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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRयमुना की सफाई पर AAP नेता का CM रेखा गुप्ता को चैलेंज, बोले- 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं

यमुना की सफाई पर AAP नेता का CM रेखा गुप्ता को चैलेंज, बोले- 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं

दिल्ली में यमुना की सफाई पर सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता को चैलेंज दे दिया. उन्होंने सीएम को यमुना का 1 लीटर पानी पीकर दिखाने को कहा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Nov 2026 04:20 PM (IST)
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दिल्ली में दिव्य और भव्य छठ महापर्व का आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घाट पर जाकर छठ मनाया. भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यमुना की सफाई को लेकर भी एक वीडियो जारी किया गया. बीजेपी की ओर से लिखा गया कि दिल्ली में इस बार भव्य और दिव्य छठ मना. मात्र 2 साल के अंदर दिल्ली की यमुना को आधे से ज़्यादा साफ़ करके सरकार ने उसमें धूम-धाम से मनाया.

बीजेपी ने यमुना में झाग न होने का दावा किया. वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी. सौरभ भारद्वाज ने कहा, "सीएम का वीडियो तो यमुना को भी गायब कर सकता है. वो तो झाग ही गायब किए हैं. मैं सीएम से कह रहा हूं कि वीडियो-वीडियो खेलना बंद करें."

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उन्होंने आगे कहा, "मनोज तिवारी हों या रेखा गुप्ता हों. अब कालिंदी कुंज आ जाएं. हम भी चलते हैं और आप भी चलिए. वो कालिंदी कुंज का एक लीटर पानी पी लें यह झाग-झाग का खेल ही खत्म हो जाएगा."

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, "सीएम रेखा गुप्ता पानी पीकर दिखा दें. मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करके मान लूंगा कि उन्होंने यमुना साफ कर दी." आप नेता ने यह भी कहा कि मैं जिंदगीभर उनसे सवाल ही नहीं करूंगा. वह कालिंदी कुंज में आकर आज एक लीटर पानी पी लें. यह झाग-झाग की नोटंकी बंद करें.

छठ पर्व में शामिल हुईं थीं सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को दक्षिण दिल्ली के पंचशील एन्क्लेव में ‘खरना पूजा एवं प्रसाद सेवा’ कार्यक्रम में शामिल हुईं. इस अवसर पर उन्होंने छठ महापर्व के दूसरे दिन मनाए जाने वाले ‘खरना’ के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ‘‘छठ हमें सिखाता है कि आस्था केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमारे आचरण, अनुशासन और समर्पण में भी दिखाई देनी चाहिए.’’ इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और पूर्वांचल समुदाय से बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Bjp AAP Saurabh Bhardwaj DELHI NEWS Rekha Gupta
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