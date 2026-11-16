अमेरिका के यूटा में स्थित पैंडो में लगभग 47000 क्वेकिंग एस्पेन पेड़ हैं. यह सभी पेड़ अनुवांशिक रूप से एक जैसे ही है और एक ही जड़ तंत्र से जुड़े हुए हैं. यह 106 एकड़ में फैला है और इसका वजन 6000 से 6500 टन है.