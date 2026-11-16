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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजItalian Politician Conference Visa: क्या होता है कॉन्फ्रेंस वीजा, किन विदेशी नागरिकों को होता है जारी?

Italian Politician Conference Visa: क्या होता है कॉन्फ्रेंस वीजा, किन विदेशी नागरिकों को होता है जारी?

Italian Politician Conference Visa: कॉन्फ्रेंस वीजा विदेशी नागरिकों को केवल भारत में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दिया जाता है. इसके लिए आयोजकों का गृह व विदेश मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Nov 2026 01:04 PM (IST)
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Italian Politician Conference Visa: हाल ही में कांग्रेस ने हैदराबाद में भारत समिट 2026 का आयोजन किया था. जिसमें विदेशी नेता की भारत के खिलाफ नारेबाजी को लेकर जमकर सियासी बलाव देखने को मिल रहा है. पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट के महासचिव और इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी का समर्थन करते हुए वलोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया. इस दौरान राहुल गांधी भी हंसते हुए और ताली बजाते हुए नजर आए थे. इस राजनीतिक विवाद के बीच बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस कॉन्फ्रेंस वीजा पर जियाकोमो फिलिबेक भारत आए थे, वह आखिर क्या होता है और किन विदेशी नागरिकों को वह जारी किया जाता है. 

कॉन्फ्रेंस वीजा क्या है?

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कॉन्फ्रेंस वीजा एक तरह का शॉर्टटर्म वीजा होता है, जो कि विदेशी नागिरकों को उस वक्त जारी किया जाता है, जब वे भारत में होने वाले किसी कार्यक्रम जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप या सिम्पोजियम में हिस्सा लेने के लिए यात्रा करते हैं. 

इस वीजा का उद्देश्य बेहद स्पष्ट है कि यह सिर्फ उस कार्यक्रम में शामिल होने या फिर वहां के वक्त और प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहने के लिए किया जाता है. यह सिर्फ सम्मेलन की अवधि तक ही वैध रहता है. कोई भी विदेशी नागरिक इस वीजा का इस्तेमाल पर्यटन या फिर किसी अन्य कॉमर्शियल बैठक के लिए नहीं कर सकते हैं.

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Italian Politician Conference Visa: क्या होता है कॉन्फ्रेंस वीजा, किन विदेशी नागरिकों को होता है जारी?

किन विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है यह वीजा?

भारत सरकार की ओर से भारतीय दूतावास या मिशन के माध्यम से यह वीजा उन विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है जिनका भारत आने का एकमात्र उद्देश्य किसी स्वीकृत कार्यक्रम में हिस्सा लेना हो. इसमें मुख्य रूप से दो श्रेणियों के लोग शामिल होते हैं-

अधिकारी और प्रतिनिधि: ऐसे विदेशी पेशेवर, शोधकर्ता, विशेषज्ञ, वक्ता या प्रतिनिधि जिन्हें किसी मान्यता प्राप्त कार्यक्रम, सेमिनार या कार्यशाला में विचार रखने या भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया हो.

सरकारी या निजी आयोजनों के प्रतिभागी: वे लोग जिन्हें भारत सरकार के किसी मंत्रालय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, शैक्षणिक संस्थान, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों या किसी पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन में बुलाया गया हो.

कॉन्फ्रेंस वीजा जारी करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?

निमंत्रण पत्र और सरकारी मंजूरी: आवेदक के पास कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से जारी आधिकारिक निमंत्रण पत्र होना अनिवार्य है. इसके साथ ही, उस सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जरूरी राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए.

वैध पासपोर्ट और आर्थिक क्षमता: आवेदक के पास एक वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट (और यदि आवश्यक हो तो री-एंट्री परमिट) होना चाहिए. इसके अलावा, उसे यह प्रमाण भी देना होता है कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और उसके पास वापसी के टिकट के साथ भारत में ठहरने के लिए पर्याप्त धन मौजूद है.

सुरक्षा जांच और प्रतिबंधित सूची: वीजा के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत सरकार की नजर में अवांछित, पर्सोना-नॉन-ग्राटा या किसी भी तरह की ब्लैकलिस्ट और चेतावनी सूची में शामिल नहीं होना चाहिए.


Italian Politician Conference Visa: क्या होता है कॉन्फ्रेंस वीजा, किन विदेशी नागरिकों को होता है जारी?

किन नागरिकों को कॉन्फ्रेंस वीजा के लिए लेनी पड़ती है मंजूरी?

भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा देशों के नागरिकों के लिए इस वीजा के नियम और भी कड़े रखे गए हैं. यदि आवेदक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, इराक, सूडान का नागरिक है या फिर वह पाकिस्तानी मूल का है, तो उसे कॉन्फ्रेंस वीजा जारी करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से विशेष पूर्व मंजूरी लेना पूरी तरह अनिवार्य होता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 16 Nov 2026 01:04 PM (IST)
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