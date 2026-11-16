अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में जिला परिषद कार्यालय में पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता दिवंगत अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन से पैदा हुई कमी लंबे समय तक पूरी नहीं हो सकेगी. राजनीतिक बातचीत में अजित पवार हमेशा स्पष्ट और बेबाक रहे.

अमित शाह ने कहा, ''महाराष्ट्र में महायुति में अजित पवार के आने से सत्तारूढ़ गठबंधन स्थिर हुआ है.जब महायुति में जुड़े तब मैंने सवाल उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि देश का विकास और महायुति अलग नहीं हो सकता.''

उद्धव ठाकरे पर तंज

उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) से संपर्क नहीं हो पाता था, लेकिन अजित पवार सुबह 7 बजे से सचिवालय में फोन पर उपलब्ध रहते थे. लोगों के प्रति इतना लगाव बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है.

अमित शाह ने कहा, ''दादा का जाना मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी एक अपूर्णीय क्षति है क्योंकि दादा मेरे अंतरंग मित्र ही नहीं थे मेरे साथी भी थे. आज भी विश्वास नहीं होता की दादा हमारे साथ नहीं हैं. हमेशा हसमूख चेहरा नजर के सामने रहता है. पॉलिटिकल नेगोशिएशन में मैंने दादा को हमेशा स्पष्ट पाया, जवाब हां में होता था या ना में होता था. स्प्ष्टता वादी थे, हो सके तो हां, नहीं हो सके तो ना. बहुत कम लोगों में ये साहस होता है.''

अमित शाह ने सुनाया पुराना किस्सा

गृह मंत्री ने पुराना प्रसंग याद करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार कहा कि शुगर मिलों पर दो बार इनकम टैक्स लगता है. कोई भरता नहीं था मगर इनकम टैक्स की नोटिसें पेंडिंग थीं. मुझे कहा उन्होंने कि प्रणव मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब से हम इसके पीछे पड़े हैं. मगर रास्ता नहीं निकलता है. मैंने प्रश्न को समझे, समझने के बाद दादा को कहा था कि दादा ये हो सकता है, हो जाएगा.

अमित शाह ने कहा, ''तो थोड़ी देर मेरी ओर देखते रहे कि अमित भाई, पांच-छह वित्त मंत्रियों ने इसको नकार दिया है. मैंने बोला वित्त मंत्री का काम ही नहीं है. यह सहकार मंत्री का काम है, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हो जाएगा. और जब हुआ. तब अभी तो अखबार किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा. पौने सात बजे दादा का मुझ पर फोन आया था कि अमित भाई कोऑपरेटिव सेक्टर और विशेष कर शुगर मिल्क के क्षेत्र में इससे बड़ी मदद भारत सरकार की हो ही नहीं सकती. काम की इतनी परख थी कि क्या महत्वपूर्ण है, किस चीज पर थ्रस्ट देना है, किस चीज के पीछे लगना है, ये सब चीजों का बहुत अच्छा ज्ञान था.''