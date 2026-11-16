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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?

बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?

बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विपिन जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रमनलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 16 Nov 2026 02:18 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को राहत दी है. कोर्ट ने विपिन जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रमनलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है.

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दोनों दोषियों को यह राहत दी. दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं. इनमें से विपिन जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग है. 

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क्या है मामला?

यह मामला 2002 के गुजरात दंगों में बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या से जुड़ा है. दंगों के दौरान दाहोद ज़िले के रंधिकपुर गांव की बिलकिस अपने परिवार के 16 सदस्यों के साथ भाग कर पास के गांव छापरवाड के खेतों में छिप गई.

3 मार्च 2002 को वहां 20 से अधिक दंगाइयों ने हमला बोल दिया. 5 महीने की गर्भवती बिलकिस समेत कुछ और महिलाओं का बलात्कार किया. बिलकिस की 3 साल की बेटी समेत 7 लोगों की हत्या कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था जेल

इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को अपनी 1992 की रिहाई नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई दे दी थी.

ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143 (गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना), 147 (दंगा करना), 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार) के तहत दोषी ठहराया था. गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़े मामले में उन्हें जुर्माने के साथ कारावास की सजा सुनाई गई थी.

इस फैसले को बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सभी को जेल में वापस सरेंडर करने का आदेश दिया था.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 16 Nov 2026 02:07 PM (IST)
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Bilkis Bano Court News Breaking News Abp News SUPREME COURT
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