एक्सप्लोरर
ब्रिटिश हुकूमत में दिल्ली में किस तरह मनाई जाती थी होली, जानें कितने सख्त थे नियम?
भारत में 4 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा. आज के समय में होली में रंग और हुड़दंग सबकुछ होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजों के समय में होली का त्योहार किस तरीके से मनाया जाता था.
भारत में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों को नया रंग देने का दिन है. फागुन की हवा के साथ जब ढोल की थाप और अबीर-गुलाल उड़ता है, तो गांव से लेकर शहर तक माहौल बदल जाता है. इस बार होली 2 और 4 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन मुगल शासन के अंतिम दौर और ब्रिटिश हुकूमत के फैलते प्रभाव के समय भी यह त्योहार सामाजिक जीवन का हिस्सा बना रहा. इसी दौर में दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अफसर Sir Thomas Metcalfe का नाम सामने आता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे होली के अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ रंग खेलते थे. चलिए जानें.
1/10
2/10
Published at : 27 Feb 2026 10:08 AM (IST)
जनरल नॉलेज
10 Photos
ब्रिटिश हुकूमत में दिल्ली में किस तरह मनाई जाती थी होली, जानें कितने सख्त थे नियम?
जनरल नॉलेज
6 Photos
ज्यादातर झंडों में लाल-सफेद और नीले रंग ही क्यों होता है इस्तेमाल? जानें इसके पीछे का इतिहास
जनरल नॉलेज
9 Photos
इस देश में 7 दिन तक खेली जाती है होली, जानें भारत के अलावा कहां-कहां होता है रंगोत्सव?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पंजाब की शादियों में दुल्हन को क्यों पहनाया जाता था चूड़ा, जानें क्या है इसका इतिहास?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
बिना इनकम टैक्स के भी कैसे अमीर है दुबई, जानें कैसे बढ़ता है सरकार का खजाना
जनरल नॉलेज
कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
जनरल नॉलेज
ईडी हर साल जब्त करती है करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी, क्या इसे बेच भी सकती है जांच एजेंसी?
जनरल नॉलेज
यहां विधवा औरतें भी रंगों से जमकर खेलती हैं होली, कोई भी नहीं करता रोक-टोक
Advertisement
जनरल नॉलेज
10 Photos
ब्रिटिश हुकूमत में दिल्ली में किस तरह मनाई जाती थी होली, जानें कितने सख्त थे नियम?
जनरल नॉलेज
6 Photos
ज्यादातर झंडों में लाल-सफेद और नीले रंग ही क्यों होता है इस्तेमाल? जानें इसके पीछे का इतिहास
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion