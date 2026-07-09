US Iran Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कहा कि यदि ईरान ने दोबारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया तो अमेरिका पहले से अधिक ताकत के साथ जवाब देगा. वेंस ने यह भी दोहराया कि होरमुज़ जलडमरूमध्य किसी भी स्थिति में बंद नहीं होने दिया जाएगा और यदि ईरान ने ऐसा करने की कोशिश की तो अमेरिकी सेना तत्काल जवाबी कार्रवाई करेगी. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए सैन्य हमलों की पुष्टि की है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है.

मिल्वौकी में कार्यक्रम के दौरान दी सख्त चेतावनी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को विस्कॉन्सिन के मिल्वौकी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ईरान को लेकर अमेरिका का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच मूल समझ यही थी कि यदि ईरान जहाजों पर हमले बंद करेगा तो अमेरिका अपनी नाकेबंदी में ढील देगा. लेकिन यदि जहाजों पर हमला किया गया तो अमेरिका पहले से अधिक कड़ा जवाब देगा.

'जहाजों पर गोली चलेगी तो जवाब और भी ताकतवर होगा'

उन्होंने कहा, "अगर वे जहाजों पर गोली चलाएंगे तो हम जवाब देंगे और पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे. यही समझौता था. उन्होंने कहा था कि वे जहाजों पर हमला बंद करेंगे, लेकिन करीब 24 घंटे पहले उन्होंने फिर जहाजों को निशाना बनाया." उन्होंने आगे कहा कि लगभग एक सप्ताह तक ईरान ने संयम दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर जहाजों पर हमले शुरू कर दिए.