सुरक्षा के नजरिए से भी शीशा बहुत फायदेमंद है. यह लिफ्ट में चढ़ने वाले लोगों को यह देखने में मदद करता है कि उनके पीछे कौन है या लिफ्ट में और कौन-कौन मौजूद है. यह एक तरह का विजुअल अलर्ट देता है, जिससे लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित और सतर्क महसूस करते हैं, खासकर तब जब वे किसी अनजान व्यक्ति के साथ लिफ्ट में हों.