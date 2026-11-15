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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPakistani Beauty Cream: पाकिस्तान से आई गोरा बनाने वाली क्रीम में कौन से जहरीले तत्व, ये कितने खतरनाक?

Pakistani Beauty Cream: पाकिस्तान से आई गोरा बनाने वाली क्रीम में कौन से जहरीले तत्व, ये कितने खतरनाक?

Pakistani Beauty Cream: महाराष्ट्र के नांदेड़ में पकड़ी गई पाकिस्तान से आई गोरा बनाने वाली क्रीमों में तय सीमा से हजारों गुना अधिक खतरनाक तत्व पाए गए हैं. आइए जानें कि ये कितने खतरनाक हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 15 Nov 2026 07:43 PM (IST)
Pakistani Beauty Cream: महाराष्ट्र के नांदेड़ में पकड़ी गई पाकिस्तान से आई गोरा बनाने वाली क्रीमों में तय सीमा से हजारों गुना अधिक खतरनाक तत्व पाए गए हैं. आइए जानें कि ये कितने खतरनाक हैं.

Pakistani Beauty Cream: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को हर चीज इंस्टेंट चाहिए फिर चाहे वह खाना हो या फिर लंबी प्रोसेस से बचने के लिए कम वक्त में फटाफट खूबसूरत दिखाने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लेकिन यह इंस्टेंट चीजें आपके शरीर पर कितना गंभीर असर डाल सकती हैं, शायद आपको इसका अनुमान नहीं है. हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में पाकिस्तान में बनने का दावा करने वाली दो ब्यूटी क्रीम जब्त की गई हैं. इन क्रीमों में तय मात्रा से हजारों गुना ज्यादा पारा और आर्सेनिक मिला है, जो कि गंभीर तौर पर हानिकारक है.

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जुलाई 2026 में पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक दुकान से करीब 39.69 लाख रुपये के सौंदर्य प्रसाधन जब्त किए थे. इन उत्पादों के नमूनों की जांच में पारे की मात्रा निर्धारित मानक से काफी ज्यादा मिली.
जुलाई 2026 में पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक दुकान से करीब 39.69 लाख रुपये के सौंदर्य प्रसाधन जब्त किए थे. इन उत्पादों के नमूनों की जांच में पारे की मात्रा निर्धारित मानक से काफी ज्यादा मिली.
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जब इन क्रीम की सरकारी प्रयोगशाला में जांच कराई गई तो दोनों में पारे की मात्रा सौंदर्य प्रसाधनों के लिए निर्धारित एक पार्ट प्रति मिलियन के मानक से हजारों गुना अधिक थी. पार्ले 24के गोल्ड ग्लीम ब्यूटी क्रीम के नमूने में 48,453.44 PPM पारा पाया गया.
जब इन क्रीम की सरकारी प्रयोगशाला में जांच कराई गई तो दोनों में पारे की मात्रा सौंदर्य प्रसाधनों के लिए निर्धारित एक पार्ट प्रति मिलियन के मानक से हजारों गुना अधिक थी. पार्ले 24के गोल्ड ग्लीम ब्यूटी क्रीम के नमूने में 48,453.44 PPM पारा पाया गया.
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यह एक PPM के मानक से लगभग 48,453 गुना अधिक है. वहीं दूसरी गोरी ब्यूटी क्रीम विद लाइकोपीन के नमूने में पारे की मात्रा 6,924.94 PPM दर्ज की गई. यह निर्धारित मानक के मुकाबले लगभग 6,925 गुना अधिक है.
यह एक PPM के मानक से लगभग 48,453 गुना अधिक है. वहीं दूसरी गोरी ब्यूटी क्रीम विद लाइकोपीन के नमूने में पारे की मात्रा 6,924.94 PPM दर्ज की गई. यह निर्धारित मानक के मुकाबले लगभग 6,925 गुना अधिक है.
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इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जांचे गए दोनों नमूनों में पारे की मात्रा अत्यधिक थी. हालांकि, इन नतीजों को पाकिस्तान में बनने वाले सभी सौंदर्य प्रसाधनों पर लागू नहीं किया जा सकता है.
इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जांचे गए दोनों नमूनों में पारे की मात्रा अत्यधिक थी. हालांकि, इन नतीजों को पाकिस्तान में बनने वाले सभी सौंदर्य प्रसाधनों पर लागू नहीं किया जा सकता है.
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अब सवाल है कि गोरा बनाने की क्रीम में पारा मिलाते क्यों हैं? दरअसल पारा एक जहरीली भारी धातु है. इसके कुछ यौगिक त्वचा में मेलेनिन बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. मेलेनिन वह प्राकृतिक पिगमेंट है, जो त्वचा, बालों और आंखों को रंग देता है.
अब सवाल है कि गोरा बनाने की क्रीम में पारा मिलाते क्यों हैं? दरअसल पारा एक जहरीली भारी धातु है. इसके कुछ यौगिक त्वचा में मेलेनिन बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. मेलेनिन वह प्राकृतिक पिगमेंट है, जो त्वचा, बालों और आंखों को रंग देता है.
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WHO के अनुसार, कुछ स्किन लाइटनिंग उत्पादों में पारे के यौगिकों का इस्तेमाल त्वचा का रंग हल्का करने के लिए किया जाता रहा है. हालांकि, इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है. पारे वाले उत्पादों के लगातार इस्तेमाल से यह तत्व शरीर में प्रवेश कर सकता है.
WHO के अनुसार, कुछ स्किन लाइटनिंग उत्पादों में पारे के यौगिकों का इस्तेमाल त्वचा का रंग हल्का करने के लिए किया जाता रहा है. हालांकि, इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है. पारे वाले उत्पादों के लगातार इस्तेमाल से यह तत्व शरीर में प्रवेश कर सकता है.
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इसके प्रभाव तुरंत दिखाई देना जरूरी नहीं है. लंबे समय तक संपर्क में रहने से शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं. पारा और आर्सेनिक दोनों जहरीले तत्व हैं. इनसे होने वाला नुकसान शरीर में पहुंची मात्रा, संपर्क की अवधि और संबंधित रसायन के स्वरूप पर निर्भर करता है.
इसके प्रभाव तुरंत दिखाई देना जरूरी नहीं है. लंबे समय तक संपर्क में रहने से शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं. पारा और आर्सेनिक दोनों जहरीले तत्व हैं. इनसे होने वाला नुकसान शरीर में पहुंची मात्रा, संपर्क की अवधि और संबंधित रसायन के स्वरूप पर निर्भर करता है.
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पारे वाले सौंदर्य प्रसाधनों के लगातार इस्तेमाल से त्वचा पर जलन, लाल चकत्ते और रंग में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं. शरीर में पारे की अधिक मात्रा पहुंचने से गुर्दों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है.
पारे वाले सौंदर्य प्रसाधनों के लगातार इस्तेमाल से त्वचा पर जलन, लाल चकत्ते और रंग में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं. शरीर में पारे की अधिक मात्रा पहुंचने से गुर्दों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है.
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लंबे समय तक अत्यधिक संपर्क रहने पर गंभीर किडनी संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. पारे के संपर्क से हाथों में कंपकंपी, सुन्नपन, सिरदर्द, याददाश्त और एकाग्रता से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं.
लंबे समय तक अत्यधिक संपर्क रहने पर गंभीर किडनी संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. पारे के संपर्क से हाथों में कंपकंपी, सुन्नपन, सिरदर्द, याददाश्त और एकाग्रता से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं.
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पारे के संपर्क से गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है.
पारे के संपर्क से गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है.
Published at : 15 Nov 2026 07:43 PM (IST)
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