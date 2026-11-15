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Earth's Movement: अगर दुनिया के सभी लोग एक साथ कूदें तो क्या होगा, क्या हिल जाएगी धरती?
Earth's Movement: लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर 8 अरब से ज्यादा लोग एक साथ एक ही समय पर कूदते हैं तो क्या इससे पृथ्वी हिल जाएगी. जानें क्या कहता है साइंस.
Earth's Movement: लोगों के मन में धरती के रहस्यों को लेकर कई अलग-अलग सवाल उठते हैं. उन सभी सवालों के जवाब साइंस बखूबी देता है. एक ऐसा ही सवाल है कि अगर 8 अरब से ज्यादा लोग एक साथ एक ही समय पर कूदें तो क्या इस संयुक्त बल से पृथ्वी हिल जाएगी या फिर कोई बड़ा भूकंप आ सकता है? दरअसल इसके पीछे का साइंस कहता है कि इसका असर न के बराबर ही होगा.
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