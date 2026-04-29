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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIQ Ranking: इस देश के बच्चों का IQ लेवल होता है सबसे ज्यादा, जानें भारत किस नंबर पर

IQ Ranking: इस देश के बच्चों का IQ लेवल होता है सबसे ज्यादा, जानें भारत किस नंबर पर

IQ Ranking: दुनिया में एक ऐसा देश है जो इंटेलिजेंस कोशेंट के मामले में सबसे आगे है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Apr 2026 09:56 AM (IST)
IQ Ranking: दुनिया में एक ऐसा देश है जो इंटेलिजेंस कोशेंट के मामले में सबसे आगे है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

IQ Ranking: पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस लेवल की तुलना अक्सर IQ स्कोर का इस्तेमाल करके की जाती है. हाल की ग्लोबल रिपोर्ट ने लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ा दी है कि कौन सा देश इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है. आइए जानते हैं कि इंटेलिजेंस कोशेंट के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है.

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जापान, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देश लगातार टॉप पर बने हुए हैं. इनका औसत IQ स्कोर 106-107 के आसपास रहता है. यह उन्हें दुनिया के ज्यादातर दूसरे देशों से आगे रखता है.
जापान, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देश लगातार टॉप पर बने हुए हैं. इनका औसत IQ स्कोर 106-107 के आसपास रहता है. यह उन्हें दुनिया के ज्यादातर दूसरे देशों से आगे रखता है.
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जापान का औसत IQ स्कोर सबसे ज्यादा है. यह 106.48 है. इसके ठीक बाद ताइवान आता है. इसका IQ स्कोर 106.47 है.
जापान का औसत IQ स्कोर सबसे ज्यादा है. यह 106.48 है. इसके ठीक बाद ताइवान आता है. इसका IQ स्कोर 106.47 है.
Published at : 29 Apr 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
IQ Ranking Smartest Countries India Iq

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