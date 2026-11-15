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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजEarth's Movement: अगर दुनिया के सभी लोग एक साथ कूदें तो क्या होगा, क्या हिल जाएगी धरती?

Earth's Movement: अगर दुनिया के सभी लोग एक साथ कूदें तो क्या होगा, क्या हिल जाएगी धरती?

Earth's Movement: लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर 8 अरब से ज्यादा लोग एक साथ एक ही समय पर कूदते हैं तो क्या इससे पृथ्वी हिल जाएगी. जानें क्या कहता है साइंस.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Nov 2026 01:04 PM (IST)
Earth's Movement: लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर 8 अरब से ज्यादा लोग एक साथ एक ही समय पर कूदते हैं तो क्या इससे पृथ्वी हिल जाएगी. जानें क्या कहता है साइंस.

Earth's Movement: लोगों के मन में धरती के रहस्यों को लेकर कई अलग-अलग सवाल उठते हैं. उन सभी सवालों के जवाब साइंस बखूबी देता है. एक ऐसा ही सवाल है कि अगर 8 अरब से ज्यादा लोग एक साथ एक ही समय पर कूदें तो क्या इस संयुक्त बल से पृथ्वी हिल जाएगी या फिर कोई बड़ा भूकंप आ सकता है? दरअसल इसके पीछे का साइंस कहता है कि इसका असर न के बराबर ही होगा.

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8 अरब से ज्यादा लोगों का कुल वजन लगभग 400 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर माना जाता है. वहीं इसकी तुलना में पृथ्वी का वजन लगभग 6 सेप्टिलियन किलोग्राम है. यानी हमारी यह पृथ्वी पूरी मानव आबादी से लगभग 20 ट्रिलियन गुना ज्यादा भारी है.
8 अरब से ज्यादा लोगों का कुल वजन लगभग 400 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर माना जाता है. वहीं इसकी तुलना में पृथ्वी का वजन लगभग 6 सेप्टिलियन किलोग्राम है. यानी हमारी यह पृथ्वी पूरी मानव आबादी से लगभग 20 ट्रिलियन गुना ज्यादा भारी है.
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अगर सभी लोग एक साथ कूदें भी तो भी यह बल इतना कम होगा कि पृथ्वी में कोई खास हलचल नहीं हो पाएगी. TED-Ed की एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी में होने वाला शिफ्ट एक परमाणु की चौड़ाई से भी कम होगा.
अगर सभी लोग एक साथ कूदें भी तो भी यह बल इतना कम होगा कि पृथ्वी में कोई खास हलचल नहीं हो पाएगी. TED-Ed की एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी में होने वाला शिफ्ट एक परमाणु की चौड़ाई से भी कम होगा.
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लोग पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं. अगर सभी लोग अपने-अपनी जगह कूदें भी तो भी बल अलग-अलग दिशाओं में काम करेगा और काफी हद तक एक दूसरे को बे-असर कर देगा. इससे पृथ्वी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
लोग पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं. अगर सभी लोग अपने-अपनी जगह कूदें भी तो भी बल अलग-अलग दिशाओं में काम करेगा और काफी हद तक एक दूसरे को बे-असर कर देगा. इससे पृथ्वी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
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न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक हर एक्शन का एक समान और विपरीत रिएक्शन होता है. कूदते वक्त लोग जमीन को नीचे की तरफ धकेलते हैं और जमीन पर एक विपरीत बल लगता है. हालांकि पृथ्वी का मास यानी द्रव्यमान इतना बड़ा है कि इसकी वजह से होने वाली हलचल काफी मामूली होती है.
न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक हर एक्शन का एक समान और विपरीत रिएक्शन होता है. कूदते वक्त लोग जमीन को नीचे की तरफ धकेलते हैं और जमीन पर एक विपरीत बल लगता है. हालांकि पृथ्वी का मास यानी द्रव्यमान इतना बड़ा है कि इसकी वजह से होने वाली हलचल काफी मामूली होती है.
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सबके एक साथ कूदने से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार या फिर सूरज के चारों ओर उसकी कक्षा में कोई खास बदलाव नहीं आएगा. लोगों के जमीन पर वापस आने के बाद पृथ्वी अपनी सामान्य स्थिति में लौट जाएगी और उस पर कोई भी स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा.
सबके एक साथ कूदने से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार या फिर सूरज के चारों ओर उसकी कक्षा में कोई खास बदलाव नहीं आएगा. लोगों के जमीन पर वापस आने के बाद पृथ्वी अपनी सामान्य स्थिति में लौट जाएगी और उस पर कोई भी स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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अगर दुनिया की पूरी आबादी एक ही शहर या फिर मैदान में इकट्ठा होकर एक साथ कूदे तो इसका असर एक ही जगह पर पड़ेगा. एक साथ उतरने से तेज आवाज हो सकती है और आसपास के इलाकों में हलचल भी मच सकती है.
अगर दुनिया की पूरी आबादी एक ही शहर या फिर मैदान में इकट्ठा होकर एक साथ कूदे तो इसका असर एक ही जगह पर पड़ेगा. एक साथ उतरने से तेज आवाज हो सकती है और आसपास के इलाकों में हलचल भी मच सकती है.
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अगर अरबों लोग एक ही जगह पर एक साथ कूदें तो काफी तेज आवाज पैदा हो सकती है. यह आवाज इतनी तेज हो सकती है कि लोगों के कान के पर्दे भी फट सकते हैं. इसका असर पूरी पृथ्वी पर नहीं बल्कि सिर्फ उसी जगह के आसपास होगा जहां लोग इकट्ठा हुए थे.
अगर अरबों लोग एक ही जगह पर एक साथ कूदें तो काफी तेज आवाज पैदा हो सकती है. यह आवाज इतनी तेज हो सकती है कि लोगों के कान के पर्दे भी फट सकते हैं. इसका असर पूरी पृथ्वी पर नहीं बल्कि सिर्फ उसी जगह के आसपास होगा जहां लोग इकट्ठा हुए थे.
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बीबीसी की रिपोर्ट में बताए गए एक प्रयोग के मुताबिक अगर एक ही जगह पर काफी सारे लोग एक साथ कूदें तो वहां बस थोड़ी सी ही हलचल होगी. भले ही इसमें शामिल होने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो फिर भी इससे कोई भयानक भूकंप नहीं आएगा और ना ही पूरी पृथ्वी हिलेगी.
बीबीसी की रिपोर्ट में बताए गए एक प्रयोग के मुताबिक अगर एक ही जगह पर काफी सारे लोग एक साथ कूदें तो वहां बस थोड़ी सी ही हलचल होगी. भले ही इसमें शामिल होने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो फिर भी इससे कोई भयानक भूकंप नहीं आएगा और ना ही पूरी पृथ्वी हिलेगी.
Published at : 15 Nov 2026 01:04 PM (IST)
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