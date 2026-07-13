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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Missiles: ईरान की किन मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मचाई तबाही, जानें हर एक की ताकत?

Iran Missiles: ईरान की किन मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मचाई तबाही, जानें हर एक की ताकत?

Iran Missiles: ईरान और अमेरिका के बीच चल रही यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है. आइए जानते हैं कि ईरान इस जंग में किन मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 13 Jul 2026 11:33 AM (IST)
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  • ईरान ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण अपना मिसाइल बेड़ा विकसित किया।
  • कद्र, एमाद लंबी दूरी की सटीक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं।
  • खेबर शेकन जैसे ठोस ईंधन मिसाइलें त्वरित लॉन्च देती हैं।
  • फतह-110, जोल्फागार मिसाइलें सामरिक लक्ष्यों पर सटीक वार करती हैं।

Iran Missiles: ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है. ईरान के मिसाइल जखीरे ने अमेरिका में तबाही मचाई हुई है. ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमले की खबरों के बाद तेहरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ मिसाइल और ड्रोन दागकर जवाब दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर ईरान कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और उनकी क्या ताकत है.

ईरान की मिसाइल रणनीति 

ईरान ने दशकों से मध्य पूर्व में सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में से एक को विकसित करने में काफी समय और संसाधन लगाए हैं. क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसके लिए आधुनिक लड़ाकू विमान तक पहुंच को काफी सीमित कर दिया है इस वजह से देश ने ऐसी मिसाइलों में भारी निवेश किया जो पूरे क्षेत्र में सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक प्रतिष्ठानों तक पहुंचने में सक्षम हैं. जवाबी कार्रवाई के दौरान लक्ष्य की दूरी, लॉन्च की तैयारी के समय और मिशन की जरूरत के आधार पर अलग-अलग मिसाइलों को चुना जाता है.

कद्र मिसाइल की ताकत 

कद्र ईरान की प्रमुख मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है. यह 1800 से 2000 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है. यह 650 से 1000 किलोग्राम वजन का वॉरहेड ले जा सकती है. इससे यह बड़े सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए काफी सटीक रहती है. 

लिक्विड और सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी के संयोजन से चलने वाली इस मिसाइल को काफी तेज रफ्तार और बेहतर सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है. इससे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. 

एमाद मिसाइल की शक्ति 

एमाद ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में एक बड़ी प्रगति को दर्शाया है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह उसकी पहली प्रिसिजन गाइडेड लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल थी. लगभग 17000 किलोमीटर की अनुमानित रेंज के साथ इसे काफी जरूरी और रणनीतिक रूप से मजबूत लक्ष्यों के लिए बनाया गया है.

इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका एडवांस्ड गाइडेड सिस्टम है. यह मिसाइल को उड़ान के आखिरी चरण के दौरान अपने रास्ते को बदलने में सक्षम बनाता है. 

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खैबर शेकन

यह ईरान की नई पीढ़ी की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है. इसकी रेंज लगभग 1450 किलोमीटर बताई जाती है. क्योंकि यह सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है इस वजह से लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की तुलना में लॉन्च से पहले इसे काफी कम तैयारी की जरूरत होती है. इससे युद्ध की स्थिति में इसे तेजी से तैनात किया जा सकता है. 

फतेह 110 

यह मिसाइल कम दूरी की और सड़क पर कहीं भी ले जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है. इसकी अनुमानित रेंज लगभग 300 किलोमीटर है. हालांकि इसकी रेंज ईरान की किसी दूसरी मिसाइल से काफी कम है लेकिन यह अपनी सटीक मारक क्षमता के लिए जानी जाती है. इस मिसाइल को मोबाइल ट्रांसपोर्टर लॉन्चर गाड़ी से तेजी से लॉन्च किया जा सकता है.

जोल्फागार

जोल्फागार फतेह 110 का अपग्रेडेड और ज्यादा रेंज वाला वर्जन है. यह लगभग 700 किलोमीटर दूर के टारगेट को निशाना बना सकती है. टैक्टिकल और ऑपरेशनल मिशन के लिए डिजाइन की गई इस मिसाइल की ताकत ज्यादा दूरी तक मार करने और साथ-साथ सटीक निशाना लगाना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ वर्जन में खास तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं जिनका मकसद बड़े मिलिट्री ठिकानों को नुकसान पहुंचाना है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 11:33 AM (IST)
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