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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCyclone Akvan: क्या होता है अकवान का मतलब, किस देश ने रखा इस तूफान का नाम?

Cyclone Akvan: क्या होता है अकवान का मतलब, किस देश ने रखा इस तूफान का नाम?

Cyclone Akvan: भारत में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ चुका है जिसका नाम अकवान है. आइए जानते हैं कि इसका नाम कैसे रखा गया और क्या होता है इसका मतलब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Nov 2026 01:23 PM (IST)
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  • बंगाल की खाड़ी में अकवान चक्रवात बनने की संभावना।
  • यह 17 नवंबर तक आंध्र तट की ओर बढ़ेगा, होगा गंभीर।
  • ईरान ने सुझाया नाम अकवान, मतलब फारसी में राक्षस, असुर।
  • 19-20 नवंबर को आंध्र तट पर पहुंचने की संभावना है।

Cyclone Akvan: बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है. इसका नाम अकवान रखा गया है. मौसम विभाग के मुताबिक समुद्र के ऊपर बना एक डिप्रेशन और ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है. आज यह एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. 

इसी के साथ 17 नवंबर तक यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ते हुए और भी ताकतवर हो सकता है. अकवान नाम का सुझाव ईरान ने दिया था. अगर भाषा के नजरिए से देखें तो इसका मतलब बुरी सोच, राक्षस और असुर होता है. यह नाम फारसी पौराणिक कथाओं के एक असुर पात्र से जुड़ा हुआ है. 

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अकवान का मतलब क्या है? 

यह नाम फारसी पौराणिक कथाओं के एक धोखेबाज राक्षस "अकवान-ए-दिव" से जुड़ा हुआ है. भाषाई शोध और एनसाइक्लोपीडिया ईरानिका के मुताबिक यह शब्द अवेस्ता के अका मनह से आया है. अवेस्ता में अका का मतलब बुरा होता है और मनह का मतलब दिमाग या फिर विचार है. 

मध्य फारसी, जिसे पहलवी भी कहा जाता है, में यह शब्द बदलकर अकोमन हो गया. आधुनिक फारसी में इसे अकवान कहा जाने लगा. विश्व मौसम विज्ञान संगठन की सूची में ईरान द्वारा सुझाए गए इस नाम के अंग्रेजी मतलब के बारे में अलग से कोई भी व्याख्या नहीं दी गई है. 


Cyclone Akvan: क्या होता है अकवान का मतलब, किस देश ने रखा इस तूफान का नाम?

फारसी पौराणिक कथाओं और शाहनामा में अकवान

ईरानी कवि अबुल कासिम फिरदौसी  द्वारा लिखी गई शाहनामा में अकवान-ए-दिव का जिक्र मिलता है. दिव शब्द प्राचीन ईरानी शब्द दैव से आया हैं, जिसका मतलब राक्षस या फिर असुर होता है. इस कहानी के मुताबिक राजा "के खोसरो" के राज में यह राक्षस एक सुनहरे जंगली गधे का रूप ले लेता है और शाही घोड़ों के झुंड पर हमला कर देता है. वह अपना रूप बदल सकता है, गायब हो सकता है और तूफान के रूप में भी आ सकता है.

रुस्तम इस राक्षस को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन अकवान तीन दिनों तक बच निकलता है. जब रुस्तम सो रहा होता है तो राक्षस उसके नीचे की जमीन को काट देता है, उसे हवा में ऊपर उठा लेता है और पूछता है कि उसे किसी पहाड़ पर फेंका जाए या फिर समुद्र में.  रुस्तम राक्षस की चाल को समझ जाता है और उससे कहता है कि उसे किसी पहाड़ पर फेंक दे. अकवान इसका उल्टा करता है और उसे समुद्र में फेंक देता है. रुस्तम तैरकर सुरक्षित बाहर आ जाता है और बाद में उस राक्षस को मार देता है. 


Cyclone Akvan: क्या होता है अकवान का मतलब, किस देश ने रखा इस तूफान का नाम?

उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं? 

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवातों के नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा को-ऑर्डिनेटिड एक प्रणाली के तहत रखे जाते हैं. 

अप्रैल 2020 में जारी सूची में 13 देशों द्वारा दिए गए 169 नाम शामिल हैं. ये देश बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब ,श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं. हर देश ने 13-13 नाम दिए हैं. 

इन नामों को 13 कॉलम में अरेंज किया गया है. तीसरे कॉलम में बांग्लादेश का अर्नब पहले, भारत का मुरासु दूसरे और ईरान का अकवान तीसरे नंबर पर है. नई दिल्ली का रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर तब एक नाम तय करता है जब कोई मौसमी प्रणाली 62 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की रफ्तार तक पहुंच जाती है और उसे चक्रवाती तूफान के रूप में बता दिया जाता है. एक बार इस्तेमाल हो चुके नाम को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता. 

यह भी पढ़ें: छठ के लिए 4.30 से चली मेट्रो, क्या ड्राइवर को ओवरटाइम का पैसा देती है DMRC?

अकवान का पूर्वानुमान 

16 नवंबर 2026 तक इस मौसमी प्रणाली को दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डीप डिप्रेशन के रूप में बताया गया है.  इससे शाम तक चक्रवात अकवान में बदलने का पूर्वानुमान है. अर्नब और मुरासु के बाद अक्टूबर नवंबर के पोस्ट मानसून सीजन में बंगाल की खाड़ी में आने वाला यह तीसरा बड़ा तूफान है. यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है और 17 नवंबर तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान और 19 नवंबर तक एक काफी गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. 

19-20 नवंबर के आसपास इसके आंध्र प्रदेश के तट के करीब पहुंचने की संभावना है. उस समय हवा की रफ्तार 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और हवा के झोंके 145 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बिना सैटेलाइट कैसे होता था चक्रवात का पूर्वानुमान, कैसे मिलती थी लोगों को खबर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 01:23 PM (IST)
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