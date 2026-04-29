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IQ Ranking: इस देश के बच्चों का IQ लेवल होता है सबसे ज्यादा, जानें भारत किस नंबर पर
IQ Ranking: दुनिया में एक ऐसा देश है जो इंटेलिजेंस कोशेंट के मामले में सबसे आगे है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
IQ Ranking: पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस लेवल की तुलना अक्सर IQ स्कोर का इस्तेमाल करके की जाती है. हाल की ग्लोबल रिपोर्ट ने लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ा दी है कि कौन सा देश इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है. आइए जानते हैं कि इंटेलिजेंस कोशेंट के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है.
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Published at : 29 Apr 2026 09:56 AM (IST)
Tags :IQ Ranking Smartest Countries India Iq
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