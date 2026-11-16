ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWorld's Oldest Living Tree: दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ कौन सा, यह कितना पुराना?

World's Oldest Living Tree: दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ कौन सा, यह कितना पुराना?

World's Oldest Living Tree: दुनिया में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो काफी ज्यादा पुराने हैं और आज भी जिंदा हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे पेड़ और उन सभी पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Nov 2026 04:52 PM (IST)
World's Oldest Living Tree: दुनिया में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो काफी ज्यादा पुराने हैं और आज भी जिंदा हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे पेड़ और उन सभी पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी.

World's Oldest Living Tree: दुनिया के सबसे पुराने जिंदा पेड़ प्रकृति की हजारों सालों तक जिंदा रहने की क्षमता के काफी शानदार उदाहरण हैं. हालांकि सबसे पुराने पेड़ की पहचान वैज्ञानिकों द्वारा पेड़ की परिभाषा पर ही निर्भर करती है. कुछ पेड़ एक ही बीज से उगते हैं और हजारों सालों तक एक ही जिंदा तने को बनाए रखते हैं, जबकि क्लोनल पेड़ भूमिगत जड़ प्रणाली के जरिए से जिंदा रहते हैं जो लगातार नए तने पैदा करते रहते हैं. आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने जिंदा पेड़ के बारे में.

1/8
मेथुसेला संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के व्हाइट माउंटेंस में स्थित एक ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन है. यह लगभग 2833 ईसा पूर्व अंकुरित हुआ था. पर्यटकों और तोड़फोड़ से बचाने के लिए इसका सटीक स्थान गुप्त रखा गया है.
मेथुसेला संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के व्हाइट माउंटेंस में स्थित एक ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन है. यह लगभग 2833 ईसा पूर्व अंकुरित हुआ था. पर्यटकों और तोड़फोड़ से बचाने के लिए इसका सटीक स्थान गुप्त रखा गया है.
2/8
ये पेड़ काफी ज्यादा ठंडे और शुष्क परिस्थितियों में जिंदा रहते हैं. इनकी धीमी बढ़ोतरी से घनी, कठोर लकड़ी बनती है जबकि प्राकृतिक रेजिन इन्हें कीड़ों, कवकों और सड़न से बचाते हैं.
ये पेड़ काफी ज्यादा ठंडे और शुष्क परिस्थितियों में जिंदा रहते हैं. इनकी धीमी बढ़ोतरी से घनी, कठोर लकड़ी बनती है जबकि प्राकृतिक रेजिन इन्हें कीड़ों, कवकों और सड़न से बचाते हैं.
3/8
चिली के एलेर्से कोस्टरो राष्ट्रीय उद्यान में स्थित ग्रैन अबुएलो एक पैटागोनियन सरू का पेड़ है. वैज्ञानिक जोनाथन बारिचिविच निस्संख्यिकी मॉडलिंग का इस्तेमाल करके इसकी उम्र 5484 साल बताई है.
चिली के एलेर्से कोस्टरो राष्ट्रीय उद्यान में स्थित ग्रैन अबुएलो एक पैटागोनियन सरू का पेड़ है. वैज्ञानिक जोनाथन बारिचिविच निस्संख्यिकी मॉडलिंग का इस्तेमाल करके इसकी उम्र 5484 साल बताई है.
4/8
ग्रैन अबुएलो का सिर्फ लगभग 28% भाग ही जिंदा है. क्योंकि वैज्ञानिक इसके तने के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते इस वजह से कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इसकी उम्र की पुष्टि के लिए और ज्यादा प्रमाण की जरूरत है.
ग्रैन अबुएलो का सिर्फ लगभग 28% भाग ही जिंदा है. क्योंकि वैज्ञानिक इसके तने के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते इस वजह से कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इसकी उम्र की पुष्टि के लिए और ज्यादा प्रमाण की जरूरत है.
5/8
ओल्ड टि्जको स्वीडन के फुलुफजेलेट पहाड़ पर स्थित एक नॉर्वे स्प्रूस है. इसकी जड़ों की कार्बन 14 डेटिंग से पता चलता है कि यह आखिरी हिमयुग के तुरंत बाद लगभग 7550 ईसा पूर्व में बढ़ना शुरू हुआ था.
ओल्ड टि्जको स्वीडन के फुलुफजेलेट पहाड़ पर स्थित एक नॉर्वे स्प्रूस है. इसकी जड़ों की कार्बन 14 डेटिंग से पता चलता है कि यह आखिरी हिमयुग के तुरंत बाद लगभग 7550 ईसा पूर्व में बढ़ना शुरू हुआ था.
6/8
पुराना टि्जको परत दर परत बनने की प्रक्रिया के जरिए से जिंदा रहता है. जब इसकी शाखा जमीन को छूती है तो उनमें जड़ निकल आती है और नए तने बन जाते हैं. इससे इसका जमीन के नीचे का जड़ तंत्र जिंदा बना रहता है.
पुराना टि्जको परत दर परत बनने की प्रक्रिया के जरिए से जिंदा रहता है. जब इसकी शाखा जमीन को छूती है तो उनमें जड़ निकल आती है और नए तने बन जाते हैं. इससे इसका जमीन के नीचे का जड़ तंत्र जिंदा बना रहता है.
7/8
अमेरिका के यूटा में स्थित पैंडो में लगभग 47000 क्वेकिंग एस्पेन पेड़ हैं. यह सभी पेड़ अनुवांशिक रूप से एक जैसे ही है और एक ही जड़ तंत्र से जुड़े हुए हैं. यह 106 एकड़ में फैला है और इसका वजन 6000 से 6500 टन है.
अमेरिका के यूटा में स्थित पैंडो में लगभग 47000 क्वेकिंग एस्पेन पेड़ हैं. यह सभी पेड़ अनुवांशिक रूप से एक जैसे ही है और एक ही जड़ तंत्र से जुड़े हुए हैं. यह 106 एकड़ में फैला है और इसका वजन 6000 से 6500 टन है.
8/8
वैज्ञानिक डेंड्रोक्रोनोलॉजी का इस्तेमाल करके तने के पतले नैनो में मौजूद सालाना बढ़ रहे छल्लों को गिनते हैं. पुरानी जड़ों की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए कार्बन 14 डेटिंग की मदद ली जाती है. पेड़ों की उम्र लगभग 9000 से 37000 साल आंकी गई है.
वैज्ञानिक डेंड्रोक्रोनोलॉजी का इस्तेमाल करके तने के पतले नैनो में मौजूद सालाना बढ़ रहे छल्लों को गिनते हैं. पुरानी जड़ों की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए कार्बन 14 डेटिंग की मदद ली जाती है. पेड़ों की उम्र लगभग 9000 से 37000 साल आंकी गई है.
Published at : 16 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
GK NEWS World Oldest Living Tree

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Delhi Yamuna River Pollution: कालिंदी कुंज पर झाग और कई जगह साफ, हर जगह अलग क्यों दिखी यमुना?
कालिंदी कुंज पर झाग और कई जगह साफ, हर जगह अलग क्यों दिखी यमुना?
जनरल नॉलेज
Jay Shah ICC Chairman: जय शाह फिर बने ICC चेयरमैन, कितना होता है कार्यकाल और कितनी सैलरी?
जय शाह फिर बने ICC चेयरमैन, कितना होता है कार्यकाल और कितनी सैलरी?
जनरल नॉलेज
Cyclone Akvan: क्या होता है अकवान का मतलब, किस देश ने रखा इस तूफान का नाम?
क्या होता है अकवान का मतलब, किस देश ने रखा इस तूफान का नाम?
जनरल नॉलेज
Italian Politician Conference Visa: क्या होता है कॉन्फ्रेंस वीजा, किन विदेशी नागरिकों को होता है जारी?
क्या होता है कॉन्फ्रेंस वीजा, किन विदेशी नागरिकों को होता है जारी?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
युवाओं के हाथ में टैबलेट यानि सामर्थ्य का संकल्प
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
दिल्ली NCR
यमुना की सफाई पर AAP नेता का CM रेखा गुप्ता को चैलेंज, बोले- 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं
यमुना की सफाई पर AAP नेता का CM रेखा गुप्ता को चैलेंज, बोले- 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं
इंडिया
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
क्रिकेट
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
बॉलीवुड
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
शिक्षा
JEE Main 2027 के फॉर्म में आधार और 10वीं के नाम में अंतर तो न हों परेशान, NTA ने दी राहत
JEE Main 2027 के फॉर्म में आधार और 10वीं के नाम में अंतर तो न हों परेशान, NTA ने दी राहत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget