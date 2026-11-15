न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक हर एक्शन का एक समान और विपरीत रिएक्शन होता है. कूदते वक्त लोग जमीन को नीचे की तरफ धकेलते हैं और जमीन पर एक विपरीत बल लगता है. हालांकि पृथ्वी का मास यानी द्रव्यमान इतना बड़ा है कि इसकी वजह से होने वाली हलचल काफी मामूली होती है.