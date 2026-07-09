पराग्वे की सीनेटर ने Mbappe को दी गाली, संसद में कहे अपशब्द; मचा बवाल

फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है. राउंड ऑफ 16 में किलियन एम्बाप्पे की टीम ने पैराग्वे को 1-0 से हराया था. इस मुकाबले के बाद हुए विवाद ने राजनितिक रूप ले लिया. पराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला ने एमबाप्पे को अपशब्द कहे, गालियां दी और बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया.

पैराग्वे कि संसद में अमारिला ने कहा, "पहली बार विश्व कप खेल रहे ऑरलैंडो गिल जब पूरी विनम्रता के साथ हाथ आगे बढ़ाते हैं, तब एम्बाप्पे ने हाथ मिलाने से मना कर दिया और चिल्लाए भी. ये संस्कृति फ्रांस की तो नहीं है, फ्रांस के लोग ऐसा नहीं करते." इस दौरान अमारिला ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे बताया नहीं जा सकता.

ऑथेंटिक रेडिकल लिबरल पार्टी की अमारिला ने नस्लीय टिप्पणियों का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि किसी एक के व्यवहार से पूरे फ्रांस को नहीं कहा जा सकता, उनकी विरासत काफी बड़ी है. इससे पहले उन्होंने एक्स पर एम्बाप्पे से मांग की थी कि वह सार्वजानिक तौर पर माफी मांगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि पैराग्वे के लोगों को कम मत आंकना. उन्होंने कहा था कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो एम्बाप्पे के खिलाफ कानूनी कार्यवाई होगी.

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Celeste Amarilla, Senadora do Paraguai, volta atacar Kylian Mbappé:



"Esse filho de um put# nega um aperto de mão de Orlando Gill e ainda grita na sua cara. Isso não é francês... Ele não é francês, nunca."



📽️TV Senado

pic.twitter.com/JCJChqlr2m — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 8, 2026

कहां से शुरू हुआ विवाद?

ये विवाद फ्रांस और पैराग्वे के मैच के बाद शुरू हुआ. पैराग्वे के खिलाड़ियों ने काफी रफ खेला, कई टैकल तो ऐसे थे कि फ्रांस के खिलाड़ी गंभीर रूप से चोटिल हो सकते थे, उनके पैर टूट सकते थे. हालांकि रेफरी ने किसी भी टैकल के लिए उन्हें कार्ड नहीं दिखाया. जब मैच खत्म हुआ, फ्रांस जीत गई तो एमबाप्पे ने पराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल से हाथ मिलाने से मना कर दिया. आरोप है कि उन्होंने नस्लीय टिप्पणी भी की थी.

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इससे पहले जब अमरिला की प्रतिक्रिया आई थी तब एम्बाप्पे ने इसका जवाब भी दिया था, उन्होंने अमरिला को पद के योग्य नहीं बताते हुए कहा था कि वह घृणित महिला है. अब अमरिला के नए बयान से और ज्यादा बवाल मच गया है.