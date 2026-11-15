WHO के अनुसार, कुछ स्किन लाइटनिंग उत्पादों में पारे के यौगिकों का इस्तेमाल त्वचा का रंग हल्का करने के लिए किया जाता रहा है. हालांकि, इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है. पारे वाले उत्पादों के लगातार इस्तेमाल से यह तत्व शरीर में प्रवेश कर सकता है.