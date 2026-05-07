भारत का वो राज्य जिसे हाथ तक नहीं लगा पाए अंग्रेज और मुगल, जानिए इसके पीछे की वजह

प्राचीन काल में गोवा को गोमंतक के नाम से जाना जाता था. यह क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति और बेहतरीन व्यापारिक स्थिति के लिए मशहूर था. सातवाहन, चालुक्य और कदंब जैसे महान राजवंशों ने यहां शासन किया और इसे कला व साहित्य का केंद्र बनाया.