ब्रिटिश हुकूमत में दिल्ली में किस तरह मनाई जाती थी होली, जानें कितने सख्त थे नियम?

बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि सर थॉमस मेटकाफ दिल्ली में कंपनी सरकार के उच्च अधिकारी थे. वे मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में तैनात थे. उनका संबंध ब्रिटेन के एक प्रभावशाली परिवार से था.