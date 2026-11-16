Electric Vehicle Sales: पिछले कुछ महीनों से हमारे देश में गाड़ियों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है. जिसके बाद भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त डिमांड देखने को मिली है. ऐसा हम नहीं बल्कि ताजे आकड़ें बता रहे हैं. बता दें कि इस फेस्टिव सीजन के दौरान इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 69 परसेंट का शानदार बढ़ोतरी देखने को मिला है.

कुल मिलाकर कार बाजार में थोड़ी गिरावट होने के बावजूद ईवी सेगमेंट ने अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है. चलिए जानते हैं कि ग्राहक अब पेट्रोल-डीजल को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं और बाजार में इस बदलाव के पीछे क्या बड़ी वजहें हैं.

ईवी सेगमेंट में हुई जबरदस्त उछाल

बता दें कि इस साल त्योहारी सीजन में पूरे पैसेंजर व्हीकल मार्केट की रफ्तार थोड़ी धीमी रही और कुल बिक्री में हल्की सी गिरावट देखी गई. लेकिन इलेक्ट्रिक कारों ने सभी को चौंकाते हुए 69 परसेंट की जोरदार बढ़त हासिल की. इससे साफ जाहिर होता है कि अब भारतीय ग्राहक नई तकनीक को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और भविष्य की मोबिलिटी के रूप में ईवी को चुन रहे हैं.

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बेहतर रेंज ने बढ़ाया ग्राहकों का भरोसा

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण बाजार में नए और किफायती मॉडल्स का आना है. टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों ने अलग-अलग बजट में शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी और हैचबैक कारें पेश की हैं.

अब इन गाड़ियों में एक बार फुल चार्ज होने पर 400 से 500 किलोमीटर तक की बेहतर रेंज मिल रही है. जिससे ग्राहकों के मन से बैटरी खत्म होने का डर काफी हद तक दूर हो गया है.

कम रनिंग कॉस्ट

जानकारी दें कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों की वजह से रोजाना गाड़ी चलाना काफी महंगा हो गया है. इसके मुकाबले इलेक्ट्रिक कार चलाने का खर्च बेहद कम आता है. जो लंबे समय में ग्राहकों की बड़ी बचत करता है. इसके अलावा देश के बड़े शहरों के साथ-साथ हाईवे पर भी फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का जाल तेजी से फैल रहा है. जिससे लंबी दूरी का सफर करना भी पहले से काफी आसान हो गया है.

आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है बिक्री

वहीं ऑटोमोबाइल जानकारों का मानना है कि फेस्टिव सीजन में मिली यह कामयाबी आने वाले समय के लिए एक बड़ा संकेत है. कंपनियां भी बढ़ती मांग को देखते हुए अपना उत्पादन बढ़ा रही हैं और जल्द ही कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी.

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