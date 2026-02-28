एक्सप्लोरर
Lightning Science: जिग-जैग पैटर्न में ही क्यों कड़कती है बिजली, जानें क्या है इसके पीछे की वजह
Lightning Science: जब भी आसमान में बिजली कड़कती है तो वह एक सीधी लकीर के रूप में नहीं दिखाई देती. वह जिग-जैग नजर आती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Lightning Science: बिजली कुदरत की सबसे ताकतवर और दिलचस्प चीजों में से एक है. आपने अक्सर देखा होगा कि जब बिजली कड़कती है तो वह सीधी रेखा के बजाय जिग-जैग लकीर के रूप में दिखाई देती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का विज्ञान.
1/6
2/6
Published at : 28 Feb 2026 10:03 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
इंदौर में शराब के एक ठेके की कीमत 50 करोड़, जानें एक साल में कितनी हो जाती है कमाई?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पाकिस्तान में कैसे होता है होलिका दहन, क्या वहां भी चौराहे पर रखी जाती हैं लकड़ियां?
जनरल नॉलेज
10 Photos
ब्रिटिश हुकूमत में दिल्ली में किस तरह मनाई जाती थी होली, जानें कितने सख्त थे नियम?
जनरल नॉलेज
6 Photos
ज्यादातर झंडों में लाल-सफेद और नीले रंग ही क्यों होता है इस्तेमाल? जानें इसके पीछे का इतिहास
जनरल नॉलेज
9 Photos
इस देश में 7 दिन तक खेली जाती है होली, जानें भारत के अलावा कहां-कहां होता है रंगोत्सव?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
जब नहीं होता कोई काम तो मर्दों में क्यों होते हैं निपल्स, नेचर ने इसे क्यों नहीं हटाया?
जनरल नॉलेज
क्या कोई देश बदल सकता है अपना राष्ट्रीय ध्वज, जानें क्या होती है इसकी प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
किन मुस्लिम देशों में नहीं खेली जाती होली? रंग दिखने पर मिलती है इतनी कड़ी सजा
जनरल नॉलेज
ये है दुनिया का सबसे महंगा घर, जानें मुकेश अंबानी का एंटीलिया किस नंबर पर?
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
इंदौर में शराब के एक ठेके की कीमत 50 करोड़, जानें एक साल में कितनी हो जाती है कमाई?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion