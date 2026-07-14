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रूस..अमेरिका या चीन नहीं, इस देश ने बनाई थी दुनिया की पहली मिसाइल

दुनिया की पहली सफल लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल V-2 का निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था. लेकिन इसे अमेरिका, चीन या रूस ने नहीं बनाया था.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Jul 2026 08:48 AM (IST)
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आज के दौर में जब भी युद्ध के मैदान में तबाही मचाने वाले आधुनिक हथियारों की बात होती है, तो मिसाइलों का नाम सबसे ऊपर आता है. वर्तमान में दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के पास हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाली बेहद खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल को जन्म देने वाला पहला देश कौन था? चलिए इस बारे में जानें.

किस देश ने बनाई थी आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल?

इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अविष्कार करने वाला पहला देश जर्मनी था. दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका के बीच जर्मनी ने एक ऐसी तकनीक को विकसित कर लिया था, जिसने पूरी दुनिया में युद्ध लड़ने के तौर-तरीकों को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया. साल 1944 के सितंबर महीने में जर्मनी ने युद्ध के मैदान में पहली बार दुनिया की सबसे पहली सफल और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था. इसे उन्होंने V-2 नाम दिया था. यह मिसाइल सीधे अंतरिक्ष की सीमाओं को छूकर बेहद तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य पर गिरती थी.

जर्मन रॉकेट वैज्ञानिक वर्नर वॉन ब्राउन का अंतरिक्ष और मिसाइल योगदान

इस अत्यंत जटिल और ऐतिहासिक मिसाइल कार्यक्रम को धरातल पर उतारने का पूरा श्रेय जर्मन रॉकेट वैज्ञानिक वर्नर ब्राउन को जाता है. वे उस जर्मनी के सैन्य अनुसंधान के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे. साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो अमेरिका ने इस होनहार वैज्ञानिक को अपने पाले में कर लिया. वॉन ब्राउन ने बाद में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रसिद्ध सैटर्न-V रॉकेट को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी. इसी एतिहासिक रॉकेट की मदद से अमेरका का मशहूर अपोलो मिशन इंसानों को पहली बार चंद्रमा की सतह तक लेकर गया था.

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320 किलोमीटर की मारक क्षमता

अगर 1940 के दशक के हिसाब से देखा जाए तो जर्मनी की यह V-2 मिसाइल तकनीकी रूप से अपने समय से बहुत आगे की चीज थी. करीब 14 मीटर लंबी यह मिसाइल अपने साथ भारी विस्फोटक लेकर लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम थी. इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक खासियत यह थी कि यह ध्वनि की रफ्तार से भी कई गुना तेज चलती थी. उस दौर में दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसी कोई हवाई रक्षा प्रणाली मौजूद नहीं थी, जो आसमान से आती इस मौत को बीच रास्ते में मार गिराए.

हाइपरसोनिक युग में आज की मिसाइल तकनीक

आज साल 2026 की आधुनिक दुनिया में भारत, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे चुनिंदा देशों के पास मिसाइलों का बेहद विशाल और आधुनिक जखीरा मौजूद है. आज के समय में बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ क्रूज मिसाइलें और पलक झपकते ही हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी सेनाओं का हिस्सा बन चुकी हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 08:47 AM (IST)
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First Missile In The World Germany V2
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