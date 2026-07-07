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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजन्यूजीलैंड में कौन सी करेंसी चलती है, भारत के 1000 रुपये से क्या-क्या खरीद सकते हैं यहां?

न्यूजीलैंड में कौन सी करेंसी चलती है, भारत के 1000 रुपये से क्या-क्या खरीद सकते हैं यहां?

प्रधानमंत्री मोदी अपने छह दिवसीय दौरे पर हैं, जहां अंतिम चरण में वे न्यूजीलैंड पहुंचेंगे. इसी क्रम में चलिए आपको बताते हैं कि भारत के 1000 रुपये वहां कितने होते हैं और इससे आप वहां क्या खरीद सकते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Jul 2026 03:35 PM (IST)
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पीएम मोदी तीन देशों के अपने बेहद महत्वपूर्ण छह दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं. वे आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहने वाले हैं और इसके अंतिम चरण में वे खूबसूरत और रणनीतिक रूप से खास देश न्यूजीलैंड पहुंचेंगे. उनका यह दौरा जहां दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए दरवाजे खोलेगा, वहीं आम भारतीयों के मन में इस खूबसूरत द्वीपीय देश को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. सबसे अहम सवाल तो यह है कि वहां की मुद्रा क्या है और अगर कोई भारतीय उस देश में 1000 रुपये लेकर जाता है तो वह वहां कितने हो जाएंगे और उससे वहां पर क्या-क्या मिलेगा? चलिए जानें.

न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है?

न्यूजीलैंड में चलने वाली आधिकारिक मुद्रा को न्यूजीलैंडी डॉलर कहा जाता है, जिसे वहां के लोग कीवी डॉलर भी कहते हैं. इस मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय कोड NZD है. भारत के मुकाबले न्यूजीलैंड की करेंसी काफी मजबूत स्थिति में है. मौजूदा विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के अनुसार, एक न्यूजीलैंड डॉलर की कीमत भारतीय बाजार में लगभग 54 रुपये के आसपास बैठती है. इसका सीधा मतलब है कि अगर आप भारत के 1000 रुपये को वहां की करेंसी में बदलते हैं, तो आपको इसके बदले में लगभग 18.50 न्यूजीलैंड डॉलर ही मिलेंगे. लेकिन यह जानना जरूरी है कि वहां की मुद्रा काफी स्थिर मानी जाती है.

न्यूजीलैंड में 1000 रुपये की क्या वैल्यू?

अगर कोई भारतीय 1000 रुपये लेकर न्यूजीलैंड के बाजार में निकले तो वहां पहुंचकर पहली बार में उसे अपनी जेब थोड़ी ढीली महसूस हो सकती है. क्योंकि वहां पर खाने-पीने और रहने की लागत भारत की तुलना में काफी ज्यादा है. वैश्विक स्तर पर न्यूजीलैंड के एक महंगे देश के रूप में गिना जाता है, जिस वजह से वहां पर रोजमर्रा की चीजों के दाम काफी ऊंचे हैं. भारत में जहां 1000 रुपये में एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए हफ्तेभर की सब्जी राशन का एक हिस्सा आ सकता है, वहीं न्यूजीलैंड में यह रकम कुछ मिनटों में ही छोटे से कैफे में खत्म हो सकती है.

1000 रुपये में क्या-क्या मिलेगा?

अगर आप न्यूजीलैंड जाकर किसी स्थानीय कैफे में दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो भारत के 1000 रुपये में आप केवल दो कप स्टैंडर्ड टेकअवे कॉफी ही खरीद पाएंगे. वहां एक अच्छी कॉफी की कीमत करीब 5 से 6 डॉलर के बीच है. इसके अलावा अगर आप किसी मशहूर फास्टफूड आउटलेट में जाते हैं तो इतने पैसे में आपको सिर्फ एक लार्ज फ्राइज या कोई छोटा स्नैक आइटम ही मिल पाएगा. साधारण भोजन या फिर फुल मील के लिए आपको इससे कहीं ज्यादा पैसे खर्चा करने होंगे.

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और क्या-क्या खरीद सकते हैं?

अगर वहां आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर वहां के किसी स्थानीय सुपरमार्केट का रुख करते हैं तो 1000 भारतीय रुपये की कीमत में आप रोजमर्रा की कुछ बुनियादी चीजें जरूर टोकरी में रख पाएंगे. इन पैसों से आप 2 लीटर दूध का एक पैकेट, एक लीटर की पानी की बोतल और साधारण ब्रेड का पैकेट खरीद सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो स्थानीय बेकरी से एक मफिन या छोटी पेस्ट्री ली जा सकती है. इतने से बजट में आपको एक छोटा पैकेट करीब एक किलो सेब भी मिल सकता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
NEW ZEALAND PM Modi New Zealand Visit New Zealand Currency
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