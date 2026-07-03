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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां ने फीस के लिए गिरवी रखे कंगन, बेटी ने MNC में नौकरी पाकर चुकाया त्याग का कर्ज- रुला देगा वीडियो

मां ने फीस के लिए गिरवी रखे कंगन, बेटी ने MNC में नौकरी पाकर चुकाया त्याग का कर्ज- रुला देगा वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपनी मां के साथ गले लगते हुए रील बना रही है और इसके साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Jul 2026 03:23 PM (IST)
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गरीबी और लाचारी बेहद बुरी चीज है. लेकिन जिनमें जुनून होता है और जो लोग इससे पार पाने की हिम्मत रखते हैं वो इतिहास रचते देर नहीं लगाते. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बेटी बगैर कुछ कहे अपनी मां की मेहनत और खुद की कामयाबी की कहानी बयां करती दिख रही है. वीडियो इतना इमोशनल है कि आपके भी आंसू निकल आएंगे.

पढ़ाई के लिए मां ने गिरवी रखे अपने कंगन

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपनी मां के साथ गले लगते हुए रील बना रही है और उस पर कैप्शन लिखा है..." मां ने कॉलेज की फीस भरने के लिए अपने कंगन गिरवी रख दिए, अब बेटी ने जॉब ले ली है अपनी मां को सबकुछ लाकर देने के लिए" वीडियो बड़ा भावुक है जिसमें एक लड़की की कहानी बताई गई है जिसकी मां ने पढ़ाई के लिए अपने कंगन गिरवी रखे और बेटी ने अपनी मां को निराश किए बगैर सफलता की सीढ़ी चढ़ एक MNC कंपनी में जॉब ले ली.

 
 
 
 
 
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अब बेटी ने फ्लिपकार्ट में पाई नौकरी

वीडियो में दिखता है कि लड़की गले में आईकार्ड टांग कर फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस में एंट्री लेती है जिससे ये मालूम हो रहा है कि उसने पढ़ाई करके फ्लिपकार्ट जैसी MNC कंपनी में नौकरी ली है. वीडियो में लड़की बेहद खुश दिखाई दे रही है और अपनी मां को अपनी नौकरी से सबकुछ खरीदकर देने का दावा कर रही है. लड़की की  मेहनत और मां का त्याग देखकर यूजर्स भी भावुक हो गए हैं.

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यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

वीडियो को anusmitaaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हमें आप पर गर्व है. एक और यूजर ने लिखा...अब अपनी मां के सारे सपने पूरे करना. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर जुनून हो और जिद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 03:23 PM (IST)
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