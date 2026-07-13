ईरान की किन मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मचाई तबाही, जानें हर एक की ताकत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण अपना मिसाइल बेड़ा विकसित किया।

कद्र, एमाद लंबी दूरी की सटीक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं।

खेबर शेकन जैसे ठोस ईंधन मिसाइलें त्वरित लॉन्च देती हैं।

फतह-110, जोल्फागार मिसाइलें सामरिक लक्ष्यों पर सटीक वार करती हैं।

Iran Missiles: ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है. ईरान के मिसाइल जखीरे ने अमेरिका में तबाही मचाई हुई है. ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमले की खबरों के बाद तेहरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ मिसाइल और ड्रोन दागकर जवाब दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर ईरान कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और उनकी क्या ताकत है.

ईरान की मिसाइल रणनीति

ईरान ने दशकों से मध्य पूर्व में सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में से एक को विकसित करने में काफी समय और संसाधन लगाए हैं. क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसके लिए आधुनिक लड़ाकू विमान तक पहुंच को काफी सीमित कर दिया है इस वजह से देश ने ऐसी मिसाइलों में भारी निवेश किया जो पूरे क्षेत्र में सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक प्रतिष्ठानों तक पहुंचने में सक्षम हैं. जवाबी कार्रवाई के दौरान लक्ष्य की दूरी, लॉन्च की तैयारी के समय और मिशन की जरूरत के आधार पर अलग-अलग मिसाइलों को चुना जाता है.

कद्र मिसाइल की ताकत

कद्र ईरान की प्रमुख मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है. यह 1800 से 2000 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है. यह 650 से 1000 किलोग्राम वजन का वॉरहेड ले जा सकती है. इससे यह बड़े सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए काफी सटीक रहती है.

लिक्विड और सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी के संयोजन से चलने वाली इस मिसाइल को काफी तेज रफ्तार और बेहतर सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है. इससे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है.

एमाद मिसाइल की शक्ति

एमाद ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में एक बड़ी प्रगति को दर्शाया है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह उसकी पहली प्रिसिजन गाइडेड लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल थी. लगभग 17000 किलोमीटर की अनुमानित रेंज के साथ इसे काफी जरूरी और रणनीतिक रूप से मजबूत लक्ष्यों के लिए बनाया गया है.

इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका एडवांस्ड गाइडेड सिस्टम है. यह मिसाइल को उड़ान के आखिरी चरण के दौरान अपने रास्ते को बदलने में सक्षम बनाता है.

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खैबर शेकन

यह ईरान की नई पीढ़ी की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है. इसकी रेंज लगभग 1450 किलोमीटर बताई जाती है. क्योंकि यह सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है इस वजह से लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की तुलना में लॉन्च से पहले इसे काफी कम तैयारी की जरूरत होती है. इससे युद्ध की स्थिति में इसे तेजी से तैनात किया जा सकता है.

फतेह 110

यह मिसाइल कम दूरी की और सड़क पर कहीं भी ले जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है. इसकी अनुमानित रेंज लगभग 300 किलोमीटर है. हालांकि इसकी रेंज ईरान की किसी दूसरी मिसाइल से काफी कम है लेकिन यह अपनी सटीक मारक क्षमता के लिए जानी जाती है. इस मिसाइल को मोबाइल ट्रांसपोर्टर लॉन्चर गाड़ी से तेजी से लॉन्च किया जा सकता है.

जोल्फागार

जोल्फागार फतेह 110 का अपग्रेडेड और ज्यादा रेंज वाला वर्जन है. यह लगभग 700 किलोमीटर दूर के टारगेट को निशाना बना सकती है. टैक्टिकल और ऑपरेशनल मिशन के लिए डिजाइन की गई इस मिसाइल की ताकत ज्यादा दूरी तक मार करने और साथ-साथ सटीक निशाना लगाना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ वर्जन में खास तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं जिनका मकसद बड़े मिलिट्री ठिकानों को नुकसान पहुंचाना है.

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