न्यूजीलैंड में कौन सी करेंसी चलती है, भारत के 1000 रुपये से क्या-क्या खरीद सकते हैं यहां?

पीएम मोदी तीन देशों के अपने बेहद महत्वपूर्ण छह दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं. वे आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहने वाले हैं और इसके अंतिम चरण में वे खूबसूरत और रणनीतिक रूप से खास देश न्यूजीलैंड पहुंचेंगे. उनका यह दौरा जहां दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए दरवाजे खोलेगा, वहीं आम भारतीयों के मन में इस खूबसूरत द्वीपीय देश को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. सबसे अहम सवाल तो यह है कि वहां की मुद्रा क्या है और अगर कोई भारतीय उस देश में 1000 रुपये लेकर जाता है तो वह वहां कितने हो जाएंगे और उससे वहां पर क्या-क्या मिलेगा? चलिए जानें.

न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है?

न्यूजीलैंड में चलने वाली आधिकारिक मुद्रा को न्यूजीलैंडी डॉलर कहा जाता है, जिसे वहां के लोग कीवी डॉलर भी कहते हैं. इस मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय कोड NZD है. भारत के मुकाबले न्यूजीलैंड की करेंसी काफी मजबूत स्थिति में है. मौजूदा विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के अनुसार, एक न्यूजीलैंड डॉलर की कीमत भारतीय बाजार में लगभग 54 रुपये के आसपास बैठती है. इसका सीधा मतलब है कि अगर आप भारत के 1000 रुपये को वहां की करेंसी में बदलते हैं, तो आपको इसके बदले में लगभग 18.50 न्यूजीलैंड डॉलर ही मिलेंगे. लेकिन यह जानना जरूरी है कि वहां की मुद्रा काफी स्थिर मानी जाती है.

न्यूजीलैंड में 1000 रुपये की क्या वैल्यू?

अगर कोई भारतीय 1000 रुपये लेकर न्यूजीलैंड के बाजार में निकले तो वहां पहुंचकर पहली बार में उसे अपनी जेब थोड़ी ढीली महसूस हो सकती है. क्योंकि वहां पर खाने-पीने और रहने की लागत भारत की तुलना में काफी ज्यादा है. वैश्विक स्तर पर न्यूजीलैंड के एक महंगे देश के रूप में गिना जाता है, जिस वजह से वहां पर रोजमर्रा की चीजों के दाम काफी ऊंचे हैं. भारत में जहां 1000 रुपये में एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए हफ्तेभर की सब्जी राशन का एक हिस्सा आ सकता है, वहीं न्यूजीलैंड में यह रकम कुछ मिनटों में ही छोटे से कैफे में खत्म हो सकती है.

1000 रुपये में क्या-क्या मिलेगा?

अगर आप न्यूजीलैंड जाकर किसी स्थानीय कैफे में दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो भारत के 1000 रुपये में आप केवल दो कप स्टैंडर्ड टेकअवे कॉफी ही खरीद पाएंगे. वहां एक अच्छी कॉफी की कीमत करीब 5 से 6 डॉलर के बीच है. इसके अलावा अगर आप किसी मशहूर फास्टफूड आउटलेट में जाते हैं तो इतने पैसे में आपको सिर्फ एक लार्ज फ्राइज या कोई छोटा स्नैक आइटम ही मिल पाएगा. साधारण भोजन या फिर फुल मील के लिए आपको इससे कहीं ज्यादा पैसे खर्चा करने होंगे.

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और क्या-क्या खरीद सकते हैं?

अगर वहां आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर वहां के किसी स्थानीय सुपरमार्केट का रुख करते हैं तो 1000 भारतीय रुपये की कीमत में आप रोजमर्रा की कुछ बुनियादी चीजें जरूर टोकरी में रख पाएंगे. इन पैसों से आप 2 लीटर दूध का एक पैकेट, एक लीटर की पानी की बोतल और साधारण ब्रेड का पैकेट खरीद सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो स्थानीय बेकरी से एक मफिन या छोटी पेस्ट्री ली जा सकती है. इतने से बजट में आपको एक छोटा पैकेट करीब एक किलो सेब भी मिल सकता है.

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