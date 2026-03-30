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Light Pollution: अब क्यों नहीं देखने को मिलती चांदनी रातें, जानें क्यों कम होती जा रही चांद की रोशनी?
Light Pollution: एक वक्त ऐसा था जब रातें इतनी रोशन हुआ करती थीं कि सब कुछ साफ दिखाई देता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होता. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह?
Light Pollution: अगर आपको लगता है कि चांदनी रातें अब उतनी साफ नहीं दिखाई देती जितनी पहले दिखाई देती थीं तो यह सिर्फ आपका वहम नहीं है. चांद की हल्की रोशनी असल में कम नहीं हुई है, लेकिन उसे देखने और महसूस करने की हमारी क्षमता में काफी बदलाव आया है. आइए जानते हैं क्या है यह बदलाव.
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Published at : 30 Mar 2026 09:06 AM (IST)
Tags :Moonlight Light Pollution Night Sky
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