हवा आमतौर पर बिजली के बहाव को रोकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक खराब कंडक्टर है. जब बिजली बनती है तो यह उन जगहों की तलाश करती है जहां बिजली ज्यादा आसानी से गुजर सके. जैसे कि ज्यादा नमी, धूल या आयनाइज्ड पार्टिकल्स वाली जगहें. अब क्योंकि ये कंडक्टिव जगहें एक जैसी नहीं बिखरी होती, इस वजह से बिजली लगातार दिशा बदलती रहती है. यही इसके जिग-जैग रूप की वजह है.