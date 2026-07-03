हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAamir Khan Wedding: एक शादी से कांप रहे लोग, आमिर खान तीसरी के लिए तैयार; जानिए भारत में कितने लोग कर पाते हैं तीन शादियां

Aamir Khan Wedding: एक शादी से कांप रहे लोग, आमिर खान तीसरी के लिए तैयार; जानिए भारत में कितने लोग कर पाते हैं तीन शादियां

Aamir Khan Third Wedding: हाल ही में खबर आई है कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान तीसरी शादी करने जा रहे हैं. ऐसे में एक सवाल यह उठने लगा है कि आज के दौर में कितने लोग तीन शादियां कर पा रहे हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Jul 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

Aamir Khan Third Wedding: भारत में शादी को विश्वास, सम्मान, त्याग और जीवनभर साथ निभाने के वचन पर टिका पवित्र मिलन माना जाता है. यह सिर्फ दो लोगों नहीं, बल्कि दो परिवारों, संस्कारों और भावनाओं पर टिकी होती है. इसीलिए जब कोई शादी टूटती है तो इसका असर सिर्फ पति-पत्नी पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है. देश में पिछले कुछ सालों से शादी के बाद हत्या के इतने खतरनाक मामले सामने आए हैं, जिससे लोग अब एक विवाह से भी डरने लगे हैं. भोपाल का ट्विशा शर्मा केस या फिर हाल ही में हुआ केतन अग्रवाल मर्डर केस, इन घटनाओं के बाद से लोग शादी को लेकर बेहद सतर्क हो चुके हैं, वहीं आमिर खान जैसे फिल्म स्टार अब तीसरी शादी करने जा रहे हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर भारत में कितने फीसदी लोग तीन शादियां कर रहे हैं.

आमिर खान की तीसरी शादी की घोषणा

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. मुंबई में आयोजित एक हालिया कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए आमिर खान ने सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी है कि वे अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दो दिन के बार 5 जुलाई को यह शादी बेहद निजी समारोह की तरह आयोजित की जाएगी, जो उनके घर पर ही संपन्न होगी. इसमें सिर्फ परिवार के लोग और उनके करीबी मित्र शामिल होंगे. जहां आज के दौर में शादी के बाद और शादी से पहले भी बढ़ती हत्या की घटनाओं को लेकर लोगों में डर का माहौल है, तो वहीं आमिर खान की तीसरी शादी पर नई बहस छिड़ गई है.

बदलते दौर में शादियों को लेकर बढ़ता खौफ

आज के दौर में लोगों में शादी को लेकर एक अजीब या डर और सतर्कता देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं, जिनमें लोग अब शादी से खौफ खाने लगे हैं. दरअसल मेरठ का बहुचर्चित नीला ड्रम केस, सोनम-राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस, भोपाल की ट्विशा शर्मा की घटना या फिर पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस, लोगों इन घटनाओं की वजह से शादी को लेकर सौ बार सोचने लगे हैं. इसके अलावा आज के वक्त में युवा अपना आजादी और करियर को लेकर समझौता नहीं करना चाहते हैं. बढ़ती आर्थिक जिम्मेदारियां, तलाक के केस और कानूनी मामलों के डर की वजह से भी लोग कमिटमेंट से घबराते हैं.

यह भी पढ़ें: India Developed Country Criteria: भारतीय कितने अमीर हो जाएं, तब डिवेलप कहलाएगा देश? समझ लें सारे समीकरण

कितने फीसदी लोग कर रहे तीन शादियां?

एक तरफ जहां लोग रिश्तों में इस खौफ की वजह से शादी करने से कतरा रहे हैं, तो वहीं तीन शादियों की बात करें तो देश में ऐसे लोगों की संख्या न के बराबर है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और भारतीय जनगणना के आंकड़ों को देखें तो भारत के सभी वर्गों को मिलाकर बहुविवाह करने वाले लोगों का कुल राष्ट्रीय औसत घटकर महज 1.4% रह गया है. इस बेहद छोटे से प्रतिशत में भी तीन या उससे ज्यादा शादियां करने वाले लोग बेहद चुनिंदा हैं.

किस समुदाय में कितने लोगों ने की तीन शादी?

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के आंकड़ों की मानें तो भारत में एक से अधिक शादियां करने का चलन अलग-अलग समुदायों में थोड़ा अलग है. आंकड़ों के अनुसार यह दर अनुसूचित जनजातियों में सबसे ज्यादा 2.4% देखी गई है. इसके बाद ईसाइयों में 2.1%, मुस्लिम समुदाय में 1.9% और हिंदू समुदाय में यह दर 1.3% दर्ज की गई है. क्षेत्रीय स्तर पर नजर घुमाएं तो मेघालय जैसे कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ खास जनजातीय परंपराओं के कारण यह आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आता है. हालांकि कुल मिलाकर पिछले दो दशकों में शिक्षा और आर्थिक स्थिति बेहतर होने की वजह से बहुविवाह के मामले में देश भर में 26% से ज्यादा की भारी गिरावट आई है.

बहुविवाह के लिए हर धर्म में अलग है कानून

भारत में एक से ज्यादा शादी करने को लेकर सामाजिक बदलाव के साथ-साथ कानूनी दीवारें भी बहुत मजबूत हैं. हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम के तहत देश के बहुसंख्यक नागरिकों के लिए पहली पत्नी या पति के रहते दूसरी या तीसरी शादी करना पूरी तरह से गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है. भारतीय कानून के तहत केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक पुरुष को अधिकतम चार शादियां करने की कानूनी रियायत दी गई है, लेकिन आधुनिक दौर में आर्थिक बदलावों और सामाजिक जागरूकता के चलते खुद मुस्लिम समुदाय के भीतर भी व्यावहारिक रूप से एक साथ तीन या चार पत्नियां रखने की दर बहुत तेजी से नीचे गिरी है.

यह भी पढ़ें: SRK Cricket Stadium: कितना बड़ा है वह स्टेडियम, जो शाहरुख खान ने बनवाया? जानें इस पर कितने रुपये हुए खर्च

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Aamir Khan Wedding Aamir Khan Third Wedding Aamir Khan Gauri Spratt Three Marriages In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Aamir Khan Wedding: एक शादी से कांप रहे लोग, आमिर खान तीसरी के लिए तैयार; जानिए भारत में कितने लोग कर पाते हैं तीन शादियां
एक शादी से कांप रहे लोग, आमिर खान तीसरी के लिए तैयार; जानिए भारत में कितने लोग कर पाते हैं तीन शादियां
जनरल नॉलेज
Constitution Amendment: कैसे होता है संविधान में संशोधन, किन-किन लोगों से लेनी पड़ती है इजाजत?
कैसे होता है संविधान में संशोधन, किन-किन लोगों से लेनी पड़ती है इजाजत?
जनरल नॉलेज
PNG Commission: एक SCM पीएनजी बेचने पर कंपनी को कितना मिलता है कमीशन? जान लें हिसाब-किताब
एक SCM पीएनजी बेचने पर कंपनी को कितना मिलता है कमीशन? जान लें हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
SRK Cricket Stadium: कितना बड़ा है वह स्टेडियम, जो शाहरुख खान ने बनवाया? जानें इस पर कितने रुपये हुए खर्च
कितना बड़ा है वह स्टेडियम, जो शाहरुख खान ने बनवाया? जानें इस पर कितने रुपये हुए खर्च
Advertisement

वीडियोज

Baby Do Die Do: Huma Qureshi की दमदार परफॉर्मेंस, हर सीन रखेगा बांधे
Alpha Movie Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
Alpha Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
क्रिकेट
इमोशनल हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर रो पड़ी
इमोशनल हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर रो पड़ी
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
लाइफस्टाइल
Water Park Safety Tips: वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
Results
ICAI CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
ABP NEWS
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
ABP NEWS
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
ENT LIVE
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Embed widget