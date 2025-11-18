भारत में किसने की फिल्टर कॉफी की शुरुआत? जानें इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

1940 से 50 के दशक में इंडियन कॉफी हाउस की स्थापना हुई, जिसने कॉफी को भारत में फेमस बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. वहीं आज भी इंडियन कॉफी हाउस को कॉफी कलर की पहचान माना जाता है. आज भी दक्षिण के राज्यों में लगभग पूरे देश की 95 प्रतिशत कॉफी का उत्पादन होता है. इनमें कर्नाटक में 71 प्रतिशत केरल में 21 प्रतिशत और तमिलनाडु में 5 प्रतिशत कॉफी का उत्पादन होता है.