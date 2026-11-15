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Pakistani Beauty Cream: पाकिस्तान से आई गोरा बनाने वाली क्रीम में कौन से जहरीले तत्व, ये कितने खतरनाक?
Pakistani Beauty Cream: महाराष्ट्र के नांदेड़ में पकड़ी गई पाकिस्तान से आई गोरा बनाने वाली क्रीमों में तय सीमा से हजारों गुना अधिक खतरनाक तत्व पाए गए हैं. आइए जानें कि ये कितने खतरनाक हैं.
Pakistani Beauty Cream: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को हर चीज इंस्टेंट चाहिए फिर चाहे वह खाना हो या फिर लंबी प्रोसेस से बचने के लिए कम वक्त में फटाफट खूबसूरत दिखाने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लेकिन यह इंस्टेंट चीजें आपके शरीर पर कितना गंभीर असर डाल सकती हैं, शायद आपको इसका अनुमान नहीं है. हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में पाकिस्तान में बनने का दावा करने वाली दो ब्यूटी क्रीम जब्त की गई हैं. इन क्रीमों में तय मात्रा से हजारों गुना ज्यादा पारा और आर्सेनिक मिला है, जो कि गंभीर तौर पर हानिकारक है.
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Published at : 15 Nov 2026 07:43 PM (IST)
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