आर्टिफिशियल रोशनी जैसे कि स्ट्रीट लाइट, इमारतें और गाड़ियों की हेडलाइट के तेजी से फैलने की वजह से एक ऐसी चीज पैदा हो गई है जिसे स्काई ग्लो कहते हैं. यह आर्टिफिशियल चमक रात के आसमान के कुदरती अंधेरे पर हावी हो जाती है. जिस वजह से चांद की हल्की रोशनी काफी कम दिखाई देती है.