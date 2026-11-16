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World's Oldest Living Tree: दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ कौन सा, यह कितना पुराना?
World's Oldest Living Tree: दुनिया में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो काफी ज्यादा पुराने हैं और आज भी जिंदा हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे पेड़ और उन सभी पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी.
World's Oldest Living Tree: दुनिया के सबसे पुराने जिंदा पेड़ प्रकृति की हजारों सालों तक जिंदा रहने की क्षमता के काफी शानदार उदाहरण हैं. हालांकि सबसे पुराने पेड़ की पहचान वैज्ञानिकों द्वारा पेड़ की परिभाषा पर ही निर्भर करती है. कुछ पेड़ एक ही बीज से उगते हैं और हजारों सालों तक एक ही जिंदा तने को बनाए रखते हैं, जबकि क्लोनल पेड़ भूमिगत जड़ प्रणाली के जरिए से जिंदा रहते हैं जो लगातार नए तने पैदा करते रहते हैं. आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने जिंदा पेड़ के बारे में.
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Published at : 16 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Tags :GK NEWS World Oldest Living Tree
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