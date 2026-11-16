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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजJay Shah ICC Chairman: जय शाह फिर बने ICC चेयरमैन, कितना होता है कार्यकाल और कितनी सैलरी?

Jay Shah ICC Chairman: जय शाह फिर बने ICC चेयरमैन, कितना होता है कार्यकाल और कितनी सैलरी?

Jay Shah ICC Chairman: जय शाह को एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि उन्हें कितनी सैलरी दी जाएगी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Nov 2026 02:54 PM (IST)
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  • जय शाह आईसीसी चेयरमैन पद पर दोबारा सर्वसम्मति से नियुक्त।
  • सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर 2024 में पद संभाला।
  • आईसीसी अध्यक्ष पद मानद, अधिकतम दो कार्यकाल स्वीकृत।
  • 2028 ओलंपिक क्रिकेट, 2027 विश्व कप प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी।

Jay Shah ICC Chairman: जय शाह को लगातार दूसरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. 16 नवंबर 2026 को इंडोनेशिया के बाली में हुई बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया. जय शाह ने पहली बार दिसंबर 2024 में न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह इस पद को संभाला था. उनकी दोबारा नियुक्ति से दो बड़े सवाल उठते हैं कि वह इस पद पर कब तक रहेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपने अध्यक्ष को कितना वेतन देता है?

15 नवंबर को खत्म हुई बोर्ड चर्चा के दौरान डायरेक्टर्स द्वारा नाम प्रस्तावित किए जाने के बाद 38 वर्षीय शाह को निर्विरोध चुना गया. किसी दूसरे उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया जिसके चलते आईसीसी ने अगले ही दिन उनकी दोबारा नियुक्ति की घोषणा कर दी. 

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आईसीसी चेयरमैन के पद तक जय शाह का सफर 

जय शाह पहली बार अगस्त 2024 में निर्विरोध चुने गए थे. उस दौरान वे 35 साल के थे. उन्होंने 1 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर पद को संभाला और आईसीसी अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आने से पहले जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मानद सचिव और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे.

उन्होंने आईसीसी की फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है. यह एक प्रभावशाली समिति है जो संगठन के वित्तीय और व्यावसायिक मामलों को देखती है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रशासन में उनके काम आने वाले अनुभव में उनका पिछला प्रशासनिक अनुभव भी शामिल है. 


Jay Shah ICC Chairman: जय शाह फिर बने ICC चेयरमैन, कितना होता है कार्यकाल और कितनी सैलरी?

आईसीसी चेयरमैन का कार्यकाल कितने वक्त का होता है? 

आईसीसी के नियमों के मुताबिक अक्टूबर 2024 में बदलाव की सिफारिश की गई थी. इसे सदस्यों ने मंजूरी दे दी थी. 1 दिसंबर 2024 से लागू व्यवस्था के तहत अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा दो कार्यकाल तक पद पर रह सकता है और हर कार्यकाल 3 साल का होगा. इस तरह कुल कार्यकाल की अधिकतम सीमा 6 साल है. आईसीसी की घोषणा के मुताबिक जय शाह की दोबारा नियुक्ति 3 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए हुई है.

 हालांकि यह अंतर जरूरी है क्योंकि आधिकारिक घोषणा में 2 साल का समय बताया गया है जबकि कुछ रिपोर्ट में एक लंबी समय सीमा का भी जिक्र है. 


Jay Shah ICC Chairman: जय शाह फिर बने ICC चेयरमैन, कितना होता है कार्यकाल और कितनी सैलरी?

आईसीसी चेयरमैन के तौर पर जय शाह की सैलरी?

आईसीसी चेयरमैन का पद एक मानद और स्वतंत्र पद माना जाता है. इसका मतलब है कि जय शाह को इस भूमिका के लिए कोई भी निश्चित मासिक या फिर सालाना वेतन नहीं मिलता है. इसके बजाय चेयरमैन को आधिकारिक बैठक, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और क्रिकेट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दैनिक भत्ता और पारिश्रमिक मिलता है. 

आईसीसी आधिकारिक यात्रा और ठहरने का खर्च भी उठाती है. इसमें फर्स्ट क्लास या फिर बिजनेस क्लास हवाई यात्रा, फाइव स्टार या फिर लग्जरी होटल में रुकना और स्थानीय परिवहन शामिल हैं. 

भत्ते की सटीक दरें सार्वजनिक नहीं की जाती हैं. चेयरमैन और बोर्ड निदेशकों के लिए यह आईसीसी की मानव संसाधन और पारिश्रमिक समिति द्वारा तय की जाती हैं. इस वजह से जय शाह को आईसीसी से मिलने वाली कुल राशि का सटीक आंकड़ा नहीं बताया जा सकता. 

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जय शाह के दूसरे कार्यकाल में मुख्य प्राथमिकताएं 

एक बड़ा काम 2028 के लॉस एंजेल्स ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी की तैयारी करना होगा. बाली में हुई बैठक में इस बात को तय किया गया है कि बांग्लादेश और अमेरिका ओलंपिक के मुख्य आयोजन के लिए टी20 क्वालीफाइंग मैचों की मेजबानी करेंगे.

इस दौरान 2027 का पुरुष ODI विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा. इसकी संयुक्त मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे. बाली की बैठक में यह भी तय किया गया है कि टूर्नामेंट के क्वालीफायर से सुपर सिक्स चरण को हटा दिया जाएगा. बोर्ड ने यह भी पक्का किया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2031 तक 9 टीमों वाली प्रतियोगिता बनी रहेगी.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 02:54 PM (IST)
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