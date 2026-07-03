Aamir Khan Third Wedding: भारत में शादी को विश्वास, सम्मान, त्याग और जीवनभर साथ निभाने के वचन पर टिका पवित्र मिलन माना जाता है. यह सिर्फ दो लोगों नहीं, बल्कि दो परिवारों, संस्कारों और भावनाओं पर टिकी होती है. इसीलिए जब कोई शादी टूटती है तो इसका असर सिर्फ पति-पत्नी पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है. देश में पिछले कुछ सालों से शादी के बाद हत्या के इतने खतरनाक मामले सामने आए हैं, जिससे लोग अब एक विवाह से भी डरने लगे हैं. भोपाल का ट्विशा शर्मा केस या फिर हाल ही में हुआ केतन अग्रवाल मर्डर केस, इन घटनाओं के बाद से लोग शादी को लेकर बेहद सतर्क हो चुके हैं, वहीं आमिर खान जैसे फिल्म स्टार अब तीसरी शादी करने जा रहे हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर भारत में कितने फीसदी लोग तीन शादियां कर रहे हैं.

आमिर खान की तीसरी शादी की घोषणा

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. मुंबई में आयोजित एक हालिया कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए आमिर खान ने सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी है कि वे अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दो दिन के बार 5 जुलाई को यह शादी बेहद निजी समारोह की तरह आयोजित की जाएगी, जो उनके घर पर ही संपन्न होगी. इसमें सिर्फ परिवार के लोग और उनके करीबी मित्र शामिल होंगे. जहां आज के दौर में शादी के बाद और शादी से पहले भी बढ़ती हत्या की घटनाओं को लेकर लोगों में डर का माहौल है, तो वहीं आमिर खान की तीसरी शादी पर नई बहस छिड़ गई है.

बदलते दौर में शादियों को लेकर बढ़ता खौफ

आज के दौर में लोगों में शादी को लेकर एक अजीब या डर और सतर्कता देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं, जिनमें लोग अब शादी से खौफ खाने लगे हैं. दरअसल मेरठ का बहुचर्चित नीला ड्रम केस, सोनम-राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस, भोपाल की ट्विशा शर्मा की घटना या फिर पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस, लोगों इन घटनाओं की वजह से शादी को लेकर सौ बार सोचने लगे हैं. इसके अलावा आज के वक्त में युवा अपना आजादी और करियर को लेकर समझौता नहीं करना चाहते हैं. बढ़ती आर्थिक जिम्मेदारियां, तलाक के केस और कानूनी मामलों के डर की वजह से भी लोग कमिटमेंट से घबराते हैं.

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कितने फीसदी लोग कर रहे तीन शादियां?

एक तरफ जहां लोग रिश्तों में इस खौफ की वजह से शादी करने से कतरा रहे हैं, तो वहीं तीन शादियों की बात करें तो देश में ऐसे लोगों की संख्या न के बराबर है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और भारतीय जनगणना के आंकड़ों को देखें तो भारत के सभी वर्गों को मिलाकर बहुविवाह करने वाले लोगों का कुल राष्ट्रीय औसत घटकर महज 1.4% रह गया है. इस बेहद छोटे से प्रतिशत में भी तीन या उससे ज्यादा शादियां करने वाले लोग बेहद चुनिंदा हैं.

किस समुदाय में कितने लोगों ने की तीन शादी?

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के आंकड़ों की मानें तो भारत में एक से अधिक शादियां करने का चलन अलग-अलग समुदायों में थोड़ा अलग है. आंकड़ों के अनुसार यह दर अनुसूचित जनजातियों में सबसे ज्यादा 2.4% देखी गई है. इसके बाद ईसाइयों में 2.1%, मुस्लिम समुदाय में 1.9% और हिंदू समुदाय में यह दर 1.3% दर्ज की गई है. क्षेत्रीय स्तर पर नजर घुमाएं तो मेघालय जैसे कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ खास जनजातीय परंपराओं के कारण यह आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आता है. हालांकि कुल मिलाकर पिछले दो दशकों में शिक्षा और आर्थिक स्थिति बेहतर होने की वजह से बहुविवाह के मामले में देश भर में 26% से ज्यादा की भारी गिरावट आई है.

बहुविवाह के लिए हर धर्म में अलग है कानून

भारत में एक से ज्यादा शादी करने को लेकर सामाजिक बदलाव के साथ-साथ कानूनी दीवारें भी बहुत मजबूत हैं. हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम के तहत देश के बहुसंख्यक नागरिकों के लिए पहली पत्नी या पति के रहते दूसरी या तीसरी शादी करना पूरी तरह से गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है. भारतीय कानून के तहत केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक पुरुष को अधिकतम चार शादियां करने की कानूनी रियायत दी गई है, लेकिन आधुनिक दौर में आर्थिक बदलावों और सामाजिक जागरूकता के चलते खुद मुस्लिम समुदाय के भीतर भी व्यावहारिक रूप से एक साथ तीन या चार पत्नियां रखने की दर बहुत तेजी से नीचे गिरी है.

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