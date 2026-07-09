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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026: पराग्वे की सीनेटर ने Mbappe को दी गाली, संसद में कहे अपशब्द; मचा बवाल

FIFA World Cup 2026: पराग्वे की सीनेटर ने Mbappe को दी गाली, संसद में कहे अपशब्द; मचा बवाल

FIFA World Cup 2026: पैराग्वे को हराकर फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई. इस मैच के बाद किलियन एम्बाप्पे और पैराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला के बीच जुबानी जंग शुरू हुई. अमारिला ने अपशब्द कहे हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Jul 2026 02:23 PM (IST)
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फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है. राउंड ऑफ 16 में किलियन एम्बाप्पे की टीम ने पैराग्वे को 1-0 से हराया था. इस मुकाबले के बाद हुए विवाद ने राजनितिक रूप ले लिया. पराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला ने एमबाप्पे को अपशब्द कहे, गालियां दी और बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया.

पैराग्वे कि संसद में अमारिला ने कहा, "पहली बार विश्व कप खेल रहे ऑरलैंडो गिल जब पूरी विनम्रता के साथ हाथ आगे बढ़ाते हैं, तब एम्बाप्पे ने हाथ मिलाने से मना कर दिया और चिल्लाए भी. ये संस्कृति फ्रांस की तो नहीं है, फ्रांस के लोग ऐसा नहीं करते." इस दौरान अमारिला ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे बताया नहीं जा सकता.

ऑथेंटिक रेडिकल लिबरल पार्टी की अमारिला ने नस्लीय टिप्पणियों का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि किसी एक के व्यवहार से पूरे फ्रांस को नहीं कहा जा सकता, उनकी विरासत काफी बड़ी है. इससे पहले उन्होंने एक्स पर एम्बाप्पे से मांग की थी कि वह सार्वजानिक तौर पर माफी मांगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि पैराग्वे के लोगों को कम मत आंकना. उन्होंने कहा था कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो एम्बाप्पे के खिलाफ कानूनी कार्यवाई होगी.

यह भी पढ़ें- क्या Egypt के साथ हुई बेईमानी... सच में धोखे से जीती है अर्जेंटीना? मेसी की टीम पर लगे गंभीर आरोप

कहां से शुरू हुआ विवाद?

ये विवाद फ्रांस और पैराग्वे के मैच के बाद शुरू हुआ. पैराग्वे के खिलाड़ियों ने काफी रफ खेला, कई टैकल तो ऐसे थे कि फ्रांस के खिलाड़ी गंभीर रूप से चोटिल हो सकते थे, उनके पैर टूट सकते थे. हालांकि रेफरी ने किसी भी टैकल के लिए उन्हें कार्ड नहीं दिखाया. जब मैच खत्म हुआ, फ्रांस जीत गई तो एमबाप्पे ने पराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल से हाथ मिलाने से मना कर दिया. आरोप है कि उन्होंने नस्लीय टिप्पणी भी की थी. 

यह भी पढ़ें- इंटरनेशनल संन्यास के बाद क्या नेमार का क्लब करियर भी अब खतरे में, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट

इससे पहले जब अमरिला की प्रतिक्रिया आई थी तब एम्बाप्पे ने इसका जवाब भी दिया था, उन्होंने अमरिला को पद के योग्य नहीं बताते हुए कहा था कि वह घृणित महिला है. अब अमरिला के नए बयान से और ज्यादा बवाल मच गया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Jul 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Paraguay Kylian Mbappe France Football Team Football World Cup FIFA World Cup 2026 Celeste Amarilla
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