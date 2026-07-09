अल नीनो और मुंबई में बारिश एक साथ कैसे? 6 दिन में 1,240 मिमी बरसात, क्यों बदल गई मौसम की चाल?

अल नीनो का आमतौर पर मतलब भारत में कम बारिश होता है. लेकिन 2026 में मुंबई में तो ऐसा लग रहा है मानो बारिश ने कोई नया नियम ही बना दिया हो. जून 2026 का महीना पिछली सदी के तीसरे सबसे सूखे महीने के तौर पर गुजरा, लेकिन जुलाई के पहले ही हफ्ते में मुंबई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. 30 जून से 6 जुलाई के बीच शहर ने इतनी बारिश देखी, जितनी दिल्ली को पूरे सीजन में मिलती है और बेंगलुरु की सालाना बारिश के बराबर है. यह वही समय है, जब अल नीनो पूरी तरह से सक्रिय है. तो आइए इस उलझन को एक्सप्लेनर में सुलझाते हैं...

सबसे पहले समझें कि बारिश का आलम क्या है?

मुंबई में जुलाई 2026 का पहला हफ्ता ऐतिहासिक रहा है. 6 जुलाई तक मुंबई में करीब 1,240 मिमी बारिश हो चुकी थी, जो पिछली सदी के बाद से सबसे ज्यादा है. इंडियन मौसम विभाग (IMD) के आंकड़े:

कोलाबा वेधशाला: 1 से 7 जुलाई के बीच 791 मिमी बारिश हुई. यह पूरे जुलाई महीने के औसत 768.5 मिमी से भी ज्यादा है.

1 से 7 जुलाई के बीच 791 मिमी बारिश हुई. यह पूरे जुलाई महीने के औसत 768.5 मिमी से भी ज्यादा है. सांताक्रूज वेधशाला: इसी सात दिन में 879 मिमी बारिश, जो जुलाई के औसत 919.9 मिमी के बराबर है.

इसी सात दिन में 879 मिमी बारिश, जो जुलाई के औसत 919.9 मिमी के बराबर है. तीव्रता: 5 जुलाई को अकेले एक दिन में 225 मिमी से ज्यादा बारिश हुई. सांताक्रूज़ में 24 घंटे में 268 मिमी बारिश दर्ज की गई.

5 जुलाई को अकेले एक दिन में 225 मिमी से ज्यादा बारिश हुई. सांताक्रूज़ में 24 घंटे में 268 मिमी बारिश दर्ज की गई. राष्ट्रीय स्तर: 40% की कमी के साथ सूखे जून के बाद, जुलाई के पहले हफ्ते में तेज बारिश से देश का मानसून घाटा घटकर 12% पर आ गया. मुंबई अकेले 1,100 मिमी से ज्यादा बारिश के साथ 2023 के जुलाई रिकॉर्ड (1,771 मिमी) के करीब पहुंच गई है.

40% की कमी के साथ सूखे जून के बाद, जुलाई के पहले हफ्ते में तेज बारिश से देश का मानसून घाटा घटकर 12% पर आ गया. मुंबई अकेले 1,100 मिमी से ज्यादा बारिश के साथ 2023 के जुलाई रिकॉर्ड (1,771 मिमी) के करीब पहुंच गई है. सालाना औसत बारिश: यह कोई एक बार की बात नहीं है. 1981-2000 के बीच मुंबई की औसत सालाना बारिश 2,325.8 मिमी थी, जो 2001-2024 के बीच बढ़कर 2,672.7 मिमी हो गई. यानी करीब 15% की बढ़ोतरी हुई.

तो अल नीनो और भारी बारिश साथ-साथ कैसे?

अल नीनो का मतलब है प्रशांत महासागर का गर्म होना, जो आमतौर पर भारत में मानसून को कमजोर करता है. लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो और भारी बारिश एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. इसके पीछे चार बड़ी वजहें हैं:

1. ग्लोबल वार्मिंग: अल नीनो से अलग नहीं देखा जाएगा

वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो को अब ग्लोबल वार्मिंग से अलग करके नहीं देखा जा सकता. दोनों एक साथ मिलकर मानसून के नेचर को बदल रहे हैं.

एक गर्म वातावरण ज्यादा नमी सोख सकता है. जब मौसम अनुकूल होता है, तो यह सारी नमी कुछ ही दिनों में भारी बारिश बनकर बरस जाती है. IMD के पूर्व महानिदेशक डॉ. के.जे. रमेश कहते हैं, 'अल नीनो के सालों में बारिश वाले दिन कम होते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मानसून का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया है. अब बारिश कम दिनों में, लेकिन बहुत तेज होती है. चाहे अल नीनो हो या न हो.'

2. अरब सागर का रिकॉर्ड तोड़ गर्म होना

2026 में अरब सागर का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस है. कई जगहों पर यह 37.6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है. गर्म सागर का मतलब है- ज्यादा वाष्पीकरण, ज्यादा नमी और ज्यादा बारिश. स्काईमेट के वेदर एक्सपर्ट माहेश पालावत के मुताबिक, 'अरब सागर से लगातार नमी मिलने से पिछले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र में लगातार बादल बनते रहे, जिससे भारी बारिश हुई है.'

3. कई मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव होना

मुंबई की इस बारिश के पीछे एक नहीं, बल्कि कई मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए:

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों तरफ से नमी मानसून में आ रही थी.

बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया ने पूरे सिस्टम को और मजबूत किया.

जब नमी से भरी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराईं, तो वे ऊपर उठीं और मुंबई के ऊपर जबरदस्त बारिश हुई.

4. मानसून का बदलता स्वरूप

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में मानसून का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है. अब बारिश वाले दिन कम हो रहे हैं, लेकिन बारिश की तीव्रता बढ़ रही है. यही वजह है कि मुंबई में अल नीनो के बावजूद इतनी तेज बारिश हो रही है.

तो क्या अल नीनो का खतरा टल गया?

नहीं, अल नीनो का खतरा अभी टला नहीं है. हालांकि, मुंबई में रिकॉर्ड बारिश ने देश के मानसून घाटे को 40% से घटाकर 12% कर दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि यह राहत अस्थायी हो सकती है.

पर्यावरणविद डॉ. सुभाष सी. पांडे के मुताबिक:

अल नीनो कमजोर नहीं: अल नीनो फिलहाल कमजोर फेज में है, लेकिन 'अभी यह मध्यम चरण में जा रहा है' और पूरे सीजन में एक्टिव रहेगा. उन्होंने याद दिलाया कि 2002, 2004 और 2009 जैसे मध्यम अल नीनो वाले सालों में भी भयंकर सूखा पड़ा था.

अल नीनो फिलहाल कमजोर फेज में है, लेकिन 'अभी यह मध्यम चरण में जा रहा है' और पूरे सीजन में एक्टिव रहेगा. उन्होंने याद दिलाया कि 2002, 2004 और 2009 जैसे मध्यम अल नीनो वाले सालों में भी भयंकर सूखा पड़ा था. बारिश असमान बंटी: अभी तक की बारिश बहुत असमान रही है. जहां मुंबई में बाढ़ आ रही है, वहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा बारिश की कमी है.

अभी तक की बारिश बहुत असमान रही है. जहां मुंबई में बाढ़ आ रही है, वहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा बारिश की कमी है. जलाशयों की चिंता: देश के 166 प्रमुख जलाशयों में सिर्फ 26% पानी है, जो पिछले साल की तुलना में 39% कम है.

देश के 166 प्रमुख जलाशयों में सिर्फ 26% पानी है, जो पिछले साल की तुलना में 39% कम है. जुलाई-अगस्त में और खतरा: IMD ने प्रधानमंत्री कार्यालय को बताया है कि जुलाई और अगस्त में कमजोर से मध्यम अल नीनो रहने की उम्मीद है.

तो मौसम की असली तस्वीर क्या है?

2026 की मुंबई की बारिश ने एक कड़वा सच सामने रखा है कि अल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग साथ-साथ चल रहे हैं. अल नीनो अब भी मानसून को देरी से लाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग उस बारिश को बहुत तेज बना रही है. IIT-बॉम्बे के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. रघु मुर्तुगुड्डे ने कहा, 'अल नीनो अब ग्लोबल वार्मिंग से अलग नहीं रहा.' मुंबई में 7 दिनों में पूरे महीने की बारिश, पश्चिमी घाट की तलहटी में बाढ़ और पूर्वी भारत में सूखा पड़ना क्लाइमेट चेंज का नया चेहरा है.