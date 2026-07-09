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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बात सीधी होर्मुज खुला रहेगा, वे जहाजों पर गोली चलाएंगे, तो हम...', धुआंधार हमलों के बीच जेडी वेंस की ईरान को चेतावनी

'बात सीधी होर्मुज खुला रहेगा, वे जहाजों पर गोली चलाएंगे, तो हम...', धुआंधार हमलों के बीच जेडी वेंस की ईरान को चेतावनी

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 08:03 AM (IST)
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US Iran Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कहा कि यदि ईरान ने दोबारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया तो अमेरिका पहले से अधिक ताकत के साथ जवाब देगा. वेंस ने यह भी दोहराया कि होरमुज़ जलडमरूमध्य किसी भी स्थिति में बंद नहीं होने दिया जाएगा और यदि ईरान ने ऐसा करने की कोशिश की तो अमेरिकी सेना तत्काल जवाबी कार्रवाई करेगी. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए सैन्य हमलों की पुष्टि की है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है.

मिल्वौकी में कार्यक्रम के दौरान दी सख्त चेतावनी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को विस्कॉन्सिन के मिल्वौकी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ईरान को लेकर अमेरिका का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच मूल समझ यही थी कि यदि ईरान जहाजों पर हमले बंद करेगा तो अमेरिका अपनी नाकेबंदी में ढील देगा. लेकिन यदि जहाजों पर हमला किया गया तो अमेरिका पहले से अधिक कड़ा जवाब देगा.

'जहाजों पर गोली चलेगी तो जवाब और भी ताकतवर होगा'

उन्होंने कहा, "अगर वे जहाजों पर गोली चलाएंगे तो हम जवाब देंगे और पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे. यही समझौता था. उन्होंने कहा था कि वे जहाजों पर हमला बंद करेंगे, लेकिन करीब 24 घंटे पहले उन्होंने फिर जहाजों को निशाना बनाया." उन्होंने आगे कहा कि लगभग एक सप्ताह तक ईरान ने संयम दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर जहाजों पर हमले शुरू कर दिए.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 07:44 AM (IST)
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