जवाब
भारत का एक ऐसा शहर जिसे केले की राजधानी कहा जाता है. यहां बड़े स्तर पर केले की खेती होती है. किसान ड्रिप इरिगेशन से कम पानी में ज्यादा उत्पादन लेते हैं. हर साल करीब 70 टन प्रति हेक्टेयर केला होता है.
भारत के अलग-अलग शहर अपनी खास पहचान के लिए जाने जाते हैं. इसी तरह देश के एक शहर को केले की राजधानी के नाम से जाना जाता है. यहां बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है और उत्पादन के मामले में यह प्रमुख जिलों में गिना जाता है. इसी वजह से इसे बनाना सिटी भी कहा जाता है.
Published at : 27 Feb 2026 08:04 AM (IST)
