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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में बदले गए दो नगर पंचायतों के नाम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया बड़ा ऐलान

अयोध्या में बदले गए दो नगर पंचायतों के नाम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया बड़ा ऐलान

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दो नगर पंचायतों के नाम बदले जाने का ऐलान किया है. सीएम योगी आज अयोध्या में एक दिवसीय दौरे पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 10 Jul 2026 02:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है. सीएम योगी ने अयोध्या की दो नगर पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यहां की खिरौनी सोहावल नगर पंचायत  का नाम अब से मां ज्वाला जी होगा और भदरसा नगर पंचायत बदलकर भरत नगर-भरत कुंड होगा. 

सीएम योगी आज शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 432 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने सोहावल विकास खंड परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दो नगरपालिकाओं के नाम बदलने की घोषणा की.    

सीएम योगी ने किया नए नामों का ऐलान

सीएम योगी ने कहा कि अब से नगर पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज का नाम मां ज्वाला जी के नाम करने की माँग की जा रही थी, तो मैं कहता हूं कि अब मां ज्वाला जी के नाम पर ही खिरौनी, सुचित्तागंज नगर पंचायत को जाना जाएगा. जबकि भदरसा नगर पंचायत का नाम भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर होगा. अब से भदरसा, भदरसा नहीं होगा बल्कि उसे भरतनगर-भरत कुंड नगर पालिका के नाम से जाना जाएगा. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भरत जी ने प्रभु के प्रति अपना आदर सम्मान व्यक्त की है. भरत ने 14 वर्ष तक उसी भरत कुंड के पास रहकर उन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया था. उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रही है. भरत की स्मृति को भरत जैसे भाई दुनिया में मिलना कठिन हैं लेकिन अयोध्या का सौभाग्य है कि अयोध्या ने भगवान राम भी दिए, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी दिए. 

भदरसा का नया नाम होगा भरतनगर-भरत कुंड

आज हम देश-दुनिया में कहीं भी जाते है तो वहां पर अयोध्या जी की पहचान आज भी मौजूद है. इसलिए अब से भदरसो का भरतपुर-भरतकुंड नगर पंचायत के नाम से जाना जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि आज अयोध्या में लाखों लोग आते हैं. लेकिन उन्होंने (सपा) ने हनुमानगढ़ी की सीढियों पर नमाज पढने के लिए लोगों को इकट्ठा करने का पाप किया था. क्या सपा कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित कर पाएगी?

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 10 Jul 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Ayodhya NEWS
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