इस देश में 7 दिन तक खेली जाती है होली, जानें भारत के अलावा कहां-कहां होता है रंगोत्सव?

इस देश में 7 दिन तक खेली जाती है होली, जानें भारत के अलावा कहां-कहां होता है रंगोत्सव?

भारतीय प्रवासी समुदाय, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रंगों के त्योहार होली की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण होली आज दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Feb 2026 06:58 AM (IST)
भारतीय प्रवासी समुदाय, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रंगों के त्योहार होली की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण होली आज दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है.

होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है और यह हमारे देश के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है. फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन के साथ इसकी शुरुआत होती है और अगले दिन रंग, गुलाल, पानी, म्यूजिक और मिठाइयों के साथ होली का जश्न मनाया जाता है. बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम व एकता का संदेश देने वाला यह त्योहार अब केवल भारत तक सीमित नहीं  रहा है. भारतीय प्रवासी समुदाय, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रंगों के इस उत्सव की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण होली आज दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है. कहीं इसे फागु पूर्णिमा कहा जाता है तो कहीं फगवा या फगुआ के नाम से  जाना जाता है. खास बात यह है कि एक देश में तो होली का त्योहार पूरे 7 दिन तक मनाया जाता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से देश में होली का त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता है और भारत के अलावा रंगोत्सव कहां-कहां होता है.

1/9
नेपाल में होली को फागु पूर्णिमा कहा जाता है. यहां यह त्योहार दो दिन तक अलग-अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है. पहले पहाड़ी इलाकों में और दूसरे दिन तराई क्षेत्र में इसे मनाया जाता है. इसके अलावा कई जगह चीर यानी बांस की छड़ी गाड़कर त्योहार की शुरुआत की जाती है. नेपाल में होली का त्योहार 7 दिनों तक रंग, म्यूजिक और पारंपरिक आयोजन के साथ मनाया जाता है.
नेपाल में होली को फागु पूर्णिमा कहा जाता है. यहां यह त्योहार दो दिन तक अलग-अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है. पहले पहाड़ी इलाकों में और दूसरे दिन तराई क्षेत्र में इसे मनाया जाता है. इसके अलावा कई जगह चीर यानी बांस की छड़ी गाड़कर त्योहार की शुरुआत की जाती है. नेपाल में होली का त्योहार 7 दिनों तक रंग, म्यूजिक और पारंपरिक आयोजन के साथ मनाया जाता है.
2/9
इसके अलावा बांग्लादेश में भी होली खेली जाती है. बांग्लादेश में होली को डोल पूर्णिमा या बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है. यहां हिंदू समुदाय रंगों से खेलता है और राधा-कृष्ण की शोभा यात्राएं निकाली जाती है.
इसके अलावा बांग्लादेश में भी होली खेली जाती है. बांग्लादेश में होली को डोल पूर्णिमा या बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है. यहां हिंदू समुदाय रंगों से खेलता है और राधा-कृष्ण की शोभा यात्राएं निकाली जाती है.
Published at : 27 Feb 2026 06:58 AM (IST)
