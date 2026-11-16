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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात

जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात

शाहरुख खान ने जय शाह को दोबारा से आईसीसी का चेयरमैन बनने पर बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर की और उनकी लीडरशिप की तारीफ की.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 04:15 PM (IST)
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शाहरुख खान ने जय शाह को दोबारा से आईसीसी का चेयरमैन बनने पर बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर की और उनकी लीडरशिप की तारीफ की. एक्टर ने पोस्ट में लिखा, 'विश्व क्रिकेट के संचालन में आपके नेतृत्व और हमारे पसंदीदा खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के आपके प्रयासों की बहुत सराहना की जाती है.'

 

 

 

 

 

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 04:10 PM (IST)
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