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भारत का वो राज्य जिसे हाथ तक नहीं लगा पाए अंग्रेज और मुगल, जानिए इसके पीछे की वजह
भारत का एक राज्य ऐसा है, जिस पर न मुगल कब्जा कर पाए और न ही अंग्रेज. मुगलों के पास मजबूत नौसेना नहीं थी, जबकि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से आपसी संबंधों के कारण दूरी बनाए रखी थी. चलिए जानें.
भारत का इतिहास युद्धों, संधियों और विशाल साम्राज्यों के उत्थान-पतन की कहानियों से भरा पड़ा है. जहां एक ओर मुगलों ने सदियों तक दिल्ली की गद्दी से पूरे हिंदुस्तान पर अपनी धाक जमाई, वहीं अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति से लगभग पूरे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया. लेकिन इस विशाल देश के नक्शे पर एक छोटा सा तटीय इलाका ऐसा भी था, जिसे न तो मुगल शासक अपने अधीन कर पाए और न ही ब्रिटिश हुकूमत. वह इलाका है गोवा. आखिर क्या वजह थी कि जो मुगल और अंग्रेज पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे थे, वे गोवा की दहलीज पर आकर ठिठक गए? यह कहानी केवल जमीन के टुकड़े की नहीं, बल्कि समुद्री ताकत और वैश्विक कूटनीति की है.
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Published at : 07 May 2026 01:29 PM (IST)
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