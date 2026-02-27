एक्सप्लोरर
इस देश में 7 दिन तक खेली जाती है होली, जानें भारत के अलावा कहां-कहां होता है रंगोत्सव?
भारतीय प्रवासी समुदाय, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रंगों के त्योहार होली की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण होली आज दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है.
होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है और यह हमारे देश के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है. फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन के साथ इसकी शुरुआत होती है और अगले दिन रंग, गुलाल, पानी, म्यूजिक और मिठाइयों के साथ होली का जश्न मनाया जाता है. बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम व एकता का संदेश देने वाला यह त्योहार अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा है. भारतीय प्रवासी समुदाय, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रंगों के इस उत्सव की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण होली आज दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है. कहीं इसे फागु पूर्णिमा कहा जाता है तो कहीं फगवा या फगुआ के नाम से जाना जाता है. खास बात यह है कि एक देश में तो होली का त्योहार पूरे 7 दिन तक मनाया जाता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से देश में होली का त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता है और भारत के अलावा रंगोत्सव कहां-कहां होता है.
Published at : 27 Feb 2026 06:58 AM (IST)
