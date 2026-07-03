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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsJPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल

JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल

झारखंड लोक सेवा आयोग ने JPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. सफल उम्मीदवार अब 3 से 9 जुलाई 2026 तक मेंस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 03 Jul 2026 03:17 PM (IST)
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  • मुख्य लिखित परीक्षा 18, 19 और 20 जुलाई 2026 को होगी.

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा दी थी, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं.

प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अगला चरण यानी मुख्य परीक्षा (Mains) शुरू होने जा रहा है. आयोग ने मेंस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. पात्र उम्मीदवार 3 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा कर लें.

जुलाई में होगी मेंस परीक्षा

जेपीएससी के अनुसार मुख्य लिखित परीक्षा 18, 19 और 20 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी. उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी.

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ऐसे होगा अंतिम चयन

जेपीएससी सिविल सेवा भर्ती में चयन एक नहीं बल्कि चार चरणों के जरिए किया जाएगा. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) और आखिर में दस्तावेजों का सत्यापन होगा. सभी चरण सफलतापूर्वक पास करने वाले अभ्यर्थियों का ही अंतिम चयन किया जाएगा.

जरूरी तारीखें एक नजर में

  • प्रीलिम्स परीक्षा: 19 अप्रैल 2026
  • प्रीलिम्स रिजल्ट जारी: 2 जुलाई 2026
  • मेंस आवेदन शुरू: 3 जुलाई 2026
  • मेंस आवेदन की अंतिम तिथि: 9 जुलाई 2026
  • मुख्य परीक्षा: 18, 19 और 20 जुलाई 2026

ऐसे देखें JPSC प्रीलिम्स रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले JPSC की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर "P.T. Result of the Recruitment of Jharkhand Combined Civil Services Examination (Regular)-2025" लिंक पर क्लिक करें. स्क्रीन पर रिजल्ट की पीडीएफ खुल जाएगी. इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें. भविष्य की जरूरत के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट भी अपने पास रख सकते हैं. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Education JPSC PCS Result 2026 JPSC Prelims Result 2026
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