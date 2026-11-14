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Women Employment in India: किन सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रही हैं भारतीय महिलाएं, जानें कौन टॉप 5 में शामिल?
Women Employment in India: भारत में महिलाएं अलग-अलग सेक्टरों में काम करती हैं. आइए जानते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा किस सेक्टर में काम करती हैं. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.
Women Employment in India: भारत में कृषि महिलाओं के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बनी हुई है. इसमें ग्रामीण महिलाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी खेती और पशुपालन में काम करती है. हालांकि महिला भागीदारी मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा, हॉस्पिटैलिटी, घरेलू सेवाओं और निर्माण सहित कई क्षेत्रों तक फैली हुई है. आइए जानते हैं कि भारत की महिलाएं सबसे ज्यादा किस सेक्टर में काम करती हैं.
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