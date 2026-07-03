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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBusiness Ideas for Senior Citizens : 60 के बाद पेंशन नहीं भी मिली तो डर नहीं, बुढ़ापे में काम आएंगे ये 5 सस्ते बिजनेस आइडिया

Business Ideas for Senior Citizens : 60 के बाद पेंशन नहीं भी मिली तो डर नहीं, बुढ़ापे में काम आएंगे ये 5 सस्ते बिजनेस आइडिया

Business Ideas for Senior Citizens : अगर सही योजना के साथ काम शुरू किया जाए, तो कम निवेश में ऐसा बिजनेस किया जा सकता है, जिससे नियमित इनकम भी होती रहे और दिनभर खुद को एक्टिव रखने का मौका भी मिले.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Jul 2026 06:23 PM (IST)
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Business Ideas for Senior Citizens : आज के समय में 60 साल की उम्र के बाद कुछ लोग अपनी पेंशन के सहारे लाइफ बिताते हैं, जबकि कई लोग इसे नई शुरुआत करने का सही समय मानते हैं. रिटायरमेंट के बाद भी बहुत से लोग अपने सालों के एक्सपीरियंस, समझ और पेशंस की मदद से छोटा बिजनेस शुरू करके अच्छी कमाई कर रहे हैं. अगर सही योजना के साथ काम शुरू किया जाए, तो कम निवेश में ऐसा बिजनेस किया जा सकता है, जिससे नियमित इनकम भी होती रहे और दिनभर खुद को एक्टिव रखने का मौका भी मिले. अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो ये 5 बिजनेस आइडिया आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं.  तो आइए जानते हैं कि 60 के बाद पेंशन नहीं भी मिली तो कौन से 5 सस्ते बिजनेस आइडिया बुढ़ापे में काम आएंगे. 

60 के बाद पेंशन नहीं भी मिली तो कौन से 5 सस्ते बिजनेस आइडिया शुरू करें 

1. होमस्टे बिजनेस शुरू करें - अगर आपके घर में एक एक्स्ट्रा कमरा खाली है, तो उसे होमस्टे के रूप में किराए पर देकर कमाई की जा सकती है. टूरिस्ट इलाकों और बड़े शहरों में इसकी अच्छी मांग रहती है. साफ-सुथरा कमरा, जरूरी सुविधाएं और अच्छे रूम के जरिए घर बैठे नियमित कमाई की जा सकती है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करके मेहमानों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. इससे कमाई के साथ नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है. 

2. घर से फूड बिजनेस करें - अगर आपको खाना बनाना पसंद है, तो घर से छोटा फूड बिजनेस या फूड ट्रक शुरू किया जा सकता है. मसाला चाय, परांठे, क्षेत्रीय स्नैक्स या घर का बना खाना हमेशा लोगों की पसंद रहता है. सही जगह और साफ-सफाई का ध्यान रखकर इस काम से अच्छी कमाई की जा सकती है. कम निवेश में शुरू होने वाला यह बिजनेस सीनियर सिटीजन्स के लिए सुविधाजनक माना जाता है. 

3. हैंडमेड प्रोडक्ट बेचें - अगर आपको पेंटिंग, कढ़ाई, क्रोशिया या हैंडक्राफ्ट का काम आता है, तो इसे भी बिजनेस में बदला जा सकता है. घर पर बने सजावटी सामान, हैंडमेड गिफ्ट आइटम या दूसरे क्राफ्ट प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचकर अच्छी इनकम की जा सकती है. यह काम घर बैठे आसानी से किया जा सकता है. 

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4. फ्रीलांस कंसल्टेंसी दें - अगर आपने कानून, शिक्षा, वित्त, मानव संसाधन या किसी दूसरे क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के बाद फ्रीलांस कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा मेंटरिंग और ऑनलाइन वर्कशॉप भी एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार काम चुन सकते हैं. इससे एक्सपीरियंस का सही यूज भी होता है और एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है. 

5. ट्यूशन या ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करें - अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास शुरू की जा सकती है. अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भाषाएं या दूसरे विषयों की पढ़ाई करा कर घर बैठे कमाई की जा सकती है. आप अपने समय के अनुसार क्लास ले सकते हैं. छात्रों के साथ जुड़ाव मानसिक रूप से भी एक्टिव बनाए रखता है और यह काम अच्छी इनकम भी देता है. 

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Published at : 03 Jul 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Business Senior Citizen Business Ideas Senior Citizen Business Business After 60 Retirement Business Earning After Retirement
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