हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' पानी के नीचे छिपी दुश्मनों की पनडुब्बियों के लिए बनेगी काल

क्या है 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' पानी के नीचे छिपी दुश्मनों की पनडुब्बियों के लिए बनेगी काल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते के तहत 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' तकनीक के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 09 Jul 2026 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण रणनीतिक दौरे के दौरान दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर एक बेहद ऐतिहासिक साझेदारी की है. इस यात्रा के दौरान इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप के तहत समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए नए स्तर के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस महा-डील के केंद्र में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी एमडीए तकनीक है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन जैसे देशों की मनमानी को रोकने के लिए पानी के अंदर छिपे दुश्मनों की घातक पनडुब्बियों का काल बनने के लिए तैयार की गई है.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा का नया चक्रव्यूह

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साल 2026 के इस ऐतिहासिक समझौते के तहत अपने सैन्य संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का फैसला किया है. इसके अंतर्गत दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा, एक्सचेंज प्रोग्राम और रणनीतिक संपर्क को काफी बढ़ावा दिया जाएगा. सबसे खास बात यह है कि दोनों देश मिलकर समुद्र की लहरों के नीचे और ऊपर होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे. यह साझेदारी केवल दो देशों का मिलन नहीं है, बल्कि यह समंदर के रास्ते व्यापार करने वाले तमाम देशों को सुरक्षा की एक बड़ी गारंटी देने वाली रणनीतिक शुरुआत है.

क्या है समंदर का डिजिटल रखवाला मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस?

मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी एमडीए असल में एक अत्यंत आधुनिक तकनीकी नेटवर्क है, जो समुद्र के भीतर और बाहर होने वाली हर छोटी-बड़ी हलचल की रीयल-टाइम यानी तुरंत लाइव तस्वीर सामने रख देता है. इसके जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हर गतिविधि को तुरंत ट्रैक और मॉनिटर किया जा सकता है. यह तकनीक अलग-अलग माध्यमों से डेटा इकट्ठा करके समुद्र का एक ऐसा लाइव डिजिटल नक्शा तैयार करती है, जिससे किसी भी अनहोनी या दुश्मनों की घुसपैठ को समय रहते आसानी से रोका जा सके.

यह भी पढ़ें: क्या है अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल, कैसे बन रही और कितनी जरूरी? जानें किन देशों का होगी हिस्सा

सैटेलाइट और रडार का अटूट पहरा

यह उन्नत तकनीक कई तरह के स्मार्ट सेंसर्स और संचार प्रणालियों के आपस में जुड़े हुए नेटवर्क पर काम करती है. इसमें जहाजों पर लगे ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए उनकी सटीक लोकेशन और गति की लाइव जानकारी सैटेलाइट्स को मिलती रहती है. इसके अलावा स्पेस से काम करने वाले खास रडार खराब से खराब मौसम या घने अंधेरे में भी समंदर के सीने को चीरकर साफ तस्वीरें खींच लेते हैं. इस पूरे सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होता है, जो संदिग्ध जहाजों के असामान्य व्यवहार को मिनटों में पकड़ लेता है.

दुश्मन पर कसी जा सकेगी लगाम

एमडीए तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए समुद्री डकैती, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की आवाजाही और आतंकी साजिशों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सकती है. इसके साथ ही समुद्र फैलने वाले तेल के रिसाव, कचरा फेंकने की घटनाओं और बिना अनुमति के अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले जहाजों को भी इस अत्याधुनिक जाल से बचाना नामुमकिन हो जाता है. संकट के समय या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान समुद्र में फंसे लोगों को खोजने और बचाने में भी यह तकनीक संजीवनी का काम करती है.

क्वाड देशों की महा-घेराबंदी

इस सुरक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के समूह क्वाड ने मिलकर इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की शुरुआत की है. यह अभियान पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उपग्रहों की मदद से चीन की पनडुब्बियों और संदिग्ध जहाजों की घेराबंदी करता है. भारत अपनी तरफ से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट और स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया के साथ यह महा-डील आने वाले समय में दुश्मनों की पनडुब्बियों के लिए समंदर के पानी के नीचे ही सबसे बड़ा काल साबित होगी.

यह भी पढ़ें: Pm Modi Australia Visit: समंदर पार से आ रहा है भारत का नया 'पावरहाउस'! यूरेनियम भंडार वाले इस देश से क्या है PM मोदी की महा-डील?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Pm Modi Australia Maritime Domain Awareness
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या है 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' पानी के नीचे छिपी दुश्मनों की पनडुब्बियों के लिए बनेगी काल
क्या है 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' पानी के नीचे छिपी दुश्मनों की पनडुब्बियों के लिए बनेगी काल
जनरल नॉलेज
Space Debris: आसमान से बरसने वाली है तबाही? धरती के चारों ओर घूम रहा है लाखों टन कचरा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी!
आसमान से बरसने वाली है तबाही? धरती के चारों ओर घूम रहा है लाखों टन कचरा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी!
जनरल नॉलेज
समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल को शार्क और व्हेल से कैसे रखा जाता है सुरक्षित, कौन है इसका जिम्मेदार
समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल को शार्क और व्हेल से कैसे रखा जाता है सुरक्षित, कौन है इसका जिम्मेदार
जनरल नॉलेज
Dream Science: क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Australia Visit: PM मोदी ने क्रिकेट मैच, टॉस की क्यों की बात? ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज़ भी हंसी नहीं रोक पाए
PM मोदी ने क्रिकेट मैच, टॉस की क्यों की बात? ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज़ भी हंसी नहीं रोक पाए
बिहार
प्रशांत किशोर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे CM विजय थलपति? बांकीपुर में पलट सकती है बाजी!
प्रशांत किशोर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे CM विजय थलपति? बांकीपुर में पलट सकती है बाजी!
बॉलीवुड
क्या अजय देवगन की Dhamaal 4 के बाद आने वाली है 'धमाल 5'? फ्रेंचाइजी के पांचवे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट
क्या Dhamaal 4 के बाद आने वाली है 'धमाल 5'? फ्रेंचाइजी के पांचवे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट
क्रिकेट
IND vs ENG 4th T20I: 14 साल में पहली बार टूट सकता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, चौथे टी20 में सीरीज बचाने की चुनौती
IND vs ENG 4th T20I: 14 साल में पहली बार टूट सकता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, चौथे टी20 में सीरीज बचाने की चुनौती
इंडिया
Weather Today LIVE Updates: दिल्ली में रेड अलर्ट, सड़कें बनी तालाब, महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 लोगों की मौत
LIVE: दिल्ली में रेड अलर्ट, सड़कें बनी तालाब, महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 लोगों की मौत
विश्व
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
जनरल नॉलेज
Dream Science: क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
हेल्थ
Vitamin Deficiency Symptoms: क्या पूरी नींद लेने के बाद भी छाई रहती है थकान? इग्नोर किया तो हो सकती है गंभीर बीमारी!
क्या पूरी नींद लेने के बाद भी छाई रहती है थकान? इग्नोर किया तो हो सकती है गंभीर बीमारी!
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget