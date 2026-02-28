हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Lightning Science: जिग-जैग पैटर्न में ही क्यों कड़कती है बिजली, जानें क्या है इसके पीछे की वजह

Lightning Science: जब भी आसमान में बिजली कड़कती है तो वह एक सीधी लकीर के रूप में नहीं दिखाई देती. वह जिग-जैग नजर आती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Feb 2026 10:03 AM (IST)
Lightning Science: बिजली कुदरत की सबसे ताकतवर और दिलचस्प चीजों में से एक है. आपने अक्सर देखा होगा कि जब बिजली कड़कती है तो वह सीधी रेखा के बजाय जिग-जैग लकीर के रूप में दिखाई देती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का विज्ञान.

हवा आमतौर पर बिजली के बहाव को रोकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक खराब कंडक्टर है. जब बिजली बनती है तो यह उन जगहों की तलाश करती है जहां बिजली ज्यादा आसानी से गुजर सके. जैसे कि ज्यादा नमी, धूल या आयनाइज्ड पार्टिकल्स वाली जगहें. अब क्योंकि ये कंडक्टिव जगहें एक जैसी नहीं बिखरी होती, इस वजह से बिजली लगातार दिशा बदलती रहती है. यही इसके जिग-जैग रूप की वजह है.
बिजली बादल से जमीन तक एक ही लगातार गति में नहीं जाती. इसके बजाय यह छोटी छलांगों में चलती है. इन्हें स्टेप्ड लीडर्स कहते हैं. हर छलांग लगभग 30 से पहले 50 मीटर लंबी होती है. हर कदम के बाद बिजली थोड़ी देर रूकती है और अगला सबसे आसान रास्ता ढूंढती है.
Published at : 28 Feb 2026 10:03 AM (IST)
Lightning Zigzag Lightning Science Lightning Path

