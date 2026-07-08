रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश किया तो हो जाएगी जेल! जानिए किस देश में है यह अजीबोगरीब कानून

Toilet Flush Law: दुनिया के अलग-अलग देश में ऐसे कई नियम कानून बनाए गए हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. कुछ कानून वहां की संस्कृति और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए हैं. तो कुछ सुनने में इतनी अजीब लगते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक कानून यूरोप के खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड से जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा इंटरनेट पर अक्सर होती रहती है. कहा जाता है कि यहां रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करना गैरकानूनी माना जाता है और ऐसा करने वालों को जेल हो सकती है. कई लोगों को सुनने में यह बात अजीब लगती है लेकिन इसके पीछे भी अलग कहानी छिपी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करने पर क्या सच में स्विट्जरलैंड में जेल हो सकती है.

क्या सच में स्विट्जरलैंड में है यह कानून?

बर्फ की पहाड़ी और शांत वादियों के लिए मशहूर स्विट्जरलैंड अपनी शांत लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है. यहां घूमने आने वाले पर्यटकों के बीच अक्सर यह बात चलती है कि रात 10 बजे के बाद टॉयलेट का फ्लश इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है. लेकिन हकीकत में यह कोई राष्ट्रीय स्तर का सरकारी कानून नहीं है, बल्कि एक सामाजिक परंपरा और मकान मालिकों की ओर से तय किया गया नियम है. जिससे यहां की भाषा में हाउसऑर्डनंग यानी घर के नियम कहा जाता है.

स्विट्जरलैंड में क्यों बना है यह नियम?

स्विट्जरलैंड में शोर को लेकर लोग बहुत संवेदनशील माने जाते हैं. खासतौर पर पुरानी इमारत में जहां दीवारें पतली होती है, वहां रात के समय टॉयलेट फ्लश की आवाज पड़ोसियों तक आसानी से पहुंच जाती है. यही वजह है कि कई मकान मालिक अपने किराएदारों के साथ होने वाले एग्रीमेंट में यह शर्त जोड़ देते हैं कि रात को देर तक फ्लश का इस्तेमाल नहीं किया जाए. इसका मकसद सिर्फ इतना है कि रात में शांति बनी रहे और किसी को परेशानी ना हो.

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नियम तोड़ने पर क्या हो सकती है कार्रवाई?

अगर स्विट्जरलैंड में किसी अपार्टमेंट के किराएदार रेंट एग्रीमेंट में यह नियम शामिल है और कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है तो उसे मकान मालिक की चेतावनी मिल सकती है. या फिर पड़ोसियों से शिकायत भी हो सकती है. हालांकि यह पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड में रात 10 बजे के बाद फ्लश करने पर सीधे जेल ही भेज दिया जाएगा. कई बार मकान मालिक किरायेदार को चेतावनी भी देते हैं वहीं बार-बार एक समान शिकायत मिलने पर पुलिस में कंप्लेंट भी की जा सकती है.

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