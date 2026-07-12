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Interesting Science Facts: ज्यादातर लिफ्ट में शीशा क्यों लगा होता है, क्या है इसके पीछे का साइंस?
Interesting Science Facts: लिफ्ट में लगा शीशा सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं होता. यह लोगों का डर कम करता है, सुरक्षा बढ़ाता है और लिफ्ट के अंदर सफर को ज्यादा आरामदायक बनाता है.
अकसर हर किसा ने लिफ्ट में लगे शिशे को देखा होगा, जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ अपना हुलिया ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट के अंदर हमेशा एक बड़ा सा शीशा क्यों लगा होता है? असल में इसके पीछे की वजह क्या है. बता दें कि इसका सीधा जुड़ाव हमारे मन और सुरक्षा दोनों से है. आइए जानते हैं इसके बारे में पुरी जानकारी कि लिफ्ट में शीशा लगाने के पीछे कौन-कौन से दिलचस्प कारण होते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 06:00 AM (IST)
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