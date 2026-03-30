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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLight Pollution: अब क्यों नहीं देखने को मिलती चांदनी रातें, जानें क्यों कम होती जा रही चांद की रोशनी?

Light Pollution: अब क्यों नहीं देखने को मिलती चांदनी रातें, जानें क्यों कम होती जा रही चांद की रोशनी?

Light Pollution: एक वक्त ऐसा था जब रातें इतनी रोशन हुआ करती थीं कि सब कुछ साफ दिखाई देता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होता. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Mar 2026 09:06 AM (IST)
Light Pollution: एक वक्त ऐसा था जब रातें इतनी रोशन हुआ करती थीं कि सब कुछ साफ दिखाई देता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होता. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह?

Light Pollution: अगर आपको लगता है कि चांदनी रातें अब उतनी साफ नहीं दिखाई देती जितनी पहले दिखाई देती थीं तो यह सिर्फ आपका वहम नहीं है. चांद की हल्की रोशनी असल में कम नहीं हुई है, लेकिन उसे देखने और महसूस करने की हमारी क्षमता में काफी बदलाव आया है. आइए जानते हैं क्या है यह बदलाव.

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आर्टिफिशियल रोशनी जैसे कि स्ट्रीट लाइट, इमारतें और गाड़ियों की हेडलाइट के तेजी से फैलने की वजह से एक ऐसी चीज पैदा हो गई है जिसे स्काई ग्लो कहते हैं. यह आर्टिफिशियल चमक रात के आसमान के कुदरती अंधेरे पर हावी हो जाती है. जिस वजह से चांद की हल्की रोशनी काफी कम दिखाई देती है.
आर्टिफिशियल रोशनी जैसे कि स्ट्रीट लाइट, इमारतें और गाड़ियों की हेडलाइट के तेजी से फैलने की वजह से एक ऐसी चीज पैदा हो गई है जिसे स्काई ग्लो कहते हैं. यह आर्टिफिशियल चमक रात के आसमान के कुदरती अंधेरे पर हावी हो जाती है. जिस वजह से चांद की हल्की रोशनी काफी कम दिखाई देती है.
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रिसर्च से ऐसा पता चलता है कि दुनिया की लगभग 80% आबादी अब ऐसे इलाकों में रहती है जहां लाइट पॉल्यूशन का असर है. इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग शायद ही कभी सचमुच चांदनी रातों का अनुभव कर पाते हैं.
रिसर्च से ऐसा पता चलता है कि दुनिया की लगभग 80% आबादी अब ऐसे इलाकों में रहती है जहां लाइट पॉल्यूशन का असर है. इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग शायद ही कभी सचमुच चांदनी रातों का अनुभव कर पाते हैं.
Published at : 30 Mar 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Moonlight Light Pollution Night Sky

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