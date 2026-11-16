कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग

भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर मौजूद है. टीम इंडिया ने टी20 सीरीज के साथ दौरे की शुरुआत की. पांच मैचों की टी20 सीरीज में मेन इन ब्लू ने 3-2 से जीत हासिल की. इसके बाद दोनों के बीच पांच मैचों वनडे सीरीज हुई, जिसमें टीम इंडिया ने 3-1 से बाजी मारी. अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. तो आइए जानते हैं कि रेड बॉल सीरीज की शुरुआत कब से होगी. सीरीज के लिए दोनों के स्क्वॉड पर नजर डालेंगे. भारतीय फैंस के लिए मुकाबलों की टाइमिंग बहुत अटपटी है. आपको अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी.

टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 नवंबर (गुरुवार) से हो रही है. पहला टेस्ट वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा रेड बॉल मैच क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में 27 नवंबर से शुरू होगा. सीरीज के लिए शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे, जबकि न्यूजीलैंड की कमान टॉम लाथम के हाथों में होगी. गिल भारत के वनडे कप्तान भी हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज की उचित तैयारी के लिए उन्होंने आखिरी 2 वनडे में भारत की कमान नहीं संभाली थी. वह सीरीज के दोनों ही वनडे से बाहर रहे थे.

2 मैचों की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट- 19 नवंबर से, बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन

दूसरा टेस्ट- 27 नवंबर से, हैगली ओवल, क्राइस्टचर्च

भारत में कितने बजे से शुरू होंगे मैच?

भारतीय समय के अनुसार, दोनों टेस्ट मैचों की शुरुआत सुबह 3:30am बजे से होगी. मैच के सभी पांचों दिन खेल की शुरुआत सुबह 3:30am से ही होगी. आपको मैच लाइव देखने के लिए जाहिर तौर पर अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी.

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज.

टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.

यह भी पढ़ें: Watch: छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के मजे