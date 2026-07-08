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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLion Vs Tiger : शेर और टाइगर में कौन है ज्यादा खतरनाक? दोनों में हो लड़ाई तो कौन मारेगा बाजी, जान लीजिए

Lion Vs Tiger : शेर और टाइगर में कौन है ज्यादा खतरनाक? दोनों में हो लड़ाई तो कौन मारेगा बाजी, जान लीजिए

Lion Vs Tiger : ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर कभी शेर और टाइगर आमने-सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होगी और कौन ज्यादा ताकतवर है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 08 Jul 2026 10:06 PM (IST)
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Lion Vs Tiger : अक्सर जब भी जंगल के दो सबसे ताकतवर शिकारी जानवरों की बात होती है तो शेर और टाइगर टाइगर का नाम सबसे पहले आता है. ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर कभी शेर और टाइगर आमने-सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होगी, कौन ज्यादा ताकतवर है और किसकी शिकार करने की ताकत बेहतर है. हालांकि आज के समय में इन दोनों का आमना-सामना होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इनके शरीर और ताकत चर्चा हमेशा रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शेर और टाइगर में कौन ज्यादा खतरनाक है और दोनों में लड़ाई हो तो कौन बाजी मारेगा. 

शेर और टाइगर में कौन ज्यादा खतरनाक है?

आमतौर पर टाइगर को शेर से ज्यादा ताकतवर माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह उसका बड़ा शरीर, ज्यादा वजन और मजबूत जबड़े हैं. टाइगर का शरीर लंबा और मांसल होता है, जिससे वह शिकार के दौरान ज्यादा ताकत लगा सकता है. टाइगर के पैर भी काफी मजबूत होते हैं, जिससे वह तेजी से हमला करने और शिकार को काबू में कर पाता है. 

दोनों में लड़ाई हो तो कौन बाजी मारेगा?

अगर कभी शेर और टाइगर का आमना-सामना हो जाए, तो आमतौर पर टाइगर के जीतने की संभावना ज्यादा मानी जाती है. टाइगर आकार में बड़ा, वजन में भारी और शरीर से ज्यादा ताकतवर होता है. साथ ही वह अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर भी लड़ सकता है, जिससे उसे मुकाबले में बढ़त मिलती है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शेर की गर्दन के आसपास के लंबे बाल उसे बचाव में मदद करती है. पुराने समय में रोमन कोलोसियम में शेर और टाइगर के बीच मुकाबले कराए जाते थे और उनमें ज्यादातर बार टाइगर की ही जीत होती थी. हालांकि जीत कई बातों जैसे उम्र, आकार, ताकत पर भी निर्भर करती है. 

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टाइगर की खासियत क्या है?

टाइगर कई मामलों में शेर से अलग माना जाता है. टाइगर का शरीर ज्यादा लंबा और मांसल होता है. उसका वजन आमतौर पर शेर से ज्यादा होता है. उसके जबड़े और पैर काफी मजबूत होते हैं. टाइगर तेज, फुर्तीला और ज्यादा सक्रिय माना जाता है. वह अकेले शिकार करने में माहिर होता है. टाइगर अच्छी तरह तैर भी सकता है.  

शेर की ताकत क्या है?

शेर भी दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी जानवरों में गिना जाता है. इसकी दहाड़ दूर तक सुनाई देती है और जंगल में इसकी अलग पहचान होती है. शेर की लंबाई करीब 10 फुट तक और वजन लगभग 250 किलोग्राम तक हो सकता है. यह आमतौर पर अफ्रीका और भारत में पाया जाता है और बड़े जानवरों का शिकार करने की क्षमता रखता है. 

यह भी पढ़ें - Top 10 Best Cities: दुनिया में रहने लायक टॉप-10 शहर कौन-से, कहां टिकते हैं भारत के दिल्ली-मुंबई?

Published at : 08 Jul 2026 10:06 PM (IST)
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Lion Tiger GK Tiger Vs Lion Wildlife Facts
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