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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWomen Employment in India: किन सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रही हैं भारतीय महिलाएं, जानें कौन टॉप 5 में शामिल?

Women Employment in India: किन सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रही हैं भारतीय महिलाएं, जानें कौन टॉप 5 में शामिल?

Women Employment in India: भारत में महिलाएं अलग-अलग सेक्टरों में काम करती हैं. आइए जानते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा किस सेक्टर में काम करती हैं. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Nov 2026 06:18 PM (IST)
Women Employment in India: भारत में महिलाएं अलग-अलग सेक्टरों में काम करती हैं. आइए जानते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा किस सेक्टर में काम करती हैं. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Women Employment in India: भारत में कृषि महिलाओं के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बनी हुई है. इसमें ग्रामीण महिलाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी खेती और पशुपालन में काम करती है. हालांकि महिला भागीदारी मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा, हॉस्पिटैलिटी, घरेलू सेवाओं और निर्माण सहित कई क्षेत्रों तक फैली हुई है. आइए जानते हैं कि भारत की महिलाएं सबसे ज्यादा किस सेक्टर में काम करती हैं.

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भारत में महिलाओं के लिए कृषि सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है. देश के कृषि कार्यबल में लगभग 50% महिलाएं हैं. इनमें से कई ग्रामीण महिलाएं खेती, पशुपालन और संबंधित पारिवारिक गतिविधि में लगी हुई हैं.
भारत में महिलाओं के लिए कृषि सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है. देश के कृषि कार्यबल में लगभग 50% महिलाएं हैं. इनमें से कई ग्रामीण महिलाएं खेती, पशुपालन और संबंधित पारिवारिक गतिविधि में लगी हुई हैं.
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मैन्युफैक्चरिंग महिला रोजगार का एक और बड़ा स्रोत है. इस क्षेत्र में काम करने वाली लगभग 75 प्रतिशत महिलाएं मुख्य रूप से परिधान, कपड़ा, बीड़ी निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में काम करती हैं. जो इन उद्योगों को जरूरी रोजगार प्रदाता बनाती हैं.
मैन्युफैक्चरिंग महिला रोजगार का एक और बड़ा स्रोत है. इस क्षेत्र में काम करने वाली लगभग 75 प्रतिशत महिलाएं मुख्य रूप से परिधान, कपड़ा, बीड़ी निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में काम करती हैं. जो इन उद्योगों को जरूरी रोजगार प्रदाता बनाती हैं.
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शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा खास तौर से शिक्षित और शहरी महिलाओं के लिए जरूरी रोजगार ऑप्शन हैं. शिक्षण, नर्सिंग, चिकित्सा सेवाएं और देखभाल अवसर देते हैं. जबकि अकेले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महिला रोजगार का लगभग 10% हिस्सा है.
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा खास तौर से शिक्षित और शहरी महिलाओं के लिए जरूरी रोजगार ऑप्शन हैं. शिक्षण, नर्सिंग, चिकित्सा सेवाएं और देखभाल अवसर देते हैं. जबकि अकेले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महिला रोजगार का लगभग 10% हिस्सा है.
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खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसाय और आतिथ्य सत्कार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. कई शहरी महिलाएं खुदरा दुकानों और छोटे उद्योगों के जरिए से भी आजाद रूप से काम करती हैं. इनमें एमएसएमई क्षेत्र के तहत चलने वाले व्यवसाय भी शामिल हैं.
खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसाय और आतिथ्य सत्कार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. कई शहरी महिलाएं खुदरा दुकानों और छोटे उद्योगों के जरिए से भी आजाद रूप से काम करती हैं. इनमें एमएसएमई क्षेत्र के तहत चलने वाले व्यवसाय भी शामिल हैं.
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घरेलू सेवाएं शहरी क्षेत्रों में कम शिक्षित महिलाओं के लिए इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत देती हैं. जिसमें घरों और कार्यालयों में काम भी शामिल है. निर्माण कार्य में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार मिलता है.
घरेलू सेवाएं शहरी क्षेत्रों में कम शिक्षित महिलाओं के लिए इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत देती हैं. जिसमें घरों और कार्यालयों में काम भी शामिल है. निर्माण कार्य में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार मिलता है.
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ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच रोजगार पैटर्न काफी अलग-अलग हैं. ग्रामीण महिलाएं आमतौर पर कृषि और परिवार संचालित उद्योगों में शामिल होती है, जबकि शहरी महिलाएं परिधान सिलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आईटी और घरेलू सेवाओं में भाग लेती हैं.
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच रोजगार पैटर्न काफी अलग-अलग हैं. ग्रामीण महिलाएं आमतौर पर कृषि और परिवार संचालित उद्योगों में शामिल होती है, जबकि शहरी महिलाएं परिधान सिलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आईटी और घरेलू सेवाओं में भाग लेती हैं.
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संगठित कॉर्पोरेट और टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार देते हैं. टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसी कंपनियां भारत के कॉर्पोरेट और आईटी कार्यबल में सैकड़ों हजारों महिलाओं को नौकरियां देती हैं.
संगठित कॉर्पोरेट और टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार देते हैं. टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसी कंपनियां भारत के कॉर्पोरेट और आईटी कार्यबल में सैकड़ों हजारों महिलाओं को नौकरियां देती हैं.
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हालांकि कृषि रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बनी हुई है, महिलाओं की भागीदारी कई उद्योगों में फैली हुई है. विनिर्माण, सेवाएं, व्यापार, आतिथ्य, घरेलू कार्य, निर्माण और आईटी मिलकर भारत में महिला रोजगार की अलग-अलग प्रकृति को दर्शाते हैं.
हालांकि कृषि रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बनी हुई है, महिलाओं की भागीदारी कई उद्योगों में फैली हुई है. विनिर्माण, सेवाएं, व्यापार, आतिथ्य, घरेलू कार्य, निर्माण और आईटी मिलकर भारत में महिला रोजगार की अलग-अलग प्रकृति को दर्शाते हैं.
Published at : 14 Nov 2026 06:18 PM (IST)
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