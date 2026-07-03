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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजन अपना पेट्रोल और न गैस के भंडार, फिर भी इतना ताकतवर कैसे है चारों तरफ समंदर से घिरा जापान?

न अपना पेट्रोल और न गैस के भंडार, फिर भी इतना ताकतवर कैसे है चारों तरफ समंदर से घिरा जापान?

जापान बिना किसी खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार के बिना भी अपनी बेजोड़ तकनीक, अनुशासित मानव संसाधन, समय की पाबंदी और मेहनत के दम पर इतना विकसित बना हुआ है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Jul 2026 06:49 PM (IST)
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साल 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, उस वक्त इस देश के जो हालात थे, तब अमेरिका ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि जिस देश को वह करीब-करीब पूरी तरह से तबाह कर रहा है, वह एक दिन इतनी तरक्की करेगा कि दशकों तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा. आज जापान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वर्तमान में उसकी अर्थव्यवस्था करीब 4.38 ट्रिलियन डॉलर की है. जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची तीन दिवसीय भारत दौरे पर थीं. भारत और जापान के बीच अगस्त 2025 से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में करीब 120 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. जिसके तहत जापान भारत में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहा है. इस खबर के बीच सवाल यह उठता है कि जिस देश के पास न तो अपना पेट्रोल है और न ही गैस के बड़े भंडार आखिर पर दुनिया की इतनी बड़ी औद्योगिक शक्ति कैसे बना है?

लाजवाब तकनीक और बेहतरीन क्वालिटी

जापान के पास अपनी खुद की कोई प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल के कुएं नहीं हैं और वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहता है. इसके बाद भी वैश्विक स्तर पर उसकी ताकत का लोहा हर कोई मानता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है जापान की लाजवाब तकनीकी विशेषज्ञता, उत्पादन की बेजोड़ क्षमता और उनके प्रोडक्ट्स की दुनियाभर में मशहूर बेहतरीन क्वालिटी. जापान ने प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया. 

रिसर्च और तकनीक के दम पर वैश्विक बाजार में जमाई धाक

जापान की इस जादुई सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ उसका अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाला भारी खर्चा है. जापान अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नई तकनीकों को खोजने और पुरानी तकनीकों को बेहतर बनाने में लगाता है. इसी लगातार चलने वाले नवाचार के दम पर जापानी कंपनियों ने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में टोयोटा और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में सोनी जैसे ब्रांड्स के जरिए पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाई है. उनकी मशीनरी और गैजेट्स अपनी लंबी उम्र और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं.

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कम माल में बेहतरीन उत्पाद बनाने की क्षमता

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी तरह से तबाह होने के बाद जब जापान ने नए सिरे से शुरुआत की तो उसने सिर्फ कौशल और गुणवत्ता को ही अपना मूलमंत्र बना लिया. जापानी इंजीनियरों ने ऐसी निर्माण विधियां और तकनीकें विकसित कीं, जो बेहद कम कच्चे माल का इस्तेमाल करके भी सबसे टिकाऊ और बेहतरीन उत्पाद तैयार कर सकती है. उनकी इस विनिर्माण दक्षता ने दुनियाभर के उद्योगों को काम करने का एक नया और बेहद किफायती तरीका सिखाया है, जिससे हमेशा उनका मुनाफा बना रहता है.

शिक्षित और अनुशासित मानव संसाधन

जापान के पास जमीन के नीचे भले ही कोई सोना, कोयला या फिर तेल के भंडार न हो, लेकिन उसके पास जमीन के ऊपर उसका सबसे कीमती खजाना है और वो हैं वहां के नागरिक. जापान का वर्कफोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित, अनुशासित, समय के पाबंद और मेहनती माना जाता है. वहां की सरकार ने अपने नागरिको की शिक्षा और तकनीकी कौशल पर इतना तगड़ा निवेश किया है कि आज जापान एक पूरी तरह से ज्ञान-आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो कि इंसानी दिमाग के दम पर चलती है.

ऊर्जा संकट से निपटने का स्मार्ट तरीका

पेट्रोल और गैस की भारी कमी से अपने देश को किसी भी बड़े संकट से बचाने के लिए जापान ने एक बहुत ही चालाक और दूरदर्शी रणनीति अपनाई है. उसने दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक तेल भंडारों में से एक का निर्माण किया है, ताकि किसी युद्ध या फिर संकट के वक्त देश रुक न जाए. इसके अलावा वह दुनिया के विभिन्न देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाकर अपनी ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा हमेशा चाक-चौबंद रखता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Japan Technology Japanese Manufacturing Quality Japan Energy Security
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