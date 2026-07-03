US Independence Day: 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. हर साल इस दिन पूरे देश में परेड, आतिशबाजी और अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा करने का निर्णय दो दिन पहले 2 जुलाई 1776 को ही स्वीकृत हो गया था. लेकिन अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है. दरअसल कांग्रेस ने 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा को मंजूरी दी थी. वहीं अमेरिकी स्वतंत्रता की पहली मुद्रित प्रतियों में भी 4 जुलाई 1776 की तिथि अंकित है, जिसके बाद अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाने लगा.

अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा भी अक्सर होती रही है. लाल, सफेद और नीले रंग से बना यह झंडा दुनिया के सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय ध्वजों में शामिल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें 13 पट्टियां और 50 सितारे क्यों होते हैं. नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी झंडे में 13 पट्टियां और 50 सितारे ही क्यों होते हैं और इसमें शामिल लाल, सफेद और नीले रंग का असली मतलब क्या है.

अमेरिकी झंडे में 13 पट्टियां किसका प्रतीक

अमेरिकी झंडे में बनी 13 लाल और सफेद पटिया उन 13 मूल ब्रिटिश कॉलोनी का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने 1776 में ब्रिटेन से आजादी का ऐलान किया था. यही कालोनियां बाद में अमेरिका के पहले राज्यों के रूप में सामने आई. इनमें विर्जीनिया, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर, डेलावेयर, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और जाॅर्जिया शामिल थी. देश में चाहे जितने नए राज्य जुड़े हो, लेकिन इन 13 पट्टियों की संख्या कभी नहीं बदली गई. इन्हें अमेरिका की नींव और उसकी शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

अमेरिकी झंडे में 50 सितारों का मतलब

अमेरिकी झंडे के ऊपरी बाएं हिस्से में बने नीले बॉक्स पर मौजूद सफेद सितारे अमेरिका के 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं. शुरुआत में झंडे पर केवल 13 सितारे थे, लेकिन जैसे-जैसे नए राज्य अमेरिका का हिस्सा बनते गए सितारों की संख्या भी बढ़ती गई. 1795 में वरमोंट और केंटकी के शामिल होने के बाद झंडे में 15 सितारे और 15 पट्टियों कर दी गई थी. हालांकि बाद में यह महसूस किया गया कि हर नए राज्य के साथ पट्टियां बढ़ाना व्यावहारिक नहीं होगा. इसके बाद 1818 में पारित फ्लैग एक्ट के तहत तय किया गया कि पट्टियां हमेशा 13 ही रहेगी, जबकि हर नए राज्य के लिए एक नया सितारा जोड़ा जाएगा. वहीं आपको बता दें कि हवाई के शामिल होने के बाद 4 जुलाई 1960 से 50 सितारों वाला मौजूदा अमेरिकी झंडा आधिकारिक रूप से लागू किया गया. वहीं यह अब तक सबसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाने वाला अमेरिकी झंडा भी है.

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अमेरिकी झंडे के रंगों का अर्थ

अमेरिकी झंडे के रंग भी विशेष महत्व रखते हैं. लाल रंग साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है. सफेद रंग पवित्रता और ईमानदारी को दर्शाता है, जबकि नीला रंग दृढ़ता, न्याय और सतर्कता का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि झंडे का हर रंग और हर डिजाइन केवल सजावट नहीं, बल्कि अमेरिकी इतिहास के मूल्यों का हिस्सा माना जाता है.

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