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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितने सालों बाद मौत को भी आ जाएगी मौत? जानिए कब अमर होगा इंसान

कितने सालों बाद मौत को भी आ जाएगी मौत? जानिए कब अमर होगा इंसान

आपने कई बार अपने घरों में दादी-नानी से देवताओं या असुरों के अमर होने की कहानी सुनी होगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इंसान भी अमर हो सकता है? चलिए जानें कि इंसान कब तक अमर होगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 09 Jul 2026 03:47 PM (IST)
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सदियों से इंसान के मन में हमेशा अमर होने की चाहत रही है. पुरानी कहानियों और धार्मिक ग्रंथों में हमने कई ऐसे किस्से सुने हैं, जहां इंसानों या देवताओं को अमरता का वरदान मिला था. लेकिन क्या आज के आधुनिक विज्ञान के दौर में ऐसा मुमकिन है? दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ साल पहले गूगल के एक पूर्व वैज्ञानिक ने दावा किया था कि इंसानी तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान बहुत जल्द मौत को हरा देगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा. चलिए इसके बारे में विस्तार से समझें.

वैज्ञानिक की 86 फीसदी भविष्यवाणियां हुईं सच

अमरता को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, लेकिन यह दावा किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि दुनिया के जाने-माने कंप्यूटर वैज्ञानिक और भविष्यवक्ता रे कूर्जवील ने किया है. गूगल के पूर्व इंजीनियर रह चुके कूर्जवील को साल 1999 में अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से भी नवाजा जा चुका है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में इनके द्वारा की गई करीब 86 फीसदी भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हुई हैं. इसलिए दुनियाभर के विशेषज्ञ उनके इस चौंकाने वाले दावे को गंभीरता से ले रहे हैं. 

इंसानों के अमर होने में कितने साल?

रे कूर्जवील ने साल 2005 में द सिंगुलैरिटी इज नियर नाम की एक बेहद मशहूर किताब लिखी थी. इस किताब में दावा किया गया था कि साल 2030 तक इंसान एक ऐसा जीवन हासिल कर लेगा, जो कभी नहीं खत्म होगा, यानि फिर वह पूरी तरीके से अमर हो जाएगा. उनके इस अनुमान के मुताबिक, विज्ञान की मदद से मौत पर विजय पाने के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है. वैज्ञानिक ने अपनी इस थ्योरी को समझाने के लिए आधुनिक जेनेटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों को मुख्य आधार बनाया है.

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इंसानों को कैसे अमर बनाएंगे नैनोबॉट्स?

वैज्ञानिक का मानना है कि नैनोटेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य में बेहद सूक्ष्म यानि छोटे आकार के एज-रिवर्सिंग नैनोबॉट्स बनाए जाएंगे. ये नैनोबॉट्स इंसानी शरीर के भीतर इंजेक्ट किए जाएंगे, जो खून के जरिए पूरे शरीर में घूमेंगे. जैसे-जैसे इंसानों की उम्र बढ़ती है तो उसके शरीर के सेल्स और टिशूज कमजोर होकर मरने लगते हैं, जिससे बुढ़ापा और बीमारियां आती हैं. लेकिन ये जादुई नैनोबॉट्स शरीर के अंदर जाकर खराब हो रहे सेल्स और टिशूज को लगातार ठीक करते रहेंगे, जिससे इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा. 

कंप्यूटर और इंसानी दिमाग का मिलन

कूर्जवील के मुताबिक साल 2029 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पूरी तरह से इंसानी दिमाग जितनी समझदार और सक्षम हो जाएगी. इसके बाद साल 2045 तक सिंगुलैरिटी ता समय आएगा, जब इंसान अपने दिमाग को कंप्यूटर और एआई के साथ पूरी तरह से मर्ज कर देगा. यानी ऐसा होने से इंसानी सोचने-समझने की क्षमता आज के मुकाबले अरबों गुना ज्यादा बढ़ जाएगी. जब इंसानी चेतना मशीनों के साथ जुड़ जाएगी, तब जैविक शरीर के खत्म होने के बाद भी इंसान का अस्तित्व हमेशा के लिए बचा रहेगा.

यह भी पढ़ें: क्या है 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' पानी के नीचे छिपी दुश्मनों की पनडुब्बियों के लिए बनेगी काल

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 03:47 PM (IST)
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