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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजInteresting Science Facts: ज्यादातर लिफ्ट में शीशा क्यों लगा होता है, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Interesting Science Facts: ज्यादातर लिफ्ट में शीशा क्यों लगा होता है, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Interesting Science Facts: लिफ्ट में लगा शीशा सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं होता. यह लोगों का डर कम करता है, सुरक्षा बढ़ाता है और लिफ्ट के अंदर सफर को ज्यादा आरामदायक बनाता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Jul 2026 06:00 AM (IST)
Interesting Science Facts: लिफ्ट में लगा शीशा सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं होता. यह लोगों का डर कम करता है, सुरक्षा बढ़ाता है और लिफ्ट के अंदर सफर को ज्यादा आरामदायक बनाता है.

अकसर हर किसा ने लिफ्ट में लगे शिशे को देखा होगा, जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ अपना हुलिया ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट के अंदर हमेशा एक बड़ा सा शीशा क्यों लगा होता है? असल में इसके पीछे की वजह क्या है. बता दें कि इसका सीधा जुड़ाव हमारे मन और सुरक्षा दोनों से है. आइए जानते हैं इसके बारे में पुरी जानकारी  कि लिफ्ट में शीशा लगाने के पीछे कौन-कौन से दिलचस्प कारण होते हैं. 

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लिफ्ट में शीशा होने के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे मनोविज्ञान और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रोचक बातें हैं. जब हम लिफ्ट में होते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान खुद को देखने या इधर-उधर देखने में लग जाता है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का असली साइंस और कारण क्या है. 
लिफ्ट में शीशा होने के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे मनोविज्ञान और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रोचक बातें हैं. जब हम लिफ्ट में होते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान खुद को देखने या इधर-उधर देखने में लग जाता है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का असली साइंस और कारण क्या है. 
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सबसे बड़ा कारण मनोवैज्ञानिक है. जब लिफ्ट का आविष्कार हुआ, तो लोग छोटी और बंद जगह में जाने से डरते थे, जिसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है. शीशा लगाने से लिफ्ट का स्पेस दिखने में बड़ा और खुला-खुला महसूस होता है. जब आप शीशे में देखते हैं, तो आपको कम घुटन महसूस होती है और आप घबराते नहीं हैं. 
सबसे बड़ा कारण मनोवैज्ञानिक है. जब लिफ्ट का आविष्कार हुआ, तो लोग छोटी और बंद जगह में जाने से डरते थे, जिसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है. शीशा लगाने से लिफ्ट का स्पेस दिखने में बड़ा और खुला-खुला महसूस होता है. जब आप शीशे में देखते हैं, तो आपको कम घुटन महसूस होती है और आप घबराते नहीं हैं. 
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दूसरा महत्वपूर्ण कारण लोगों का ध्यान भटकाना है. अक्सर लोग लिफ्ट की गति या उसमें लगने वाले समय को लेकर असहज हो जाते हैं. शीशा होने की वजह से लोग उसमें खुद को देखने या अपना हुलिया ठीक करने में व्यस्त हो जाते हैं. इससे उनका ध्यान लिफ्ट की यात्रा की बोरियत या डर से हट जाता है और समय जल्दी बीत जाता है. 
दूसरा महत्वपूर्ण कारण लोगों का ध्यान भटकाना है. अक्सर लोग लिफ्ट की गति या उसमें लगने वाले समय को लेकर असहज हो जाते हैं. शीशा होने की वजह से लोग उसमें खुद को देखने या अपना हुलिया ठीक करने में व्यस्त हो जाते हैं. इससे उनका ध्यान लिफ्ट की यात्रा की बोरियत या डर से हट जाता है और समय जल्दी बीत जाता है. 
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सुरक्षा के नजरिए से भी शीशा बहुत फायदेमंद है. यह लिफ्ट में चढ़ने वाले लोगों को यह देखने में मदद करता है कि उनके पीछे कौन है या लिफ्ट में और कौन-कौन मौजूद है. यह एक तरह का विजुअल अलर्ट देता है, जिससे लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित और सतर्क महसूस करते हैं, खासकर तब जब वे किसी अनजान व्यक्ति के साथ लिफ्ट में हों. 
सुरक्षा के नजरिए से भी शीशा बहुत फायदेमंद है. यह लिफ्ट में चढ़ने वाले लोगों को यह देखने में मदद करता है कि उनके पीछे कौन है या लिफ्ट में और कौन-कौन मौजूद है. यह एक तरह का विजुअल अलर्ट देता है, जिससे लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित और सतर्क महसूस करते हैं, खासकर तब जब वे किसी अनजान व्यक्ति के साथ लिफ्ट में हों. 
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इसके अलावा, शीशे का इस्तेमाल लिफ्ट के संचालन  में भी मदद करता है. लिफ्ट के दरवाजे अक्सर खुलते-बंद होते हैं, और शीशे के कारण अंदर बैठे व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि कोई पीछे से अंदर आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है. यह छोटी सी व्यवस्था दुर्घटनाओं को रोकने में बड़ी भूमिका निभाती है. 
इसके अलावा, शीशे का इस्तेमाल लिफ्ट के संचालन  में भी मदद करता है. लिफ्ट के दरवाजे अक्सर खुलते-बंद होते हैं, और शीशे के कारण अंदर बैठे व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि कोई पीछे से अंदर आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है. यह छोटी सी व्यवस्था दुर्घटनाओं को रोकने में बड़ी भूमिका निभाती है. 
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यह तकनीक और अनुभव को बेहतर बनाने का एक तरीका है. अगर लिफ्ट के अंदर सिर्फ सादी दीवारें होंगी, तो वह जगह किसी जेल जैसी या बहुत डरावनी लग सकती है. शीशा इसे एक आधुनिक और साफ-सुथरा लुक देता है, जिससे यात्रियों का अनुभव आरामदायक और सकारात्मक बना रहता है.
यह तकनीक और अनुभव को बेहतर बनाने का एक तरीका है. अगर लिफ्ट के अंदर सिर्फ सादी दीवारें होंगी, तो वह जगह किसी जेल जैसी या बहुत डरावनी लग सकती है. शीशा इसे एक आधुनिक और साफ-सुथरा लुक देता है, जिससे यात्रियों का अनुभव आरामदायक और सकारात्मक बना रहता है.
Published at : 12 Jul 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
GK NEWS Interesting Science Facts Lift Mirror Reason

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