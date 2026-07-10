पानी के अणु एक दूसरे को जोर से आकर्षित करते हैं. सर्फेस टेंशन कहलाने वाला यह बल बूंद को अंदर की तरफ खींचता है. साथ ही गिरते समय उसे एक कॉम्पैक्ट आकार बनाए रखने में मदद करता है.