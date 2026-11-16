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हिंदी न्यूज़ऑटोElectric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल

Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल

Electric Vehicle Sales: भारतीय कार बाजार में सुस्ती के बावजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में जबरदस्त तेजी आई है. फेस्टिव सीजन के दौरान ईवी की बिक्री में 69 फीसदी का बड़ा उछाल दर्ज किया गया है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 01:50 PM (IST)
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Electric Vehicle Sales: पिछले कुछ महीनों से हमारे देश में गाड़ियों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है. जिसके बाद भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त डिमांड देखने को मिली है. ऐसा हम नहीं बल्कि ताजे आकड़ें बता रहे हैं. बता दें कि इस फेस्टिव सीजन के दौरान इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 69 परसेंट का शानदार बढ़ोतरी देखने को मिला है. 

कुल मिलाकर कार बाजार में थोड़ी गिरावट होने के बावजूद ईवी सेगमेंट ने अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है. चलिए जानते हैं कि ग्राहक अब पेट्रोल-डीजल को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं और बाजार में इस बदलाव के पीछे क्या बड़ी वजहें हैं.

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ईवी सेगमेंट में हुई जबरदस्त उछाल

बता दें कि इस साल त्योहारी सीजन में पूरे पैसेंजर व्हीकल मार्केट की रफ्तार थोड़ी धीमी रही और कुल बिक्री में हल्की सी गिरावट देखी गई. लेकिन इलेक्ट्रिक कारों ने सभी को चौंकाते हुए 69 परसेंट की जोरदार बढ़त हासिल की. इससे साफ जाहिर होता है कि अब भारतीय ग्राहक नई तकनीक को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और भविष्य की मोबिलिटी के रूप में ईवी को चुन रहे हैं.

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बेहतर रेंज ने बढ़ाया ग्राहकों का भरोसा

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण बाजार में नए और किफायती मॉडल्स का आना है. टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों ने अलग-अलग बजट में शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी और हैचबैक कारें पेश की हैं.

अब इन गाड़ियों में एक बार फुल चार्ज होने पर 400 से 500 किलोमीटर तक की बेहतर रेंज मिल रही है. जिससे ग्राहकों के मन से बैटरी खत्म होने का डर काफी हद तक दूर हो गया है.

कम रनिंग कॉस्ट

जानकारी दें कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों की वजह से रोजाना गाड़ी चलाना काफी महंगा हो गया है. इसके मुकाबले इलेक्ट्रिक कार चलाने का खर्च बेहद कम आता है. जो लंबे समय में ग्राहकों की बड़ी बचत करता है. इसके अलावा देश के बड़े शहरों के साथ-साथ हाईवे पर भी फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का जाल तेजी से फैल रहा है. जिससे लंबी दूरी का सफर करना भी पहले से काफी आसान हो गया है.

आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है बिक्री

वहीं ऑटोमोबाइल जानकारों का मानना है कि फेस्टिव सीजन में मिली यह कामयाबी आने वाले समय के लिए एक बड़ा संकेत है. कंपनियां भी बढ़ती मांग को देखते हुए अपना उत्पादन बढ़ा रही हैं और जल्द ही कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 01:50 PM (IST)
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