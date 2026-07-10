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Rain science: आसमान से गिरने के बाद गोल क्यों हो जाती हैं बारिश की बूंदे, क्या है इसके पीछे का साइंस
Rain science: अक्सर ही आपने यह देखा होगा कि आसमान से बारिश की बूंदें गिरते समय गोल नजर आती हैं. आइए जानते हैं क्या इसके पीछे की वजह.
Rain science: क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से गिरते समय बारिश की बूंद गोल क्यों नजर आती है? दरअसल बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने के बाद गोल नहीं होती बल्कि हवा में गिरते समय ही अपना वह आकर ले लेती हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 10 Jul 2026 03:53 PM (IST)
Tags :Rain Science Raindrops Weather Facts
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