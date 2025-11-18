एक्सप्लोरर
भारत में किसने की फिल्टर कॉफी की शुरुआत? जानें इसके पीछे की दिलचस्प कहानी
भारत में कॉफी की कहानी 17 वीं शताब्दी से शुरू हुई, जब सूफी संत बाबा बुदान हज से लौटते समय यमन के मोर्चा बंदरगाह से सात कॉफी बीच ले आए थे. उन्होंने इन बीजों को कर्नाटक के चिकमंगलूर में लगाया था.
भारत में अगर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कॉफी की बात होती है तो इसमें दक्षिण भारत की फिल्टर कॉफी का नाम सबसे ऊपर आता है. इसकी खुशबू, इसका झागदार स्वाद और पारंपरिक तांबे-स्टील के फिल्टर में बनाने का स्टाइल इसे और भी खास बनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में फिल्टर कॉफी की शुरुआत कैसे हुई और इससे यहां लाने वाला कौन था. दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत में फिल्टर कॉफी की शुरुआत किसने की.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Nov 2025 09:51 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया में भारत गोल्ड ज्वैलरी का सबसे बड़ा कंज्यूमर, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
जनरल नॉलेज
7 Photos
रम, व्हिस्की और वोदका... तीनों में कौन सी होती है सबसे नेचुरल शराब, जानें इनकी मेकिंग प्रॉसेस
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां परिंदों के भी बनते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट पकड़ने से पहले लेना पड़ता है एयरलाइन टिकट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
राजस्थान
जैसलमेर में भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक, BSF ने हिरासत में लेकर शुरू की जांच
विश्व
'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया में भारत गोल्ड ज्वैलरी का सबसे बड़ा कंज्यूमर, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion