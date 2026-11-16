Delhi Yamuna River Pollution: आस्था के महापर्व छठ के दौरान जब लाखों श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए यमुना के घाटों पर उतरे, तो एक ही नदी के दो बिल्कुल अलग और हैरान करने वाले रूप देखने को मिले. एक तरफ जहां नई दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना का पानी किसी सफेद बर्फ की चादर या डिटर्जेंट के पहाड़ जैसा नजर आ रहा था, वहीं शहर के कई अन्य घाटों पर यही नदी अपेक्षाकृत काफी साफ दिखाई दी. आखिर एक ही शहर में बहने वाली यमुना का मिजाज कुछ ही किलोमीटर के फासले पर इतना कैसे बदल जाता है? आइए, इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक, भौगोलिक और प्रशासनिक कारणों को समझते हैं.

कालिंदी कुंज पर क्यों बनती है जहरीले झाग की मोटी परत?

कालिंदी कुंज और ओखला बैराज के आसपास यमुना नदी की सतह पर तैरता यह सफेद झाग असल में कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि गंभीर जल प्रदूषण का नतीजा है. वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, इस झाग के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण जिम्मेदार हैं-

डिटर्जेंट और सर्फेक्टेंट का जहर: दिल्ली और आसपास के इलाकों के घरों, लॉन्ड्री और धोबी घाटों से निकलने वाले गंदे पानी में फॉस्फेट और सर्फेक्टेंट की मात्रा बेहद अधिक होती है. ये रसायन पानी के सर्फेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिससे पानी में साबुन जैसा झाग पैदा होने लगता है.

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अनट्रीटेड सीवेज और औद्योगिक कचरा: शहर के कई बड़े नालों का बिना साफ किया हुआ सीवेज और अवैध फैक्टरियों से निकलने वाला रासायनिक कचरा सीधे यमुना में गिरता है. जब तक यह पानी कालिंदी कुंज तक पहुंचता है, तब तक इसमें प्रदूषण का स्तर चरम पर जा चुका होता है.

सर्दियों के मौसम का असर: ठंड के मौसम में तापमान गिरने से पानी का बहाव धीमा पड़ जाता है और हवा में नमी बढ़ जाती है. कम तापमान के कारण पानी की सतह पर बनने वाले रासायनिक बुलबुले जल्दी नहीं फूटते और लंबे समय तक एक मोटी परत के रूप में टिके रहते हैं.

ओखला बैराज की ऊंचाई कैसे बढ़ा देती है यह समस्या?

यह सवाल अक्सर उठता है कि दिल्ली के अन्य हिस्सों के मुकाबले कालिंदी कुंज पर ही सबसे ज्यादा झाग क्यों जमा होता है. इसका सीधा संबंध वहां की भौगोलिक बनावट और ओखला बैराज से है. कालिंदी कुंज के ठीक पास ओखला बैराज स्थित है, जहां से नदी का पानी काफी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है.

जब फॉस्फेट और केमिकल से भरा यह प्रदूषित पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो उसमें जबरदस्त हलचल और मंथन होता है. इस तेज हलचल के कारण पानी में मौजूद डिटर्जेंट और रसायन हवा के संपर्क में आकर भारी मात्रा में बुलबुले पैदा करते हैं. यही वजह है कि बैराज के ठीक नीचे कालिंदी कुंज घाट पर झाग का अंबार लग जाता है, जिसे हटाने के लिए कई बार एंटी-फोमिंग केमिकल का छिड़काव भी नाकाफी साबित होता है.

फिर अन्य घाटों पर यमुना साफ क्यों दिखाई देती है?

जहां कालिंदी कुंज की तस्वीरें प्रदूषण की भयावहता दिखाती हैं, वहीं दिल्ली के कई अन्य हिस्सों में यमुना का पानी बिल्कुल अलग और साफ नजर आता है. इसके पीछे प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के कारण काम करते हैं-

दिल्ली में यमुना का एंट्री प्वाइंट: उत्तरी दिल्ली के पल्ला और वजीराबाद के आसपास, जहां से यमुना राजधानी की सीमा में प्रवेश करती है, वहां शहर के बड़े गंदे नाले नदी में नहीं मिलते. इस वजह से यहां यमुना का पानी प्राकृतिक रूप से काफी स्वच्छ और निर्मल रहता है. लेकिन वजीराबाद से ओखला के बीच के करीब 22 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के सबसे बड़े नाले गिरते हैं, जो नदी की सेहत बिगाड़ देते हैं.





एंटी-फोमिंग केमिकल का छिड़काव: छठ पूजा जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों से पहले प्रशासन और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा चुनिंदा प्रमुख घाटों पर एंटी-सर्फेक्टेंट यानी झाग खत्म करने वाले खास रसायनों का छिड़काव किया जाता है. यह रसायन पानी की ऊपरी सतह पर मौजूद झाग को कुछ घंटों के लिए बैठा देता है, जिससे पानी साफ नजर आने लगता है.

बैरिकेडिंग और जाल का इस्तेमाल: कई घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी के भीतर बांस की बैरिकेडिंग और खास तरह के जाल लगाए जाते हैं, जो तैरते हुए झाग को घाट के किनारे आने से रोक देते हैं. इसके अलावा, कई जगहों पर मोटर बोट या नावों को लगातार चलाकर पानी में ऐसी लहरें पैदा की जाती हैं, जिससे झाग किनारे से दूर नदी के बीच की तरफ धकेल दिया जाए.

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