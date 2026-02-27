इस देश में 7 दिन तक खेली जाती है होली, जानें भारत के अलावा कहां-कहां होता है रंगोत्सव?

नेपाल में होली को फागु पूर्णिमा कहा जाता है. यहां यह त्योहार दो दिन तक अलग-अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है. पहले पहाड़ी इलाकों में और दूसरे दिन तराई क्षेत्र में इसे मनाया जाता है. इसके अलावा कई जगह चीर यानी बांस की छड़ी गाड़कर त्योहार की शुरुआत की जाती है. नेपाल में होली का त्योहार 7 दिनों तक रंग, म्यूजिक और पारंपरिक आयोजन के साथ मनाया जाता है.