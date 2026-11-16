जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
शाहरुख खान ने जय शाह को दोबारा से आईसीसी का चेयरमैन बनने पर बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर की और उनकी लीडरशिप की तारीफ की.
शाहरुख खान ने जय शाह को दोबारा से आईसीसी का चेयरमैन बनने पर बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर की और उनकी लीडरशिप की तारीफ की. एक्टर ने पोस्ट में लिखा, 'विश्व क्रिकेट के संचालन में आपके नेतृत्व और हमारे पसंदीदा खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के आपके प्रयासों की बहुत सराहना की जाती है.'
Congratulations @JayShah bhai on being reappointed as @ICC Chairman for a second term! Your leadership in administering world cricket and taking the game we love to newer heights is greatly appreciated. The 2028 Olympics will mark a significant milestone for cricket and its continued growth, especially in the USA. Big hugs… and all the best for your next endeavours!— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 16, 2026