हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Independence Day: अमेरिकी झंडे में 13 पट्टियां और 50 सितारे ही क्यों हैं? जानिए इसके लाल, सफेद और नीले रंग का असली मतलब

US Independence Day: अमेरिकी झंडे में 13 पट्टियां और 50 सितारे ही क्यों हैं? जानिए इसके लाल, सफेद और नीले रंग का असली मतलब

बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा करने का निर्णय दो दिन पहले 2 जुलाई 1776 को ही स्वीकृत हो गया था. लेकिन अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Jul 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

US Independence Day: 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. हर साल इस दिन पूरे देश में परेड, आतिशबाजी और अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा करने का निर्णय दो दिन पहले 2 जुलाई 1776 को ही स्वीकृत हो गया था. लेकिन अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है. दरअसल कांग्रेस ने 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा को मंजूरी दी थी. वहीं अमेरिकी स्वतंत्रता की पहली मुद्रित प्रतियों में भी 4 जुलाई 1776 की तिथि अंकित है, जिसके बाद अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाने लगा.

अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा भी अक्सर होती रही है. लाल, सफेद और नीले रंग से बना यह झंडा दुनिया के सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय ध्वजों में शामिल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें 13 पट्टियां और 50 सितारे क्यों होते हैं. नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी झंडे में 13 पट्टियां और 50 सितारे ही क्यों होते हैं और इसमें शामिल लाल, सफेद और नीले रंग का असली मतलब क्या है. 

अमेरिकी झंडे में 13 पट्टियां किसका प्रतीक 

अमेरिकी झंडे में बनी 13 लाल और सफेद पटिया उन 13 मूल ब्रिटिश कॉलोनी का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने 1776 में ब्रिटेन से आजादी का ऐलान किया था. यही कालोनियां बाद में अमेरिका के पहले राज्यों के रूप में सामने आई. इनमें विर्जीनिया, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर, डेलावेयर, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और जाॅर्जिया शामिल थी. देश में चाहे जितने नए राज्य जुड़े हो, लेकिन इन 13 पट्टियों की संख्या कभी नहीं बदली गई. इन्हें अमेरिका की नींव और उसकी शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. 

अमेरिकी झंडे में 50 सितारों का मतलब 

अमेरिकी झंडे के ऊपरी बाएं हिस्से में बने नीले बॉक्स पर मौजूद सफेद सितारे अमेरिका के 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं. शुरुआत में झंडे पर केवल 13 सितारे थे, लेकिन जैसे-जैसे नए राज्य अमेरिका का हिस्सा बनते गए सितारों की संख्या भी बढ़ती गई. 1795 में वरमोंट और केंटकी के शामिल होने के बाद झंडे में 15 सितारे और 15 पट्टियों कर दी गई थी. हालांकि बाद में यह महसूस किया गया कि हर नए राज्य के साथ पट्टियां बढ़ाना व्यावहारिक नहीं होगा. इसके बाद 1818 में पारित फ्लैग एक्ट के तहत तय किया गया कि पट्टियां हमेशा 13 ही रहेगी, जबकि हर नए राज्य के लिए एक नया सितारा जोड़ा जाएगा. वहीं आपको बता दें कि हवाई के शामिल होने के बाद 4 जुलाई 1960 से 50 सितारों वाला मौजूदा अमेरिकी झंडा आधिकारिक रूप से लागू किया गया. वहीं यह अब तक सबसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाने वाला अमेरिकी झंडा भी है. 

ये भी पढ़ें-Constitution Amendment: कैसे होता है संविधान में संशोधन, किन-किन लोगों से लेनी पड़ती है इजाजत?

अमेरिकी झंडे के रंगों का अर्थ 

अमेरिकी झंडे के रंग भी विशेष महत्व रखते हैं. लाल रंग साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है. सफेद रंग पवित्रता और ईमानदारी को दर्शाता है, जबकि नीला रंग दृढ़ता, न्याय और सतर्कता का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि झंडे का हर रंग और हर डिजाइन केवल सजावट नहीं, बल्कि अमेरिकी इतिहास के मूल्यों का हिस्सा माना जाता है.

ये भी पढ़ें-India Muslim Population 2050: 2050 तक भारत में कितनी होगी मुस्लिमों की आबादी, पॉपुलेशन में कितना हो जाएगा इनका हिस्सा?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
US Independence Day American Flag 4 July US Independence Day American Independence Day US Independence Day Celebrated US Flag Meaning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
US Independence Day: अमेरिकी झंडे में 13 पट्टियां और 50 सितारे ही क्यों हैं? जानिए इसके लाल, सफेद और नीले रंग का असली मतलब
अमेरिकी झंडे में 13 पट्टियां और 50 सितारे ही क्यों हैं? जानिए इसके लाल, सफेद और नीले रंग का असली मतलब
जनरल नॉलेज
Business Ideas for Senior Citizens : 60 के बाद पेंशन नहीं भी मिली तो डर नहीं, बुढ़ापे में काम आएंगे ये 5 सस्ते बिजनेस आइडिया
60 के बाद पेंशन नहीं भी मिली तो डर नहीं, बुढ़ापे में काम आएंगे ये 5 सस्ते बिजनेस आइडिया
जनरल नॉलेज
Aamir Khan Wedding: एक शादी से कांप रहे लोग, आमिर खान तीसरी के लिए तैयार; जानिए भारत में कितने लोग कर पाते हैं तीन शादियां
एक शादी से कांप रहे लोग, आमिर खान तीसरी के लिए तैयार; जानिए भारत में कितने लोग कर पाते हैं तीन शादियां
जनरल नॉलेज
Constitution Amendment: कैसे होता है संविधान में संशोधन, किन-किन लोगों से लेनी पड़ती है इजाजत?
कैसे होता है संविधान में संशोधन, किन-किन लोगों से लेनी पड़ती है इजाजत?
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Baby Do Die Do: Huma Qureshi की दमदार परफॉर्मेंस, हर सीन रखेगा बांधे
Alpha Movie Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
Alpha Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मजहब की दीवारें टूटीं! तेहरान पहुंचे भारत के हर धर्म के प्रतिनिधि, खामेनेई के ताबूत के सामने की प्रार्थना
मजहब की दीवारें टूटीं! तेहरान पहुंचे भारत के हर धर्म के प्रतिनिधि, खामेनेई के ताबूत के सामने की प्रार्थना
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल मर्डर केस: चैट में कोड वर्ड और निकनेम का दावा, सिया-चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
केतन अग्रवाल मर्डर केस: चैट में कोड वर्ड और निकनेम का दावा, सिया-चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
क्रिकेट
नरेंद्र मोदी स्टेडियम या शाहरुख खान का स्टेडियम, किसमें हैं ज्यादा सुविधाएं? जानें दोनों की खासियत
नरेंद्र मोदी स्टेडियम या शाहरुख खान का स्टेडियम, किसमें हैं ज्यादा सुविधाएं? जानें दोनों की खासियत
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
'वो अपनी होने वाली दुल्हन से...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर वेडिंग प्लानर का बयान, सिया को लेकर क्या कहा?
'वो अपनी होने वाली दुल्हन से...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर वेडिंग प्लानर का बयान, सिया को लेकर क्या कहा?
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान, दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें...'
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान, दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें...'
Results
JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल
JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
मां ने फीस के लिए गिरवी रखे कंगन, बेटी ने MNC में नौकरी पाकर चुकाया त्याग का कर्ज- रुला देगा वीडियो
मां ने फीस के लिए गिरवी रखे कंगन, बेटी ने MNC में नौकरी पाकर चुकाया त्याग का कर्ज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget