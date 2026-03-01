हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन

Business On Highway: हाईवे पर बिजनेस शुरू करने का रास्ता अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है. नए सिस्टम से परमिशन लेकर अप्रूवल तक सब ऑनलाइन होगा. जान लीजिए कैसे ले पाएंगे किसी काम के लिए परमिशन?

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 01 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

Business On Highway: नेशनल हाईवे पर सफर करते समय आपने अक्सर सोचा होगा कि यहां पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट या कोई सर्विस सेंटर खोलना कितना मुश्किल काम होगा. इसके लिए न जाने कितनी लंबी प्रोसेस होगी. जाने कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पडेंगे. लेकिन अब ऐसा नहीं है केंद्र सरकार ने राजमार्ग प्रवेश पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है. 

जिससे हाईवे से जुड़ी मंजूरियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे ज्यादा पारदर्शी और प्रोसेस को तेज करने की डायरेक्शन में बड़ा कदम बताया है. यानी अब अगर आपको हाईवे पर बिजनेस शुरू करना हैं. तो यह काम पहले से कहीं आसान होगा. जान लें पूरी खबर.

किसे मिलेगा सीधा फायदा?

यह प्लेटफॉर्म उन सभी के लिए बनाया गया है जिन्हें नेशनल हाईवे से जुड़ी एनओसी या अन्य परमिशन की जरूरत होती है. चाहे आप निजी कारोबारी हों कोई कंपनी चला रहे हों या सरकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों. सबके लिए एक ही जगह से आवेदन संभव होगा. 

पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, वे साइड अमेनिटी, कनेक्टिंग रोड या रेस्ट एरिया बनाने की योजना है तो अब फाइल लेकर अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. एक ही पोर्टल पर आवेदन, डॉक्युमेंट अपलोड और ट्रैकिंग की फैसेलिटी मिलेगी. 

एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी प्रोसेस

नए सिस्टम के तहत ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से लेकर गैस पाइपलाइन, पानी की लाइन या बिजली कनेक्शन जैसी जरूरतों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. पहले इन कामों के लिए अलग अलग विभागों में कागजी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी. 

अब आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी और तय समय में जवाब मिलने की व्यवस्था रहेगी. इससे देरी कम होगी और बिना जरूरत की दौड़भाग खत्म होगी. डिजिटल प्रोसेस होने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और हर स्टेप रिकॉर्ड में रहेगा.

छोटे व्यापारियों से बड़े प्रोजेक्ट तक सबको सहूलियत

इस पहल का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही नहीं होगा. बल्कि हाईवे किनारे ढाबा, मिनी फूड प्लाजा या सर्विस सुविधा शुरू करने की सोच रहे छोटे व्यापारी भी इससे लाभ उठा सकेंगे. लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को निवेश की प्रोसेस तेज करने में मदद मिलेगी. 

राज्य सरकारों के प्रोजेक्ट भी अब तेजी से आगे बढ़ सकेंगे. कुल मिलाकर यह कदम हाईवे पर काम शुरू करने के लिए कागजी कार्रवाई को बिल्कुल कम करने के लिए और बिजनेस खोलने को प्रोत्साहतिक करने के लिए बड़ा कदम है.

Published at : 01 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Embed widget