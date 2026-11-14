मैन्युफैक्चरिंग महिला रोजगार का एक और बड़ा स्रोत है. इस क्षेत्र में काम करने वाली लगभग 75 प्रतिशत महिलाएं मुख्य रूप से परिधान, कपड़ा, बीड़ी निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में काम करती हैं. जो इन उद्योगों को जरूरी रोजगार प्रदाता बनाती हैं.